https://crimea.ria.ru/20220824/v-zaporozhskoy-oblasti-otvetili-na-ultimatum-zelenskogo-1124268419.html
В Запорожской области ответили на ультиматум Зеленского
В Запорожской области ответили на ультиматум Зеленского - РИА Новости Крым, 24.08.2022
В Запорожской области ответили на ультиматум Зеленского
Выполнение ультиматума украинского президента Владимира Зеленского по выводу российских военных с территории Запорожской АЭС равносильно самоубийству, этого... РИА Новости Крым, 24.08.2022
2022-08-24T09:03
2022-08-24T09:03
2022-08-24T09:03
запорожская область
владимир зеленский (президент украины)
украина
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 авг – РИА Новости Крым. Выполнение ультиматума украинского президента Владимира Зеленского по выводу российских военных с территории Запорожской АЭС равносильно самоубийству, этого делать никто не станет. Об этом со ссылкой на члена главного совета администрации Запорожской области Владимира Рогова сообщает РИА Новости.Зеленский ранее призвал мировое сообщество принудить российские войска уйти с территории атомной электростанции."Ультиматум Зеленского в переводе на человеческий язык обозначает только одно: вернуть контроль украинской стороне над АЭС, чтобы они смогли продолжить свои эксперименты по созданию грязной бомбы и держать в заложниках весь мир. Отдавать атомную станцию, по которой боевики Зеленского стреляют на протяжении четырех месяцев, равносильно самоубийству, и такое решение не будет принято", — заявил Рогов.Он подчеркнул, что от украинских обстрелов АЭС защищают именно российские системы ПВО.В последнее время Запорожская АЭС подвергается постоянным обстрелам со стороны Украины. Так, в результате атаки БПЛА 20 июля пострадали 11 сотрудников АЭС, 28 июля атакован поселок в Энергодаре, где проживают работники станции, тремя артиллерийскими ударами по ЗАЭС 5 августа выведена из строя аппаратура одного из энергоблоков, в городе частично отсутствуют электричество и энергоснабжение, на станции произошло факельное возгорание водорода. В ночь на 7 августа украинские военные обстреляли ЗАЭС из РСЗО "Ураган", осколки и ракетный двигатель упали не более чем в 400 метрах от действующего энергоблока станции. В зоне поражения оказался район сухого хранилища отработанного ядерного топлива и пост автоматизированного контроля радиационной обстановки. 8 августа на объекте произошел скачок напряжения, для недопущения сбоев в работе АЭС персоналу пришлось снизить мощность двух энергоблоков.12 августа украинский снаряд упал в 10 метрах от хранилища ядерных отходов на ЗАЭС.Эксперт: обстрелы ЗАЭС – "приглашение" Западу открыто воевать с Россией >>Запорожские власти предупредили Киев о последствиях таких атак и заявили, что готовы передать ООН материалы, доказывающие обстрелы ЗАЭС именно украинской стороной
https://crimea.ria.ru/20220819/nato-mozhet-vmeshatsya-v-konflikt-na-ukraine-iz-za-zaporozhskoy-aes--mnenie-1124217626.html
https://crimea.ria.ru/20220819/putin-obstrely-zaes-mogut-privesti-k-masshtabnoy-katastrofe--1124226412.html
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РИА Новости Крым
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запорожская область, владимир зеленский (президент украины), украина
В Запорожской области ответили на ультиматум Зеленского
Выполнение ультиматума Зеленского по ЗАЭС равносильно самоубийству – Рогов
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 авг – РИА Новости Крым. Выполнение ультиматума украинского президента Владимира Зеленского по выводу российских военных с территории Запорожской АЭС равносильно самоубийству, этого делать никто не станет. Об этом со ссылкой на члена главного совета администрации Запорожской области Владимира Рогова сообщает РИА Новости.
Зеленский ранее призвал мировое сообщество принудить российские войска уйти с территории атомной электростанции.
"Ультиматум Зеленского в переводе на человеческий язык обозначает только одно: вернуть контроль украинской стороне над АЭС, чтобы они смогли продолжить свои эксперименты по созданию грязной бомбы и держать в заложниках весь мир. Отдавать атомную станцию, по которой боевики Зеленского стреляют на протяжении четырех месяцев, равносильно самоубийству, и такое решение не будет принято", — заявил Рогов.
Он подчеркнул, что от украинских обстрелов АЭС защищают именно российские системы ПВО.
"Это является единственной гарантией безопасности на АЭС от террористических посягательств боевиков Зеленского. Зеленский — это обанкротившийся мошенник, заливающий землю кровью простых людей и зарабатывающий на этом. Россия — это суверенное государство и никто не смеет с ней говорить языком ультиматумов", — подчеркнул Рогов.
В последнее время Запорожская АЭС подвергается постоянным обстрелам со стороны Украины. Так, в результате атаки БПЛА 20 июля пострадали 11 сотрудников АЭС, 28 июля атакован поселок в Энергодаре, где проживают работники станции, тремя артиллерийскими ударами по ЗАЭС 5 августа выведена из строя аппаратура одного из энергоблоков, в городе частично отсутствуют электричество и энергоснабжение, на станции произошло факельное возгорание водорода. В ночь на 7 августа украинские военные обстреляли ЗАЭС из РСЗО "Ураган", осколки и ракетный двигатель упали не более чем в 400 метрах от действующего энергоблока станции. В зоне поражения оказался район сухого хранилища отработанного ядерного топлива и пост автоматизированного контроля радиационной обстановки. 8 августа на объекте произошел скачок напряжения, для недопущения сбоев в работе АЭС персоналу пришлось снизить мощность двух энергоблоков.12 августа украинский снаряд упал в 10 метрах от хранилища ядерных отходов на ЗАЭС.
Запорожские власти предупредили Киев о последствиях
таких атак и заявили, что готовы передать ООН материалы, доказывающие обстрелы ЗАЭС именно украинской стороной