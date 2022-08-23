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В Запорожье готовы передать в ООН доказательства ударов ВСУ по ЗАЭС - РИА Новости Крым, 23.08.2022
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В Запорожье готовы передать в ООН доказательства ударов ВСУ по ЗАЭС
В Запорожье готовы передать в ООН доказательства ударов ВСУ по ЗАЭС - РИА Новости Крым, 23.08.2022
В Запорожье готовы передать в ООН доказательства ударов ВСУ по ЗАЭС
Запорожские власти готовы передать ООН материалы, доказывающие обстрелы ЗАЭС украинской стороной, сообщил член главного совета администрации региона Владимир... РИА Новости Крым, 23.08.2022
2022-08-23T09:42
2022-08-23T09:42
запорожская область
оон
всу (вооруженные силы украины)
специальная военная операция рф на украине
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 авг — РИА Новости Крым. Запорожские власти готовы передать ООН материалы, доказывающие обстрелы ЗАЭС украинской стороной, сообщил член главного совета администрации региона Владимир Рогов, пишет РИА Новости.Ранее РФ запросила проведение срочного заседания Совбеза ООН по ситуации вокруг атомной станции , которая регулярно подвергается атакам украинских боевиков.По словам Рогова, доказательства этих обстрелов полностью собраны, в том числе - осколки боеприпасов. Имеются баллистические экспертизы и вся документальная база.Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с Энергодаром. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе. С марта ЗАЭС находится под охраной российских военных. С июля 2022 года объект подвергается регулярным атакам со стороны Украины.Так, в результате атаки БПЛА 20 июля пострадали 11 сотрудников АЭС, 28 июля атакован поселок в Энергодаре, где проживают работники станции, тремя артиллерийскими ударами по ЗАЭС 5 августа выведена из строя аппаратура одного из энергоблоков, в городе частично отсутствуют электричество и энергоснабжение, на станции произошло факельное возгорание водорода. В ночь на 7 августа украинские военные обстреляли ЗАЭС из РСЗО "Ураган", осколки и ракетный двигатель упали не более чем в 400 метрах от действующего энергоблока станции. В зоне поражения оказался район сухого хранилища отработанного ядерного топлива и пост автоматизированного контроля радиационной обстановки. 8 августа на объекте произошел скачок напряжения, для недопущения сбоев в работе АЭС персоналу пришлось снизить мощность двух энергоблоков.12 августа украинский снаряд упал в 10 метрах от хранилища ядерных отходов на ЗАЭС, обстрелы продолжаются.
https://crimea.ria.ru/20220820/ekspert-obstrely-zaes--priglashenie-zapadu-otkryto-voevat-s-rossiey-1124227973.html
https://crimea.ria.ru/20220807/radiatsiya-zatronet-vsyu-evropu-k-chemu-privedut-udary-po-zaes-1124092061.html
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запорожская область, оон, всу (вооруженные силы украины), специальная военная операция рф на украине
В Запорожье готовы передать в ООН доказательства ударов ВСУ по ЗАЭС

Запорожские власти готовы передать ООН доказательства обстрела ЗАЭС Украиной

09:42 23.08.2022
 
© Telegram главы ВГА Запорожской области Евгения БалицкогоПоследствия удара по Запорожской АЭС
Последствия удара по Запорожской АЭС
© Telegram главы ВГА Запорожской области Евгения Балицкого
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 авг — РИА Новости Крым. Запорожские власти готовы передать ООН материалы, доказывающие обстрелы ЗАЭС украинской стороной, сообщил член главного совета администрации региона Владимир Рогов, пишет РИА Новости.
Ранее РФ запросила проведение срочного заседания Совбеза ООН по ситуации вокруг атомной станции , которая регулярно подвергается атакам украинских боевиков.
По словам Рогова, доказательства этих обстрелов полностью собраны, в том числе - осколки боеприпасов. Имеются баллистические экспертизы и вся документальная база.
"Вся доказательная база нами собрана и может быть в незамедлительном порядке направлена в ООН. Весь мир должен узнать о причастности киевского режима к обстрелам атомной станции", — цитирует ресурс Рогова.
Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с Энергодаром. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе. С марта ЗАЭС находится под охраной российских военных. С июля 2022 года объект подвергается регулярным атакам со стороны Украины.
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Эксперт: обстрелы ЗАЭС – "приглашение" Западу открыто воевать с Россией
Так, в результате атаки БПЛА 20 июля пострадали 11 сотрудников АЭС, 28 июля атакован поселок в Энергодаре, где проживают работники станции, тремя артиллерийскими ударами по ЗАЭС 5 августа выведена из строя аппаратура одного из энергоблоков, в городе частично отсутствуют электричество и энергоснабжение, на станции произошло факельное возгорание водорода. В ночь на 7 августа украинские военные обстреляли ЗАЭС из РСЗО "Ураган", осколки и ракетный двигатель упали не более чем в 400 метрах от действующего энергоблока станции. В зоне поражения оказался район сухого хранилища отработанного ядерного топлива и пост автоматизированного контроля радиационной обстановки. 8 августа на объекте произошел скачок напряжения, для недопущения сбоев в работе АЭС персоналу пришлось снизить мощность двух энергоблоков.12 августа украинский снаряд упал в 10 метрах от хранилища ядерных отходов на ЗАЭС, обстрелы продолжаются.
Военнослужащий ВС РФ на территории Запорожской АЭС в Энергодаре - РИА Новости, 1920, 07.08.2022
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