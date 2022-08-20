Эксперт: обстрелы ЗАЭС – "приглашение" Западу открыто воевать с Россией
Политолог Шатров: обстрелы ВСУ Запорожской АЭС – повод для вступления НАТО на Украину
© РИА Новости . РИА Новости / Перейти в фотобанкНовая смена украинских атомщиков приступила к работе на Запорожской АЭС
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 авг – РИА Новости Крым. "Аккуратное" ведение Россией военных действий в рамках СВО не устраивает США и НАТО, действующих руками Киева, и своими провокациями в виде обстрелов Запорожской АЭС они стремятся заставить ВС РФ ответить так, чтобы прямое вторжение натовский войск на Украину для открытой войны с РФ стало возможным. Такое мнение в эфире радио Sputnik высказал политолог, руководитель экспертного совета Фонда стратегического развития Игорь Шатров.
"Обратите внимание, как сейчас яростно, совершенно самоубийственно ведутся обстрелы Запорожской АЭС со стороны ВСУ. Для чего это делается? И почему это делается так уверенно? Они ждут, что мы ответим в тот момент, когда на территории Украины находится, например, генсек ООН Гуттериш. Запад ждет от нас таких действий, на которые они смогут ответить уже прямым вторжением на Украину", – считает эксперт.
Он подчеркнул, что для атак на ЗАЭС украинские войска используют высокоточное оружие, при этом стреляют, без всяких сомнений, по хранилищу сухих ядерных отходов. И то, что ракеты не долетают до объектов несколько метров, – не промах, а сознательная провокация: "они показывают, что могут нанести удар по хранилищу".
Все это происходит потому, что "ВС РФ аккуратно ведут боевые действия", и это не устраивает НАТО, в первую очередь США, которые готовы втянуть европейских членов альянса в большую войну, полагает политолог.
"Видно, что Украина не в силах одержать победу, и это вынуждает Запад перейти к следующему этапу", – отметил Шатров.
Ранее секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев заявил, что западники пытаются балансировать на грани между гибридными действиями и открытым вооруженным конфликтом с Россией, к которому не прекращают готовиться.
19 августа президент России Владимир Путин в рамках телефонной беседы со своим французским коллегой Эммануэлем Макроном акцентировал внимание на опасности радиационного заражения обширных территорий из-за систематических обстрелов ВСУ территории Запорожской атомной электростанции. Лидеры обсудили необходимость как можно скорее направить на ЗАЭС миссию МАГАТЭ.
Минобороны РФ сообщило о том, что Киев 19 августа планирует устроить масштабную провокацию на ЗАЭС, чтобы обвинить Россию в создании техногенной катастрофы. В случае аварии на атомной станции зона поражения радиацией составит более 38 тысяч километров, ситуация будет аналогична последствиям катастроф в Чернобыле и на Фукусиме. Из-за возможной провокации система защиты Запорожской атомной электростанции усилена.
С июля Запорожская АЭС подвергается регулярным обстрелам со стороны Украины. Так, в ночь на 7 августа украинские военные обстреляли ЗАЭС из РСЗО "Ураган", осколки и ракетный двигатель упали не более чем в 400 метрах от действующего энергоблока станции. В зоне поражения оказался район сухого хранилища отработанного ядерного топлива и пост автоматизированного контроля радиационной обстановки. 8 августа на объекте произошел скачок напряжения, для недопущения сбоев в работе АЭС персоналу пришлось снизить мощность двух энергоблоков.12 августа украинский снаряд упал в 10 метрах от хранилища ядерных отходов на ЗАЭС.
Вчера, 10:53Запад балансирует на грани – Патрушев