https://crimea.ria.ru/20220818/ekspert-otsenil-perspektivu-vozvrascheniya-zaporozhskoy-aes-pod-kontrol-kieva-1124207537.html
Эксперт оценил перспективу возвращения Запорожской АЭС под контроль Киева
Эксперт оценил перспективу возвращения Запорожской АЭС под контроль Киева - РИА Новости Крым, 18.08.2022
Эксперт оценил перспективу возвращения Запорожской АЭС под контроль Киева
Россия не намерена возвращать Запорожскую АЭС под контроль киевского режима, поскольку это поставит под угрозу само существование объекта, считает политолог,... РИА Новости Крым, 18.08.2022
2022-08-18T13:21
2022-08-18T13:21
2022-08-18T13:21
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 авг – РИА Новости Крым. Россия не намерена возвращать Запорожскую АЭС под контроль киевского режима, поскольку это поставит под угрозу само существование объекта, считает политолог, член Общественной палаты Крыма Вадим Петров.При этом Киев при этом всеми силами старается не допустить приезда на Запорожскую АЭС представителей ООН и МАГАТЭ, поскольку ему, по всей видимости, есть что скрывать, считает Петров.Ранее Минобороны РФ сообщило о том, что Киев 19 августа планирует устроить масштабную провокацию на Запорожской атомной электростанции во время визита генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша на Украину, чтобы обвинить Россию в создании техногенной катастрофы.При этом украинские войска продолжают обстреливать территорию ЗАЭС. Начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов заявил, что если обстрелы Запорожской АЭС Украиной продолжатся, может быть рассмотрен вопрос о выводе в "холодный резерв" энергоблоков №5 и №6.В случае аварии на атомной станции зона поражения радиацией составит более 38 тысяч квадратных километров, ситуация будет аналогична последствиям катастроф в Чернобыле и на Фукусиме.
https://crimea.ria.ru/20220818/v-minoborony-rf-sprognozirovali-vozmozhnye-posledstviya-avarii-na-zaes--1124206788.html
https://crimea.ria.ru/20220818/vlasti-zaporozhskoy-oblasti-predlagayut-vvesti-rezhim-tishiny-vokrug-zaes-1124206193.html
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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запорожская область, оон
Эксперт оценил перспективу возвращения Запорожской АЭС под контроль Киева
Политолог Петров: не думаю, что Россия вернет Запорожскую АЭС под контроль Киева
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 авг – РИА Новости Крым. Россия не намерена возвращать Запорожскую АЭС под контроль киевского режима, поскольку это поставит под угрозу само существование объекта, считает политолог, член Общественной палаты Крыма Вадим Петров.
"Думаю, мы не собираемся ни возвращать атомную станцию Украине, как этого требует госсекретарь США Блинкен, ни идти на поводу у украинских артиллеристов и ракетчиков, которые, без сомнения, будут продолжать обстрелы АЭС. Мы охраняем станцию, обеспечиваем ее безопасность, а вернуть ее Украине означает поставить под угрозу само существование объекта", – сказал эксперт в эфире радио "Спутник в Крыму".
При этом Киев при этом всеми силами старается не допустить приезда на Запорожскую АЭС представителей ООН и МАГАТЭ, поскольку ему, по всей видимости, есть что скрывать, считает Петров.
"Киев испытывает страстное желание не допускать на станцию ни (генсека ООН Антониу) Гутерриша, ни кого-либо другого, поскольку, видимо, там хранится нечто такое, что вызывает у Киева неподдельный интерес и желание каким-то образом это оттуда вывезти. Это могут быть те же ядерные отходы, на основе которых может делаться та самая "грязная" ядерная бомба", – предположил политолог.
Ранее Минобороны РФ сообщило о том, что Киев 19 августа планирует устроить масштабную провокацию на Запорожской атомной электростанции во время визита генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша на Украину, чтобы обвинить Россию в создании техногенной катастрофы.
При этом украинские войска продолжают обстреливать территорию ЗАЭС. Начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов заявил, что если обстрелы Запорожской АЭС Украиной продолжатся, может быть рассмотрен вопрос о выводе в "холодный резерв" энергоблоков №5 и №6.
В случае аварии на атомной станции зона поражения радиацией составит более 38 тысяч квадратных километров, ситуация будет аналогична последствиям катастроф в Чернобыле и на Фукусиме.