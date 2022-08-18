https://crimea.ria.ru/20220818/ekspert-otsenil-perspektivu-vozvrascheniya-zaporozhskoy-aes-pod-kontrol-kieva-1124207537.html

Эксперт оценил перспективу возвращения Запорожской АЭС под контроль Киева

Эксперт оценил перспективу возвращения Запорожской АЭС под контроль Киева - РИА Новости Крым, 18.08.2022

Эксперт оценил перспективу возвращения Запорожской АЭС под контроль Киева

Россия не намерена возвращать Запорожскую АЭС под контроль киевского режима, поскольку это поставит под угрозу само существование объекта, считает политолог,... РИА Новости Крым, 18.08.2022

2022-08-18T13:21

2022-08-18T13:21

2022-08-18T13:21

радио "спутник в крыму"

запорожская область

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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 авг – РИА Новости Крым. Россия не намерена возвращать Запорожскую АЭС под контроль киевского режима, поскольку это поставит под угрозу само существование объекта, считает политолог, член Общественной палаты Крыма Вадим Петров.При этом Киев при этом всеми силами старается не допустить приезда на Запорожскую АЭС представителей ООН и МАГАТЭ, поскольку ему, по всей видимости, есть что скрывать, считает Петров.Ранее Минобороны РФ сообщило о том, что Киев 19 августа планирует устроить масштабную провокацию на Запорожской атомной электростанции во время визита генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша на Украину, чтобы обвинить Россию в создании техногенной катастрофы.При этом украинские войска продолжают обстреливать территорию ЗАЭС. Начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов заявил, что если обстрелы Запорожской АЭС Украиной продолжатся, может быть рассмотрен вопрос о выводе в "холодный резерв" энергоблоков №5 и №6.В случае аварии на атомной станции зона поражения радиацией составит более 38 тысяч квадратных километров, ситуация будет аналогична последствиям катастроф в Чернобыле и на Фукусиме.

https://crimea.ria.ru/20220818/v-minoborony-rf-sprognozirovali-vozmozhnye-posledstviya-avarii-na-zaes--1124206788.html

https://crimea.ria.ru/20220818/vlasti-zaporozhskoy-oblasti-predlagayut-vvesti-rezhim-tishiny-vokrug-zaes-1124206193.html

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