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"Перехватить все нереально" - Рогов об усилении защиты ЗАЭС - РИА Новости Крым, 19.08.2022
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"Перехватить все нереально" - Рогов об усилении защиты ЗАЭС
"Перехватить все нереально" - Рогов об усилении защиты ЗАЭС - РИА Новости Крым, 19.08.2022
"Перехватить все нереально" - Рогов об усилении защиты ЗАЭС
Для защиты Запорожской АЭС от ударов ВСУ усилена работа системы ПВО и подразделений Росгвардии, происходящее в периметре отслеживает беспилотник, однако риски... РИА Новости Крым, 19.08.2022
2022-08-19T11:27
2022-08-19T11:27
запорожская область
всу (вооруженные силы украины)
специальная военная операция рф на украине
украина
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 авг - РИА Новости Крым. Для защиты Запорожской АЭС от ударов ВСУ усилена работа системы ПВО и подразделений Росгвардии, происходящее в периметре отслеживает беспилотник, однако риски "прилетов" все же остаются. Об этом заявил член главного совета администрации региона Владимир Рогов.Ранее Рогов сообщил об усилении защиты Запорожской АЭС из-за возможной провокации Украины, которая может быть осуществлена 19 августа во время одесского визита генсека ООН Антониу Гутерреша, чтобы обвинить в техногенной катастрофе Россию.При этом полностью исключить риски попадания украинских ракет на территорию станции невозможно, констатировал он."Надо понимать, что при той интенсивности обстрелов, которые могут нарастить подконтрольные режиму Зеленского боевики, перехватить все нереально, если это летят пакеты РСЗО, тем более, если они управляемые. Количество всего, что летело по АЭС, можно перечислять целую передачу. Пока идут обстрелы - риски все равно будут присутствовать и будут только нарастать", - сказал представитель ВГА.Эксперт оценил перспективу возвращения Запорожской АЭС под контроль Киева &gt;&gt;От также привел утреннее заявление госинспекции ядерного регулирования, подконтрольной Киеву, о повреждение трех линий, соединяющих ЗАЭС с энергосистемой Украины."То есть, они признают, что обстрелы ведут к очень нехорошим вещам, и тут же говорят о том, что разрушение последней, четвертой линии может привести к выведению из строя систем охлаждения реакторной установки и выбросу радиации. То есть, они продолжают наносить удары и говорить о том, что это может привести к непоправимому. Высшая степень цинизма", - заключил РоговО подготовке Киевом резонансной провокации на Запорожской АЭС ранее сообщил официальный представитель министерства обороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.Накануне начальник войск радиационной, химической и биологической защиты генерал-лейтенант Игорь Кириллов рассказал, что из-за действий Украины на АЭС может возникнуть ситуация, аналогичная Чернобылю и "Фукусиме". При отказе резервных дизель-генераторов и мобильных насосов ЗАЭС в случае нештатной ситуации произойдет перегрев активной зоны и, как следствие, "разрушение реакторных установок на самой большой в Европе атомной станции с выбросом радиоактивных веществ в атмосферу и разносом их на сотни километров".С июля 2022 года объект подвергается атакам со стороны Украины. Так, в результате атаки БПЛА 20 июля пострадали 11 сотрудников АЭС, 28 июля атакован поселок в Энергодаре, где проживают работники станции, тремя артиллерийскими ударами по ЗАЭС 5 августа выведена из строя аппаратура одного из энергоблоков, в городе частично отсутствуют электричество и энергоснабжение, на станции произошло факельное возгорание водорода. В ночь на 7 августа украинские военные обстреляли ЗАЭС из РСЗО "Ураган", осколки и ракетный двигатель упали не более чем в 400 метрах от действующего энергоблока станции. В зоне поражения оказался район сухого хранилища отработанного ядерного топлива и пост автоматизированного контроля радиационной обстановки. 8 августа на объекте произошел скачок напряжения, для недопущения сбоев в работе АЭС персоналу пришлось снизить мощность двух энергоблоков.12 августа украинский снаряд упал в 10 метрах от хранилища ядерных отходов на ЗАЭС.Глава ВГА Запорожской области Евгений Балицкий подчеркнул, что в случае возникновения техногенной катастрофы после ударов ВСУ по Запорожской атомной электростанции пострадает часть западных областей Украины и далее вся Европа.
https://crimea.ria.ru/20220818/ssha-i-evropa-pokryvayut-obstrely-zaporozhskoy-aes--mid-rossii-1124211521.html
https://crimea.ria.ru/20220818/k-chemu-privedet-ostanovka-zaporozhskoy-aes--professor-yaderschik-1124209389.html
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запорожская область, всу (вооруженные силы украины), специальная военная операция рф на украине, украина
"Перехватить все нереально" - Рогов об усилении защиты ЗАЭС

Рогов: усиление охраны ЗАЭС не исключает всех рисков

11:27 19.08.2022
 
© РИА Новости . РИА Новости / Перейти в фотобанкВоеннослужащий ВС РФ на территории Запорожской АЭС в Энергодаре.
Военнослужащий ВС РФ на территории Запорожской АЭС в Энергодаре. - РИА Новости, 1920, 19.08.2022
© РИА Новости . РИА Новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 авг - РИА Новости Крым. Для защиты Запорожской АЭС от ударов ВСУ усилена работа системы ПВО и подразделений Росгвардии, происходящее в периметре отслеживает беспилотник, однако риски "прилетов" все же остаются. Об этом заявил член главного совета администрации региона Владимир Рогов.
Ранее Рогов сообщил об усилении защиты Запорожской АЭС из-за возможной провокации Украины, которая может быть осуществлена 19 августа во время одесского визита генсека ООН Антониу Гутерреша, чтобы обвинить в техногенной катастрофе Россию.

"Могу сказать, что система ПВО и подразделения Росгвардии работают максимально профессионально. Ребята просто молодцы. Мы им передали беспилотник, чтобы он летал по периметру и они могли онлайн отслеживать, что происходит. Соответственно, у них идет запись, и если что-то будет, можно сразу будет предъявить всему миру, что произошло", - рассказал Рогов в эфире телеканала "Россия 24".

При этом полностью исключить риски попадания украинских ракет на территорию станции невозможно, констатировал он.
"Надо понимать, что при той интенсивности обстрелов, которые могут нарастить подконтрольные режиму Зеленского боевики, перехватить все нереально, если это летят пакеты РСЗО, тем более, если они управляемые. Количество всего, что летело по АЭС, можно перечислять целую передачу. Пока идут обстрелы - риски все равно будут присутствовать и будут только нарастать", - сказал представитель ВГА.
Эксперт оценил перспективу возвращения Запорожской АЭС под контроль Киева >>
От также привел утреннее заявление госинспекции ядерного регулирования, подконтрольной Киеву, о повреждение трех линий, соединяющих ЗАЭС с энергосистемой Украины.
"То есть, они признают, что обстрелы ведут к очень нехорошим вещам, и тут же говорят о том, что разрушение последней, четвертой линии может привести к выведению из строя систем охлаждения реакторной установки и выбросу радиации. То есть, они продолжают наносить удары и говорить о том, что это может привести к непоправимому. Высшая степень цинизма", - заключил Рогов
Военнослужащий РФ на территории Запорожской атомной электростанции - РИА Новости, 1920, 18.08.2022
Вчера, 16:54
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О подготовке Киевом резонансной провокации на Запорожской АЭС ранее сообщил официальный представитель министерства обороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
Накануне начальник войск радиационной, химической и биологической защиты генерал-лейтенант Игорь Кириллов рассказал, что из-за действий Украины на АЭС может возникнуть ситуация, аналогичная Чернобылю и "Фукусиме". При отказе резервных дизель-генераторов и мобильных насосов ЗАЭС в случае нештатной ситуации произойдет перегрев активной зоны и, как следствие, "разрушение реакторных установок на самой большой в Европе атомной станции с выбросом радиоактивных веществ в атмосферу и разносом их на сотни километров".
С июля 2022 года объект подвергается атакам со стороны Украины. Так, в результате атаки БПЛА 20 июля пострадали 11 сотрудников АЭС, 28 июля атакован поселок в Энергодаре, где проживают работники станции, тремя артиллерийскими ударами по ЗАЭС 5 августа выведена из строя аппаратура одного из энергоблоков, в городе частично отсутствуют электричество и энергоснабжение, на станции произошло факельное возгорание водорода. В ночь на 7 августа украинские военные обстреляли ЗАЭС из РСЗО "Ураган", осколки и ракетный двигатель упали не более чем в 400 метрах от действующего энергоблока станции. В зоне поражения оказался район сухого хранилища отработанного ядерного топлива и пост автоматизированного контроля радиационной обстановки. 8 августа на объекте произошел скачок напряжения, для недопущения сбоев в работе АЭС персоналу пришлось снизить мощность двух энергоблоков.12 августа украинский снаряд упал в 10 метрах от хранилища ядерных отходов на ЗАЭС.
Глава ВГА Запорожской области Евгений Балицкий подчеркнул, что в случае возникновения техногенной катастрофы после ударов ВСУ по Запорожской атомной электростанции пострадает часть западных областей Украины и далее вся Европа.
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