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Защиту Запорожской АЭС усилили из-за возможной провокации Украины - РИА Новости Крым, 19.08.2022
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Защиту Запорожской АЭС усилили из-за возможной провокации Украины
Защиту Запорожской АЭС усилили из-за возможной провокации Украины - РИА Новости Крым, 19.08.2022
Защиту Запорожской АЭС усилили из-за возможной провокации Украины
Система защиты Запорожской атомной электростанции усилена из-за возможной попытки Киева осуществить провокацию. Об этом со ссылкой на члена главного совета... РИА Новости Крым, 19.08.2022
2022-08-19T09:10
2022-08-19T09:11
запорожская область
всу (вооруженные силы украины)
специальная военная операция рф на украине
украина
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 авг – РИА Новости Крым. Система защиты Запорожской атомной электростанции усилена из-за возможной попытки Киева осуществить провокацию. Об этом со ссылкой на члена главного совета администрации региона Владимира Рогова сообщает РИА Новости.О подготовке Киевом резонансной провокации на Запорожской АЭС ранее сообщил официальный представитель министерства обороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков. По его данным, провокацию могут осуществить во время визита на Украину генсека ООН Антониу Гутерреша, при этом обвинить в техногенной катастрофе планируют Россию.Начальник войск радиационной, химической и биологической защиты генерал-лейтенант Игорь Кириллов накануне рассказал, что из-за действий Украины на АЭС может возникнуть ситуация, аналогичная Чернобылю и "Фукусиме". При отказе резервных дизель-генераторов и мобильных насосов ЗАЭС в случае нештатной ситуации произойдет перегрев активной зоны и, как следствие, "разрушение реакторных установок на самой большой в Европе атомной станции с выбросом радиоактивных веществ в атмосферу и разносом их на сотни километров".С июля 2022 года объект подвергается атакам со стороны Украины. Так, в результате атаки БПЛА 20 июля пострадали 11 сотрудников АЭС, 28 июля атакован поселок в Энергодаре, где проживают работники станции, тремя артиллерийскими ударами по ЗАЭС 5 августа выведена из строя аппаратура одного из энергоблоков, в городе частично отсутствуют электричество и энергоснабжение, на станции произошло факельное возгорание водорода. В ночь на 7 августа украинские военные обстреляли ЗАЭС из РСЗО "Ураган", осколки и ракетный двигатель упали не более чем в 400 метрах от действующего энергоблока станции. В зоне поражения оказался район сухого хранилища отработанного ядерного топлива и пост автоматизированного контроля радиационной обстановки. 8 августа на объекте произошел скачок напряжения, для недопущения сбоев в работе АЭС персоналу пришлось снизить мощность двух энергоблоков.12 августа украинский снаряд упал в 10 метрах от хранилища ядерных отходов на ЗАЭС.Глава ВГА Запорожской области Евгений Балицкий подчеркнул, что в случае возникновения техногенной катастрофы после ударов ВСУ по Запорожской атомной электростанции пострадает часть западных областей Украины и далее вся Европа.
https://crimea.ria.ru/20220818/k-chemu-privedet-ostanovka-zaporozhskoy-aes--professor-yaderschik-1124209389.html
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запорожская область, всу (вооруженные силы украины), специальная военная операция рф на украине, украина
Защиту Запорожской АЭС усилили из-за возможной провокации Украины

Член ВГА Рогов: система защиты Запорожской АЭС усилена

09:10 19.08.2022 (обновлено: 09:11 19.08.2022)
 
© РИА Новости . РИА Новости / Перейти в фотобанкТерритория Запорожской АЭС
Территория Запорожской АЭС - РИА Новости, 1920, 19.08.2022
© РИА Новости . РИА Новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 авг – РИА Новости Крым. Система защиты Запорожской атомной электростанции усилена из-за возможной попытки Киева осуществить провокацию. Об этом со ссылкой на члена главного совета администрации региона Владимира Рогова сообщает РИА Новости.
О подготовке Киевом резонансной провокации на Запорожской АЭС ранее сообщил официальный представитель министерства обороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков. По его данным, провокацию могут осуществить во время визита на Украину генсека ООН Антониу Гутерреша, при этом обвинить в техногенной катастрофе планируют Россию.
"Система защиты АЭС усилена, всех деталей раскрывать не могу. Мы встречаем этот день во всеоружии, так как от режима Зеленского можно ожидать чего угодно", - заявил Рогов.
Начальник войск радиационной, химической и биологической защиты генерал-лейтенант Игорь Кириллов накануне рассказал, что из-за действий Украины на АЭС может возникнуть ситуация, аналогичная Чернобылю и "Фукусиме". При отказе резервных дизель-генераторов и мобильных насосов ЗАЭС в случае нештатной ситуации произойдет перегрев активной зоны и, как следствие, "разрушение реакторных установок на самой большой в Европе атомной станции с выбросом радиоактивных веществ в атмосферу и разносом их на сотни километров".
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С июля 2022 года объект подвергается атакам со стороны Украины. Так, в результате атаки БПЛА 20 июля пострадали 11 сотрудников АЭС, 28 июля атакован поселок в Энергодаре, где проживают работники станции, тремя артиллерийскими ударами по ЗАЭС 5 августа выведена из строя аппаратура одного из энергоблоков, в городе частично отсутствуют электричество и энергоснабжение, на станции произошло факельное возгорание водорода. В ночь на 7 августа украинские военные обстреляли ЗАЭС из РСЗО "Ураган", осколки и ракетный двигатель упали не более чем в 400 метрах от действующего энергоблока станции. В зоне поражения оказался район сухого хранилища отработанного ядерного топлива и пост автоматизированного контроля радиационной обстановки. 8 августа на объекте произошел скачок напряжения, для недопущения сбоев в работе АЭС персоналу пришлось снизить мощность двух энергоблоков.12 августа украинский снаряд упал в 10 метрах от хранилища ядерных отходов на ЗАЭС.
Глава ВГА Запорожской области Евгений Балицкий подчеркнул, что в случае возникновения техногенной катастрофы после ударов ВСУ по Запорожской атомной электростанции пострадает часть западных областей Украины и далее вся Европа.
 
Запорожская областьВСУ (Вооруженные силы Украины)Специальная военная операция РФ на УкраинеУкраина
 
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