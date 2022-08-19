Защиту Запорожской АЭС усилили из-за возможной провокации Украины
Член ВГА Рогов: система защиты Запорожской АЭС усилена
09:10 19.08.2022 (обновлено: 09:11 19.08.2022)
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 авг – РИА Новости Крым. Система защиты Запорожской атомной электростанции усилена из-за возможной попытки Киева осуществить провокацию. Об этом со ссылкой на члена главного совета администрации региона Владимира Рогова сообщает РИА Новости.
О подготовке Киевом резонансной провокации на Запорожской АЭС ранее сообщил официальный представитель министерства обороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков. По его данным, провокацию могут осуществить во время визита на Украину генсека ООН Антониу Гутерреша, при этом обвинить в техногенной катастрофе планируют Россию.
"Система защиты АЭС усилена, всех деталей раскрывать не могу. Мы встречаем этот день во всеоружии, так как от режима Зеленского можно ожидать чего угодно", - заявил Рогов.
Начальник войск радиационной, химической и биологической защиты генерал-лейтенант Игорь Кириллов накануне рассказал, что из-за действий Украины на АЭС может возникнуть ситуация, аналогичная Чернобылю и "Фукусиме". При отказе резервных дизель-генераторов и мобильных насосов ЗАЭС в случае нештатной ситуации произойдет перегрев активной зоны и, как следствие, "разрушение реакторных установок на самой большой в Европе атомной станции с выбросом радиоактивных веществ в атмосферу и разносом их на сотни километров".
С июля 2022 года объект подвергается атакам со стороны Украины. Так, в результате атаки БПЛА 20 июля пострадали 11 сотрудников АЭС, 28 июля атакован поселок в Энергодаре, где проживают работники станции, тремя артиллерийскими ударами по ЗАЭС 5 августа выведена из строя аппаратура одного из энергоблоков, в городе частично отсутствуют электричество и энергоснабжение, на станции произошло факельное возгорание водорода. В ночь на 7 августа украинские военные обстреляли ЗАЭС из РСЗО "Ураган", осколки и ракетный двигатель упали не более чем в 400 метрах от действующего энергоблока станции. В зоне поражения оказался район сухого хранилища отработанного ядерного топлива и пост автоматизированного контроля радиационной обстановки. 8 августа на объекте произошел скачок напряжения, для недопущения сбоев в работе АЭС персоналу пришлось снизить мощность двух энергоблоков.12 августа украинский снаряд упал в 10 метрах от хранилища ядерных отходов на ЗАЭС.
Глава ВГА Запорожской области Евгений Балицкий подчеркнул, что в случае возникновения техногенной катастрофы после ударов ВСУ по Запорожской атомной электростанции пострадает часть западных областей Украины и далее вся Европа.