https://crimea.ria.ru/20220819/putin-obstrely-zaes-mogut-privesti-k-masshtabnoy-katastrofe--1124226412.html

Путин: обстрелы ЗАЭС могут привести к масштабной катастрофе

Путин: обстрелы ЗАЭС могут привести к масштабной катастрофе - РИА Новости Крым, 19.08.2022

Путин: обстрелы ЗАЭС могут привести к масштабной катастрофе

Президент России Владимир Путин и его французский коллега Эммануэль Макрон в телефонной беседе обсудили необходимость как можно скорее направить на Запорожскую... РИА Новости Крым, 19.08.2022

2022-08-19T17:34

2022-08-19T17:34

2022-08-19T17:34

владимир путин (политик)

эммануэль макрон

политика

запорожская область

украина

в мире

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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 авг – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин и его французский коллега Эммануэль Макрон в телефонной беседе обсудили необходимость как можно скорее направить на Запорожскую АЭС миссию МАГАТЭ – российская сторона готова содействовать инспекторам. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.Защиту Запорожской АЭС усилили из-за возможной провокации Украины >>Отмечается, что в ходе беседы глав государств обсуждались различные аспекты ситуации, сложившейся вокруг Украины. В частности, Владимир Путин подчеркнул, что непрекращающиеся обстрелы ЗАЭС со стороны ВСУ создают опасность возникновения масштабной катастрофы и могут привести к радиационному заражению обширных территорий.Российский лидер также напомнил о том, что эксперты Секретариата ООН и Международного Комитета Красного Креста приглашены посетить следственный изолятор в Еленовке (Донецкая Народная Республика), где вследствие ракетного удара украинской армии погибли десятки содержавшихся там военнопленных ВСУ.Владимир Путин также проинформировал французского коллегу о том, как продвигается реализация подписанной 22 июля в Стамбуле "пакетной" сделки по вывозу украинского зерна из черноморских портов и экспорту российских продуктов питания и удобрений на мировые рынки.Он акцентировал внимание на том, что препятствия для российского экспорта сохраняются и сегодня, что "не способствует решению задач, связанных с обеспечением глобальной продовольственной безопасности".Лидеры договорились поддерживать контакты по этим и другим вопросам.Ранее 19 августа сообщалось о встрече президент РФ Владимира Путина с казахстанским коллегой Касым-Жомартом Токаевым, в ходе которой обсуждалось двустороннее сотрудничество.

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https://crimea.ria.ru/20220818/k-chemu-privedet-ostanovka-zaporozhskoy-aes--professor-yaderschik-1124209389.html

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владимир путин (политик), эммануэль макрон, политика, запорожская область, украина, в мире