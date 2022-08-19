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Путин: обстрелы ЗАЭС могут привести к масштабной катастрофе - РИА Новости Крым, 19.08.2022
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Путин: обстрелы ЗАЭС могут привести к масштабной катастрофе
Путин: обстрелы ЗАЭС могут привести к масштабной катастрофе - РИА Новости Крым, 19.08.2022
Путин: обстрелы ЗАЭС могут привести к масштабной катастрофе
Президент России Владимир Путин и его французский коллега Эммануэль Макрон в телефонной беседе обсудили необходимость как можно скорее направить на Запорожскую... РИА Новости Крым, 19.08.2022
2022-08-19T17:34
2022-08-19T17:34
владимир путин (политик)
эммануэль макрон
политика
запорожская область
украина
в мире
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 авг – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин и его французский коллега Эммануэль Макрон в телефонной беседе обсудили необходимость как можно скорее направить на Запорожскую АЭС миссию МАГАТЭ – российская сторона готова содействовать инспекторам. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.Защиту Запорожской АЭС усилили из-за возможной провокации Украины &gt;&gt;Отмечается, что в ходе беседы глав государств обсуждались различные аспекты ситуации, сложившейся вокруг Украины. В частности, Владимир Путин подчеркнул, что непрекращающиеся обстрелы ЗАЭС со стороны ВСУ создают опасность возникновения масштабной катастрофы и могут привести к радиационному заражению обширных территорий.Российский лидер также напомнил о том, что эксперты Секретариата ООН и Международного Комитета Красного Креста приглашены посетить следственный изолятор в Еленовке (Донецкая Народная Республика), где вследствие ракетного удара украинской армии погибли десятки содержавшихся там военнопленных ВСУ.Владимир Путин также проинформировал французского коллегу о том, как продвигается реализация подписанной 22 июля в Стамбуле "пакетной" сделки по вывозу украинского зерна из черноморских портов и экспорту российских продуктов питания и удобрений на мировые рынки.Он акцентировал внимание на том, что препятствия для российского экспорта сохраняются и сегодня, что "не способствует решению задач, связанных с обеспечением глобальной продовольственной безопасности".Лидеры договорились поддерживать контакты по этим и другим вопросам.Ранее 19 августа сообщалось о встрече президент РФ Владимира Путина с казахстанским коллегой Касым-Жомартом Токаевым, в ходе которой обсуждалось двустороннее сотрудничество.
https://crimea.ria.ru/20220730/opublikovany-spiski-pogibshikh-pri-udare-po-sizo-v-elenovke-1124005749.html
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владимир путин (политик), эммануэль макрон, политика, запорожская область, украина, в мире
Путин: обстрелы ЗАЭС могут привести к масштабной катастрофе

Путин и Макрон выступили за скорейшее направление на Запорожскую АЭС миссии МАГАТЭ

17:34 19.08.2022
 
© РИА Новости . Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкЕжегодная пресс-конференция президента России Владимира Путина
Ежегодная пресс-конференция президента России Владимира Путина - РИА Новости, 1920, 19.08.2022
© РИА Новости . Сергей Гунеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 авг – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин и его французский коллега Эммануэль Макрон в телефонной беседе обсудили необходимость как можно скорее направить на Запорожскую АЭС миссию МАГАТЭ – российская сторона готова содействовать инспекторам. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.
Защиту Запорожской АЭС усилили из-за возможной провокации Украины >>
Отмечается, что в ходе беседы глав государств обсуждались различные аспекты ситуации, сложившейся вокруг Украины. В частности, Владимир Путин подчеркнул, что непрекращающиеся обстрелы ЗАЭС со стороны ВСУ создают опасность возникновения масштабной катастрофы и могут привести к радиационному заражению обширных территорий.
"Президенты отметили важность скорейшего направления на ЗАЭС миссии МАГАТЭ, которая смогла бы на месте оценить реальную обстановку. С российской стороны подтверждена готовность оказать инспекторам Агентства необходимое содействие", – говорится в сообщении.
Российский лидер также напомнил о том, что эксперты Секретариата ООН и Международного Комитета Красного Креста приглашены посетить следственный изолятор в Еленовке (Донецкая Народная Республика), где вследствие ракетного удара украинской армии погибли десятки содержавшихся там военнопленных ВСУ.
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Владимир Путин также проинформировал французского коллегу о том, как продвигается реализация подписанной 22 июля в Стамбуле "пакетной" сделки по вывозу украинского зерна из черноморских портов и экспорту российских продуктов питания и удобрений на мировые рынки.
Он акцентировал внимание на том, что препятствия для российского экспорта сохраняются и сегодня, что "не способствует решению задач, связанных с обеспечением глобальной продовольственной безопасности".
Лидеры договорились поддерживать контакты по этим и другим вопросам.
Ранее 19 августа сообщалось о встрече президент РФ Владимира Путина с казахстанским коллегой Касым-Жомартом Токаевым, в ходе которой обсуждалось двустороннее сотрудничество.
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