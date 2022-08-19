https://crimea.ria.ru/20220819/putin-vstretilsya-v-sochi-s-tokaevym-o-chem-govorili-prezidenty-1124225480.html

Путин встретился в Сочи с Токаевым: о чем говорили президенты

Путин встретился в Сочи с Токаевым: о чем говорили президенты - РИА Новости Крым, 19.08.2022

Путин встретился в Сочи с Токаевым: о чем говорили президенты

Отношения между Россией и Казахстаном развиваются в позитивном ключе, встреча на высшем уровне придает дополнительный импульс стратегическому партнерству. Об... РИА Новости Крым, 19.08.2022

2022-08-19T16:56

2022-08-19T16:56

2022-08-19T16:57

российская федерация (россия, рф)

казахстан

владимир путин (политик)

касым-жомарт токаев

политика

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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 авг – РИА Новости Крым. Отношения между Россией и Казахстаном развиваются в позитивном ключе, встреча на высшем уровне придает дополнительный импульс стратегическому партнерству. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на встрече со своим казахстанским коллегой Касым-Жомартом Токаевым."По всем направлениям работа движется достаточно активно, в позитивном ключе. И наша встреча придает дополнительные импульсы развитию нашего доверительного стратегического партнерства", - подчеркнул Путин и напомнил, что в этом году страны отмечают 30-летие установления дипломатических отношений.По словам российского лидера, Россия находится на первом месте среди торгово-экономических партеров Казахстана. Взаимные инвестиции в экономику обеих стран растут."У нас и крупные проекты развиваются, работа в высокотехнологичных сферах, в том числе, в космосе ", - перечислил Путин.Положительную динамику торговых отношений Казахстана и России оценил и президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев."Промышленная кооперация сейчас, к нашему удовлетворению, достигает серьезных результатов. Как вы правильно отметили, динамика торговли положительная, в прошлом году объем торговли составил 24,5 миллиарда долларов. По этому показателю Россия занимает первое место в нашем товарообороте. И в этом году торговля развивается достаточно успешно", - сказал Токаев.Глава Казахстана также напомнил, что этой осенью состоится саммит СНГ, и выразил надежду на личное участие российского коллеги Владимира Путина в нем."В этом году Казахстан председательствует в СНГ, - отметил он. - В октябре будет саммит Содружества. Очень сильно рассчитываем на ваше личное участие, тем более Россия играет важную роль в СНГ, это одно из приоритетных направлений нашего сотрудничества".Каких-либо оснований для высказывания пессимистических прогнозов по поводу сотрудничества Казахстана и России нет, подчеркнул он."Вообще, в целом, есть все основания быть удовлетворенными тем, как развивается наше сотрудничество. Я в этом плане с вами согласен, нас объединяет общая граница – сама протяженная в мире сухопутная граница. Кстати, делимитированная полностью граница. Поэтому каких-либо оснований для того, чтобы высказывать пессимистические прогнозы в отношении будущего нашего сотрудничества, конечно же, нет", - заключил Токаев.

https://crimea.ria.ru/20220617/kazakhstan-podderzhivaet-ideyu-proekta-bolshoy-evrazii--tokaev-1123575856.html

https://crimea.ria.ru/20220816/rossiya-prodolzhit-obespechivat-svoi-natsionalnye-interesny--putin-1124178597.html

https://crimea.ria.ru/20220801/rossiya-ne-budet-rabotat-s-nedruzhestvennymi-stranami-sebe-v-uscherb--putin-1124025542.html

российская федерация (россия, рф)

казахстан

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

российская федерация (россия, рф), казахстан, владимир путин (политик), касым-жомарт токаев, политика