https://crimea.ria.ru/20220827/chetyre-snaryada-vsu-popali-po-kryshe-korpusa-s-yadernym-toplivom-na-zaes-1124314746.html

Четыре снаряда ВСУ попали по крыше корпуса с ядерным топливом на ЗАЭС

Четыре снаряда ВСУ попали по крыше корпуса с ядерным топливом на ЗАЭС - РИА Новости Крым, 27.08.2022

Четыре снаряда ВСУ попали по крыше корпуса с ядерным топливом на ЗАЭС

Продолжая акции "ядерного терроризма", киевский режим обстреливает территорию Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС), есть попадания по крыше спецкорпуса с... РИА Новости Крым, 27.08.2022

2022-08-27T13:19

2022-08-27T13:19

2022-08-27T13:19

министерство обороны рф

специальная военная операция рф на украине

всу (вооруженные силы украины)

запорожская область

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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 авг — РИА Новости Крым. Продолжая акции "ядерного терроризма", киевский режим обстреливает территорию Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС), есть попадания по крыше спецкорпуса с ядерным топливом, радиационная обстановка остается в норме. Об этом сообщили в субботу в Министерстве обороны России.За прошедшие сутки артиллерийскими подразделениями ВСУ территория станции обстреляна трижды. Всего было выпущено 17 снарядов, четыре из которых попали по крыше спецкорпуса № 1, где хранятся 168 сборок с американским ядерным топливом фирмы "ВестингХаус", — говорится в сообщении."Радиационная обстановка на Запорожской АЭС остается в норме. Контроль технического состояния атомной станции и обеспечение ее функционирования выполняется штатным техническим персоналом", — добавили в Минобороны.МАГАТЭ получило гарантии безопасности от России и Украины >>Там уточнили, что охрана внешнего периметра станции осуществляется российским специализированным воинским формированием, тяжелых вооружений нет.В ходе контрбатарейной борьбы в районе населенного пункта Марганец Днепропетровской области была уничтожена американская гаубица М777, с которой велся обстрел территории ЗАЭС.25 августа стало известно, что Мелитополь, Херсон и некоторые населенные пункты области остались без электричества. По словам члена главного совета Запорожской ВГА Владимира Рогова, это стало результатом "провокаций со стороны боевиков Зеленского" – пожар вызвал замыкание на линии электропередачи. На Запорожской АЭС сработали системы безопасности. Для того, чтобы не было скачка напряжения, атомная станция в рабочем режиме отключилась.С июля 2022 года объект подвергается атакам со стороны Украины. Так, в результате атаки БПЛА 20 июля пострадали 11 сотрудников АЭС, 28 июля атакован поселок в Энергодаре, где проживают работники станции, тремя артиллерийскими ударами по ЗАЭС 5 августа выведена из строя аппаратура одного из энергоблоков, в городе частично отсутствуют электричество и энергоснабжение, на станции произошло факельное возгорание водорода. В ночь на 7 августа украинские военные обстреляли ЗАЭС из РСЗО "Ураган", осколки и ракетный двигатель упали не более чем в 400 метрах от действующего энергоблока станции.

https://crimea.ria.ru/20220826/ukraina-perebila-poslednyuyu-liniyu-peredachi-iz-zaes-1124300859.html

https://crimea.ria.ru/20220820/ekspert-obstrely-zaes--priglashenie-zapadu-otkryto-voevat-s-rossiey-1124227973.html

запорожская область

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

министерство обороны рф, специальная военная операция рф на украине, всу (вооруженные силы украины), запорожская область