МАГАТЭ получило гарантии безопасности от России и Украины
Макрон: МАГАТЭ получило гарантии безопасности для работы миссии на Запорожской АЭС
© РИА Новости . РИА Новости / Перейти в фотобанкНовая смена украинских атомщиков приступила к работе на Запорожской АЭС
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 авг – РИА Новости Крым. МАГАТЭ и Франция получили от России и Украины гарантии безопасности для отправки миссии на Запорожскую АЭС. Об этом в пятницу заявил французский президент Эммануэль Макрон.
Ранее член главного совета ВГА Владимир Рогов заявил, что украинские войска перебили последнюю, четвертую линию электропередачи с Запорожской АЭС на Украину.
"Мы вчера встречались с гендиректором МАГАТЭ, также на днях я говорил с президентами (Владимиром) Зеленским и (Владимиром) Путиным. Мы получили гарантии безопасности от украинской и российской стороны. Теперь там (на ЗАЭС — ред.) может быть развернута миссия МАГАТЭ, независимая миссия, которая будет защищена", - сказал Макрон во время визита в Алжир, отвечая на вопросы журналистов.
В конце июля в МИД РФ заявили, что атаки украинских военных на Запорожскую АЭС демонстрируют нацеленность киевского режима на создание предпосылок ядерной катастрофы для всей Европы, что полностью устраивает Запад. В августе в министерстве сообщили, что департамент безопасности секретариата ООН не согласовал поездку гендиректора МАГАТЭ на Запорожскую АЭС, что позволило Киеву вновь провести провокации в районе станции. По словам официального представителя МИД РФ Марии Захаровой в ситуации с ударами ВСУ по Запорожской АЭС мир "ходит по краю".
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В последнее время участились обстрелы Запорожской АЭС со стороны ВСУ, только за прошедшие сутки на ее территорию прилетело 17 снарядов.
Кроме того, в результате атаки БПЛА 20 июля пострадали 11 сотрудников АЭС, 28 июля атакован поселок в Энергодаре, где проживают работники станции, тремя артиллерийскими ударами по ЗАЭС 5 августа выведена из строя аппаратура одного из энергоблоков, в городе частично отсутствовали электричество и энергоснабжение, на станции произошло факельное возгорание водорода. В ночь на 7 августа украинские военные обстреляли ЗАЭС из РСЗО "Ураган", осколки и ракетный двигатель упали не более чем в 400 метрах от действующего энергоблока станции.