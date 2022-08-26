https://crimea.ria.ru/20220826/magate-poluchilo-garantii-bezopasnosti-ot-rossii-i-ukrainy-1124303647.html

МАГАТЭ получило гарантии безопасности от России и Украины

МАГАТЭ получило гарантии безопасности от России и Украины - РИА Новости Крым, 26.08.2022

МАГАТЭ получило гарантии безопасности от России и Украины

МАГАТЭ и Франция получили от России и Украины гарантии безопасности для отправки миссии на Запорожскую АЭС. Об этом в пятницу заявил французский президент... РИА Новости Крым, 26.08.2022

2022-08-26T14:06

2022-08-26T14:06

2022-08-26T14:06

запорожская область

франция

в мире

эммануэль макрон

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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 авг – РИА Новости Крым. МАГАТЭ и Франция получили от России и Украины гарантии безопасности для отправки миссии на Запорожскую АЭС. Об этом в пятницу заявил французский президент Эммануэль Макрон.Ранее член главного совета ВГА Владимир Рогов заявил, что украинские войска перебили последнюю, четвертую линию электропередачи с Запорожской АЭС на Украину.В конце июля в МИД РФ заявили, что атаки украинских военных на Запорожскую АЭС демонстрируют нацеленность киевского режима на создание предпосылок ядерной катастрофы для всей Европы, что полностью устраивает Запад. В августе в министерстве сообщили, что департамент безопасности секретариата ООН не согласовал поездку гендиректора МАГАТЭ на Запорожскую АЭС, что позволило Киеву вновь провести провокации в районе станции. По словам официального представителя МИД РФ Марии Захаровой в ситуации с ударами ВСУ по Запорожской АЭС мир "ходит по краю".В последнее время участились обстрелы Запорожской АЭС со стороны ВСУ, только за прошедшие сутки на ее территорию прилетело 17 снарядов.Кроме того, в результате атаки БПЛА 20 июля пострадали 11 сотрудников АЭС, 28 июля атакован поселок в Энергодаре, где проживают работники станции, тремя артиллерийскими ударами по ЗАЭС 5 августа выведена из строя аппаратура одного из энергоблоков, в городе частично отсутствовали электричество и энергоснабжение, на станции произошло факельное возгорание водорода. В ночь на 7 августа украинские военные обстреляли ЗАЭС из РСЗО "Ураган", осколки и ракетный двигатель упали не более чем в 400 метрах от действующего энергоблока станции.

https://crimea.ria.ru/20220820/ekspert-obstrely-zaes--priglashenie-zapadu-otkryto-voevat-s-rossiey-1124227973.html

https://crimea.ria.ru/20220819/putin-obstrely-zaes-mogut-privesti-k-masshtabnoy-katastrofe--1124226412.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

запорожская область, франция, в мире, эммануэль макрон