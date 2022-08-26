https://crimea.ria.ru/20220826/armiya-rossii-unichtozhila-gaubitsu-m777-kotoraya-strelyala-po-zaes-1124302289.html

Армия России уничтожила гаубицу М777, которая стреляла по ЗАЭС

Армия России уничтожила гаубицу М777, которая стреляла по ЗАЭС - РИА Новости Крым, 26.08.2022

Армия России уничтожила гаубицу М777, которая стреляла по ЗАЭС

Американская гаубица М777 была уничтожена высокоточным оружием вооруженных сил России на позициях, откуда велся обстрел территории Запорожской атомной... РИА Новости Крым, 26.08.2022

2022-08-26T13:11

2022-08-26T13:11

2022-08-26T13:12

запорожская область

херсонская область

армия и флот

министерство обороны рф

специальная военная операция рф на украине

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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 авг – РИА Новости Крым. Американская гаубица М777 была уничтожена высокоточным оружием вооруженных сил России на позициях, откуда велся обстрел территории Запорожской атомной электростанции. Об этом в пятницу сообщили в Министерстве обороны России.Там напомнили, что ЗАЭС за последние сутки дважды подвергалась обстрелу со стороны Украины крупнокалиберными снарядами."В результате обстрелов четыре боеприпаса разорвались в районе кислородно-азотной станции, и еще один – в районе специального корпуса № 1", — сообщили в Минобороны.Как сообщал сайт РИА Новости Крым, украинские войска перебили последнюю, четвертую линию электропередачи с Запорожской АЭС на Украину.Накануне стало известно, что Мелитополь, Херсон и некоторые населенные пункты области остались без электричества. По словам члена главного совета Запорожской ВГА Владимира Рогова, это стало результатом "провокаций со стороны боевиков Зеленского" – пожар вызвал замыкание на линии электропередачи. На Запорожской АЭС сработали системы безопасности. Для того, чтобы не было скачка напряжения, атомная станция в рабочем режиме отключилась.В последнее время участились обстрелы Запорожской АЭС со стороны ВСУ, только за прошедшие сутки на ее территорию прилетело 17 снарядов.

https://crimea.ria.ru/20220826/ukraina-perebila-poslednyuyu-liniyu-peredachi-iz-zaes-1124300859.html

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2022

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запорожская область, херсонская область, армия и флот, министерство обороны рф, специальная военная операция рф на украине