Армия России уничтожила гаубицу М777, которая стреляла по ЗАЭС
Гаубица М777, которая стреляла по ЗАЭС, уничтожена высокоточным оружием России
13:11 26.08.2022 (обновлено: 13:12 26.08.2022)
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 авг – РИА Новости Крым. Американская гаубица М777 была уничтожена высокоточным оружием вооруженных сил России на позициях, откуда велся обстрел территории Запорожской атомной электростанции. Об этом в пятницу сообщили в Министерстве обороны России.
"Артиллерийская позиция ВСУ, с которой велся обстрел территории атомной станции была выявлена западнее населенного пункта Марганец Днепропетровской области. В результате прямого попадания российским высокоточным боеприпасом на данной боевой позиции уничтожена гаубица М777 производства США", — сообщили в оборонном ведомстве.
Там напомнили, что ЗАЭС за последние сутки дважды подвергалась обстрелу со стороны Украины крупнокалиберными снарядами.
"В результате обстрелов четыре боеприпаса разорвались в районе кислородно-азотной станции, и еще один – в районе специального корпуса № 1", — сообщили в Минобороны.
Как сообщал сайт РИА Новости Крым, украинские войска перебили последнюю, четвертую линию электропередачи с Запорожской АЭС на Украину.
Накануне стало известно, что Мелитополь, Херсон и некоторые населенные пункты области остались без электричества. По словам члена главного совета Запорожской ВГА Владимира Рогова, это стало результатом "провокаций со стороны боевиков Зеленского" – пожар вызвал замыкание на линии электропередачи. На Запорожской АЭС сработали системы безопасности. Для того, чтобы не было скачка напряжения, атомная станция в рабочем режиме отключилась.
В последнее время участились обстрелы Запорожской АЭС со стороны ВСУ, только за прошедшие сутки на ее территорию прилетело 17 снарядов.