https://crimea.ria.ru/20220829/vsu-mogut-obestochit-yug-ukrainy--vlasti-ob-obstrelakh-kakhovskoy-ges-1124337591.html
ВСУ могут обесточить юг Украины – власти об обстрелах Каховской ГЭС
ВСУ могут обесточить юг Украины – власти об обстрелах Каховской ГЭС - РИА Новости Крым, 29.08.2022
ВСУ могут обесточить юг Украины – власти об обстрелах Каховской ГЭС
Обстрелы Каховской гидроэлектростанции украинскими боевиками могут привести к нарушению энергосистемы всего юга Украины, заявил глава администрации Каховского... РИА Новости Крым, 29.08.2022
2022-08-29T20:14
2022-08-29T20:14
2022-08-29T20:14
херсонская область
всу (вооруженные силы украины)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 авг – РИА Новости Крым. Обстрелы Каховской гидроэлектростанции украинскими боевиками могут привести к нарушению энергосистемы всего юга Украины, заявил глава администрации Каховского района Херсонской области Владимир Леонтьев, пишет РИА Новости."Существует высокий риск для объекта. Электроснабжение юга Украины может оказаться под большим вопросом. ГЭС связана единой энергосистемой. Это серьезно", - цитирует РИА Новости Леонтьева.По его словам, несмотря на угрозу, ВСУ продолжают ежедневные обстрелы объекта, в том числе западными калибрами:"Западные страны не просто провоцируют, а прямо участвуют в этих, по сути дела, варварских и преступных действиях", - констатировал чиновник.Ранее Леонтьев сообщил о массированных обстрелах Новой Каховки, в том числе американскими ракетами HIMARS, в результате пострадала гражданская инфраструктура – школа и жилые дома. Средства ПВО сработали по целям в районе гидроэлектростанции, сейчас ГЭС продолжает работать.
https://crimea.ria.ru/20220829/zhiteley-novoy-kakhovki-evakuiruyut-s-rabochikh-mest-1124331602.html
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херсонская область, всу (вооруженные силы украины), украина, в мире
ВСУ могут обесточить юг Украины – власти об обстрелах Каховской ГЭС
Херсонские власти спрогнозировали тяжелые последствия обстрелов Каховской ГЭС