https://crimea.ria.ru/20220829/vsu-mogut-obestochit-yug-ukrainy--vlasti-ob-obstrelakh-kakhovskoy-ges-1124337591.html

ВСУ могут обесточить юг Украины – власти об обстрелах Каховской ГЭС

ВСУ могут обесточить юг Украины – власти об обстрелах Каховской ГЭС - РИА Новости Крым, 29.08.2022

ВСУ могут обесточить юг Украины – власти об обстрелах Каховской ГЭС

Обстрелы Каховской гидроэлектростанции украинскими боевиками могут привести к нарушению энергосистемы всего юга Украины, заявил глава администрации Каховского... РИА Новости Крым, 29.08.2022

2022-08-29T20:14

2022-08-29T20:14

2022-08-29T20:14

херсонская область

всу (вооруженные силы украины)

украина

в мире

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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 авг – РИА Новости Крым. Обстрелы Каховской гидроэлектростанции украинскими боевиками могут привести к нарушению энергосистемы всего юга Украины, заявил глава администрации Каховского района Херсонской области Владимир Леонтьев, пишет РИА Новости."Существует высокий риск для объекта. Электроснабжение юга Украины может оказаться под большим вопросом. ГЭС связана единой энергосистемой. Это серьезно", - цитирует РИА Новости Леонтьева.По его словам, несмотря на угрозу, ВСУ продолжают ежедневные обстрелы объекта, в том числе западными калибрами:"Западные страны не просто провоцируют, а прямо участвуют в этих, по сути дела, варварских и преступных действиях", - констатировал чиновник.Ранее Леонтьев сообщил о массированных обстрелах Новой Каховки, в том числе американскими ракетами HIMARS, в результате пострадала гражданская инфраструктура – школа и жилые дома. Средства ПВО сработали по целям в районе гидроэлектростанции, сейчас ГЭС продолжает работать.

https://crimea.ria.ru/20220829/zhiteley-novoy-kakhovki-evakuiruyut-s-rabochikh-mest-1124331602.html

https://crimea.ria.ru/20220813/obstrely-ukrainoy-kakhovskoy-ges-chrevaty-yadernoy-katastrofoy--zelenskiy-1124157163.html

херсонская область

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

херсонская область, всу (вооруженные силы украины), украина, в мире