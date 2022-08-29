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ВСУ могут обесточить юг Украины – власти об обстрелах Каховской ГЭС - РИА Новости Крым, 29.08.2022
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ВСУ могут обесточить юг Украины – власти об обстрелах Каховской ГЭС
ВСУ могут обесточить юг Украины – власти об обстрелах Каховской ГЭС - РИА Новости Крым, 29.08.2022
ВСУ могут обесточить юг Украины – власти об обстрелах Каховской ГЭС
Обстрелы Каховской гидроэлектростанции украинскими боевиками могут привести к нарушению энергосистемы всего юга Украины, заявил глава администрации Каховского... РИА Новости Крым, 29.08.2022
2022-08-29T20:14
2022-08-29T20:14
херсонская область
всу (вооруженные силы украины)
украина
в мире
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 авг – РИА Новости Крым. Обстрелы Каховской гидроэлектростанции украинскими боевиками могут привести к нарушению энергосистемы всего юга Украины, заявил глава администрации Каховского района Херсонской области Владимир Леонтьев, пишет РИА Новости."Существует высокий риск для объекта. Электроснабжение юга Украины может оказаться под большим вопросом. ГЭС связана единой энергосистемой. Это серьезно", - цитирует РИА Новости Леонтьева.По его словам, несмотря на угрозу, ВСУ продолжают ежедневные обстрелы объекта, в том числе западными калибрами:"Западные страны не просто провоцируют, а прямо участвуют в этих, по сути дела, варварских и преступных действиях", - констатировал чиновник.Ранее Леонтьев сообщил о массированных обстрелах Новой Каховки, в том числе американскими ракетами HIMARS, в результате пострадала гражданская инфраструктура – школа и жилые дома. Средства ПВО сработали по целям в районе гидроэлектростанции, сейчас ГЭС продолжает работать.
https://crimea.ria.ru/20220829/zhiteley-novoy-kakhovki-evakuiruyut-s-rabochikh-mest-1124331602.html
https://crimea.ria.ru/20220813/obstrely-ukrainoy-kakhovskoy-ges-chrevaty-yadernoy-katastrofoy--zelenskiy-1124157163.html
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херсонская область, всу (вооруженные силы украины), украина, в мире
ВСУ могут обесточить юг Украины – власти об обстрелах Каховской ГЭС

Херсонские власти спрогнозировали тяжелые последствия обстрелов Каховской ГЭС

20:14 29.08.2022
 
© РИА Новости КрымКаховская ГЭС
Каховская ГЭС - РИА Новости, 1920, 29.08.2022
© РИА Новости Крым
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 авг – РИА Новости Крым. Обстрелы Каховской гидроэлектростанции украинскими боевиками могут привести к нарушению энергосистемы всего юга Украины, заявил глава администрации Каховского района Херсонской области Владимир Леонтьев, пишет РИА Новости.
"Существует высокий риск для объекта. Электроснабжение юга Украины может оказаться под большим вопросом. ГЭС связана единой энергосистемой. Это серьезно", - цитирует РИА Новости Леонтьева.
Каховская ГЭС - РИА Новости, 1920, 29.08.2022
14:47Новая жизнь на освобожденных территориях
Жителей Новой Каховки эвакуируют с рабочих мест
По его словам, несмотря на угрозу, ВСУ продолжают ежедневные обстрелы объекта, в том числе западными калибрами:
"Западные страны не просто провоцируют, а прямо участвуют в этих, по сути дела, варварских и преступных действиях", - констатировал чиновник.
Каховская ГЭС - РИА Новости, 1920, 13.08.2022
13 августа, 17:39
Обстрелы Украиной Каховской ГЭС чреваты ядерной катастрофой – Зеленский
Ранее Леонтьев сообщил о массированных обстрелах Новой Каховки, в том числе американскими ракетами HIMARS, в результате пострадала гражданская инфраструктура – школа и жилые дома. Средства ПВО сработали по целям в районе гидроэлектростанции, сейчас ГЭС продолжает работать.
 
Херсонская областьВСУ (Вооруженные силы Украины)УкраинаВ мире
 
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