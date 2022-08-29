https://crimea.ria.ru/20220829/novaya-kakhovka-ostalas-bez-sveta-i-vody-posle-obstrelov-vsu-1124338313.html

Новая Каховка осталась без света и воды после обстрелов ВСУ

Новая Каховка осталась без света и воды после обстрелов ВСУ - РИА Новости Крым, 29.08.2022

Новая Каховка осталась без света и воды после обстрелов ВСУ

После массированного ракетного удара украинских войск по Новой Каховке и ГЭС город остался без электричества и воды. Об этом со ссылкой на главу администрации... РИА Новости Крым, 29.08.2022

2022-08-29T23:20

2022-08-29T23:20

2022-08-29T23:20

херсонская область

происшествия

всу (вооруженные силы украины)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 авг — РИА Новости. После массированного ракетного удара украинских войск по Новой Каховке и ГЭС город остался без электричества и воды. Об этом со ссылкой на главу администрации Каховского района Херсонской области Владимира Леонтьева пишет РИА Новости.Кроме того, по его словам, в районе Каховской ГЭС вспыхнул пожар.Ранее Леонтьев сообщил о массированных обстрелах Новой Каховки, в том числе американскими ракетами HIMARS, в результате пострадала гражданская инфраструктура – школа и жилые дома. Средства ПВО сработали по целям в районе гидроэлектростанции, сейчас ГЭС продолжает работать. Он также предупредил о возможном нарушении энергосистемы всего юга Украины из-за обстрлов гидроэлектростанции.В ходе специальной военной операции Вооруженные силы РФ взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области. В обоих регионах сформированы военно-гражданские администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, налаживаются торговые связи с Крымом и другими регионами России, жителям выплачиваются зарплаты и социальные пособия, идет процесс выдачи российских паспортов.Власти Херсонской и Запорожской областей создали избирательные комиссии для проведения референдума по вопросу вхождения регионов в состав РФ. Обсуждается вопрос проведения референдума в обоих регионах в один день. По предварительным данным, голосование может состояться в сентябре.

https://crimea.ria.ru/20220829/zachem-magate-edet-na-zaporozhskuyu-aes--mnenie-eksperta-1124336462.html

https://crimea.ria.ru/20220829/vsu-mogut-obestochit-yug-ukrainy--vlasti-ob-obstrelakh-kakhovskoy-ges-1124337591.html

херсонская область

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

херсонская область, происшествия, всу (вооруженные силы украины)