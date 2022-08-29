https://crimea.ria.ru/20220829/novaya-kakhovka-ostalas-bez-sveta-i-vody-posle-obstrelov-vsu-1124338313.html
Новая Каховка осталась без света и воды после обстрелов ВСУ
Новая Каховка осталась без света и воды после обстрелов ВСУ - РИА Новости Крым, 29.08.2022
Новая Каховка осталась без света и воды после обстрелов ВСУ
После массированного ракетного удара украинских войск по Новой Каховке и ГЭС город остался без электричества и воды. Об этом со ссылкой на главу администрации... РИА Новости Крым, 29.08.2022
2022-08-29T23:20
2022-08-29T23:20
2022-08-29T23:20
херсонская область
происшествия
всу (вооруженные силы украины)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 авг — РИА Новости. После массированного ракетного удара украинских войск по Новой Каховке и ГЭС город остался без электричества и воды. Об этом со ссылкой на главу администрации Каховского района Херсонской области Владимира Леонтьева пишет РИА Новости.Кроме того, по его словам, в районе Каховской ГЭС вспыхнул пожар.Ранее Леонтьев сообщил о массированных обстрелах Новой Каховки, в том числе американскими ракетами HIMARS, в результате пострадала гражданская инфраструктура – школа и жилые дома. Средства ПВО сработали по целям в районе гидроэлектростанции, сейчас ГЭС продолжает работать. Он также предупредил о возможном нарушении энергосистемы всего юга Украины из-за обстрлов гидроэлектростанции.В ходе специальной военной операции Вооруженные силы РФ взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области. В обоих регионах сформированы военно-гражданские администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, налаживаются торговые связи с Крымом и другими регионами России, жителям выплачиваются зарплаты и социальные пособия, идет процесс выдачи российских паспортов.Власти Херсонской и Запорожской областей создали избирательные комиссии для проведения референдума по вопросу вхождения регионов в состав РФ. Обсуждается вопрос проведения референдума в обоих регионах в один день. По предварительным данным, голосование может состояться в сентябре.
https://crimea.ria.ru/20220829/zachem-magate-edet-na-zaporozhskuyu-aes--mnenie-eksperta-1124336462.html
https://crimea.ria.ru/20220829/vsu-mogut-obestochit-yug-ukrainy--vlasti-ob-obstrelakh-kakhovskoy-ges-1124337591.html
херсонская область
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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херсонская область, происшествия, всу (вооруженные силы украины)
Новая Каховка осталась без света и воды после обстрелов ВСУ
Леонтьев: после обстрела ВСУ Новой Каховки начался пожар, в городе нет света и воды
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 авг — РИА Новости. После массированного ракетного удара украинских войск по Новой Каховке и ГЭС город остался без электричества и воды. Об этом со ссылкой на главу администрации Каховского района Херсонской области Владимира Леонтьева пишет РИА Новости.
Кроме того, по его словам, в районе Каховской ГЭС вспыхнул пожар.
"Последствия, наверное, будут жуткие. Сейчас выехать нельзя. Было много обстрелов, что-то взрывалось. Были попадания в городе и районе ГЭС. И там, и там виден пожар. Степень разрушений выясняется. Ситуация непростая, но мы руки не опускаем и не опустим", — сказал собеседник агентства.
Ранее Леонтьев сообщил о массированных обстрелах Новой Каховки
, в том числе американскими ракетами HIMARS, в результате пострадала гражданская инфраструктура – школа и жилые дома. Средства ПВО сработали по целям в районе гидроэлектростанции, сейчас ГЭС продолжает работать. Он также предупредил о возможном нарушении
энергосистемы всего юга Украины из-за обстрлов гидроэлектростанции.
В ходе специальной военной операции Вооруженные силы РФ взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области. В обоих регионах сформированы военно-гражданские администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, налаживаются торговые связи с Крымом и другими регионами России, жителям выплачиваются зарплаты и социальные пособия, идет процесс выдачи российских паспортов.
Власти Херсонской и Запорожской областей создали избирательные комиссии для проведения референдума по вопросу вхождения регионов в состав РФ. Обсуждается вопрос проведения референдума в обоих регионах в один день. По предварительным данным, голосование может состояться в сентябре.