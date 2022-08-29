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Новая Каховка осталась без света и воды после обстрелов ВСУ - РИА Новости Крым, 29.08.2022
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Новая Каховка осталась без света и воды после обстрелов ВСУ
Новая Каховка осталась без света и воды после обстрелов ВСУ - РИА Новости Крым, 29.08.2022
Новая Каховка осталась без света и воды после обстрелов ВСУ
После массированного ракетного удара украинских войск по Новой Каховке и ГЭС город остался без электричества и воды. Об этом со ссылкой на главу администрации... РИА Новости Крым, 29.08.2022
2022-08-29T23:20
2022-08-29T23:20
херсонская область
происшествия
всу (вооруженные силы украины)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 авг — РИА Новости. После массированного ракетного удара украинских войск по Новой Каховке и ГЭС город остался без электричества и воды. Об этом со ссылкой на главу администрации Каховского района Херсонской области Владимира Леонтьева пишет РИА Новости.Кроме того, по его словам, в районе Каховской ГЭС вспыхнул пожар.Ранее Леонтьев сообщил о массированных обстрелах Новой Каховки, в том числе американскими ракетами HIMARS, в результате пострадала гражданская инфраструктура – школа и жилые дома. Средства ПВО сработали по целям в районе гидроэлектростанции, сейчас ГЭС продолжает работать. Он также предупредил о возможном нарушении энергосистемы всего юга Украины из-за обстрлов гидроэлектростанции.В ходе специальной военной операции Вооруженные силы РФ взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области. В обоих регионах сформированы военно-гражданские администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, налаживаются торговые связи с Крымом и другими регионами России, жителям выплачиваются зарплаты и социальные пособия, идет процесс выдачи российских паспортов.Власти Херсонской и Запорожской областей создали избирательные комиссии для проведения референдума по вопросу вхождения регионов в состав РФ. Обсуждается вопрос проведения референдума в обоих регионах в один день. По предварительным данным, голосование может состояться в сентябре.
https://crimea.ria.ru/20220829/zachem-magate-edet-na-zaporozhskuyu-aes--mnenie-eksperta-1124336462.html
https://crimea.ria.ru/20220829/vsu-mogut-obestochit-yug-ukrainy--vlasti-ob-obstrelakh-kakhovskoy-ges-1124337591.html
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Новости
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РИА Новости Крым
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херсонская область, происшествия, всу (вооруженные силы украины)
Новая Каховка осталась без света и воды после обстрелов ВСУ

Леонтьев: после обстрела ВСУ Новой Каховки начался пожар, в городе нет света и воды

23:20 29.08.2022
 
© РИА Новости КрымКаховская ГЭС
Каховская ГЭС - РИА Новости, 1920, 29.08.2022
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 авг — РИА Новости. После массированного ракетного удара украинских войск по Новой Каховке и ГЭС город остался без электричества и воды. Об этом со ссылкой на главу администрации Каховского района Херсонской области Владимира Леонтьева пишет РИА Новости.
Кроме того, по его словам, в районе Каховской ГЭС вспыхнул пожар.
"Последствия, наверное, будут жуткие. Сейчас выехать нельзя. Было много обстрелов, что-то взрывалось. Были попадания в городе и районе ГЭС. И там, и там виден пожар. Степень разрушений выясняется. Ситуация непростая, но мы руки не опускаем и не опустим", — сказал собеседник агентства.
Запорожская АЭС в Энергодаре - РИА Новости, 1920, 29.08.2022
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Зачем МАГАТЭ едет на Запорожскую АЭС — мнение эксперта
Ранее Леонтьев сообщил о массированных обстрелах Новой Каховки, в том числе американскими ракетами HIMARS, в результате пострадала гражданская инфраструктура – школа и жилые дома. Средства ПВО сработали по целям в районе гидроэлектростанции, сейчас ГЭС продолжает работать. Он также предупредил о возможном нарушении энергосистемы всего юга Украины из-за обстрлов гидроэлектростанции.
В ходе специальной военной операции Вооруженные силы РФ взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области. В обоих регионах сформированы военно-гражданские администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, налаживаются торговые связи с Крымом и другими регионами России, жителям выплачиваются зарплаты и социальные пособия, идет процесс выдачи российских паспортов.
Каховская ГЭС - РИА Новости, 1920, 29.08.2022
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ВСУ могут обесточить юг Украины – власти об обстрелах Каховской ГЭС
Власти Херсонской и Запорожской областей создали избирательные комиссии для проведения референдума по вопросу вхождения регионов в состав РФ. Обсуждается вопрос проведения референдума в обоих регионах в один день. По предварительным данным, голосование может состояться в сентябре.
 
Херсонская областьПроисшествияВСУ (Вооруженные силы Украины)
 
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Заголовок открываемого материала
00:01Погода для Крыма на вторник
00:00Какой сегодня праздник: 30 августа
23:20Новая Каховка осталась без света и воды после обстрелов ВСУ
22:03Главные события и заявления дня: 29 августа
21:49В России подорожает кофе
21:37COVID-19 и удаленка: сколько работодателей вернулись к работе онлайн
21:14Брать кредит и не включать отопление: планы британцев на зиму
20:59До какого возраста детей нельзя учить читать и почему
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19:01Зачем МАГАТЭ едет на Запорожскую АЭС — мнение эксперта
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