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Регулируем вручную: в Херсоне рассказали о работе переправы через Днепр - РИА Новости Крым, 02.09.2022
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Регулируем вручную: в Херсоне рассказали о работе переправы через Днепр
Регулируем вручную: в Херсоне рассказали о работе переправы через Днепр - РИА Новости Крым, 02.09.2022
Регулируем вручную: в Херсоне рассказали о работе переправы через Днепр
Властям Херсонской области приходится в ручном режиме регулировать перемещение грузов через паромную переправу, которая осталась основной транспортной артерией... РИА Новости Крым, 02.09.2022
2022-09-02T19:57
2022-09-02T19:17
новая жизнь на освобожденных территориях
херсонская область
общество
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ХЕРСОН, 2 сен – РИА Новости Крым. Властям Херсонской области приходится в ручном режиме регулировать перемещение грузов через паромную переправу, которая осталась основной транспортной артерией через Днепр после приостановки движения по Антоновскому мосту. Об этом корреспонденту РИА Новости Крым сообщил врио главы администрации региона Сергей Елисеев.Тем более, что с трудностями и очередями сталкиваются все – и местные жители, и поставщики продовольствия, лекарств и оборудования. Поэтому приходится осуществлять пропуск с учетом приоритетности. Некоторые транспортные средства вынуждены стоять в очереди на паром сутками, констатировал врио главы."С этими проблемами сталкиваются не только жители Херсонской области, но и те, кто занимается поставками продовольствия, медикаментов, оборудования, непродовольственных товаров. Регулировать поток перемещения товаров, грузов и людей – одна из важных задач. Нужно обеспечить всем необходимым магазины, чтобы не было дефицита товаров на полках. На переправу стоят сутками", - добавил он.Два человека погибли и 16 ранены при атаке ВСУ на Антоновский мост &gt;&gt;Антоновский мост через Днепр общей протяженностью 1 366 метров ввели в эксплуатацию в 1985 году. Ширина сооружения — 25 метров, мост имеет 30 пролетов. Это главная транспортная артерия между правым и левым берегами Днепра. До строительства моста машины могли попасть на другой берег Херсонской области через плотину Каховской ГЭС.В последние месяцы он подвергается постоянным обстрелам со стороны ВСУ. Так, 22 августа украинские войска из HIMARS обстреляли Антоновский мост в Херсонской области. Удар по Антоновскому мосту был нанесен в момент паромной переправы, пострадали люди на пароме. Всего в результате удара два человека погибли, 16 оказались ранены. Очередная попытка нанести ракетный удар по мосту случилась 25 числа, сработала система ПВО. После этого – 30 августа. На этот раз транспортный переход не пострадал, разрушений нет.В ходе специальной военной операции Вооруженные силы РФ взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области. В обоих регионах сформированы военно-гражданские администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, налаживаются торговые связи с Крымом и другими регионами России, жителям выплачиваются зарплаты и социальные пособия, идет процесс выдачи российских паспортов.Власти Херсонской и Запорожской областей создали избирательные комиссии для проведения референдума по вопросу вхождения регионов в состав РФ. Обсуждается вопрос проведения референдума в обоих регионах в один день. По предварительным данным, голосование может состояться в сентябре.
https://crimea.ria.ru/20220902/chudom-ostalis-zhivy-posledstviya-udara-po-turbaze-na-khersonschine-1124384842.html
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херсонская область, общество
Регулируем вручную: в Херсоне рассказали о работе переправы через Днепр

Власти Херсонской области рассказали о работе переправы через Днепр

19:57 02.09.2022
 
© РИА Новости КрымПонтонная переправа возле Антоновского моста
Понтонная переправа возле Антоновского моста - РИА Новости, 1920, 02.09.2022
© РИА Новости Крым
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ХЕРСОН, 2 сен – РИА Новости Крым. Властям Херсонской области приходится в ручном режиме регулировать перемещение грузов через паромную переправу, которая осталась основной транспортной артерией через Днепр после приостановки движения по Антоновскому мосту. Об этом корреспонденту РИА Новости Крым сообщил врио главы администрации региона Сергей Елисеев.
"С военными мы находимся в постоянном контакте, увеличиваем время работы паромной переправы, расставляем приоритеты в пропуске автотранспорта. Иногда это делаем в ручном режиме по телефону, - рассказал Елисеев. - Я думаю, что люди относятся к этому с пониманием, сейчас мы все вместе переживаем эти трудные времена".
Тем более, что с трудностями и очередями сталкиваются все – и местные жители, и поставщики продовольствия, лекарств и оборудования. Поэтому приходится осуществлять пропуск с учетом приоритетности. Некоторые транспортные средства вынуждены стоять в очереди на паром сутками, констатировал врио главы.
"С этими проблемами сталкиваются не только жители Херсонской области, но и те, кто занимается поставками продовольствия, медикаментов, оборудования, непродовольственных товаров. Регулировать поток перемещения товаров, грузов и людей – одна из важных задач. Нужно обеспечить всем необходимым магазины, чтобы не было дефицита товаров на полках. На переправу стоят сутками", - добавил он.
Два человека погибли и 16 ранены при атаке ВСУ на Антоновский мост >>
Антоновский мост через Днепр общей протяженностью 1 366 метров ввели в эксплуатацию в 1985 году. Ширина сооружения — 25 метров, мост имеет 30 пролетов. Это главная транспортная артерия между правым и левым берегами Днепра. До строительства моста машины могли попасть на другой берег Херсонской области через плотину Каховской ГЭС.
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В последние месяцы он подвергается постоянным обстрелам со стороны ВСУ. Так, 22 августа украинские войска из HIMARS обстреляли Антоновский мост в Херсонской области. Удар по Антоновскому мосту был нанесен в момент паромной переправы, пострадали люди на пароме. Всего в результате удара два человека погибли, 16 оказались ранены. Очередная попытка нанести ракетный удар по мосту случилась 25 числа, сработала система ПВО. После этого – 30 августа. На этот раз транспортный переход не пострадал, разрушений нет.
В ходе специальной военной операции Вооруженные силы РФ взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области. В обоих регионах сформированы военно-гражданские администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, налаживаются торговые связи с Крымом и другими регионами России, жителям выплачиваются зарплаты и социальные пособия, идет процесс выдачи российских паспортов.
Власти Херсонской и Запорожской областей создали избирательные комиссии для проведения референдума по вопросу вхождения регионов в состав РФ. Обсуждается вопрос проведения референдума в обоих регионах в один день. По предварительным данным, голосование может состояться в сентябре.
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