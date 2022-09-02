https://crimea.ria.ru/20220902/ukrainskie-voyska-nanesli-udar-po-zhilomu-domu-v-khersone--est-pogibshie-1124378031.html
Украинские войска нанесли удар по жилому дому в Херсоне – есть погибшие
Украинские войска нанесли удар по жилому дому в Херсоне – есть погибшие - РИА Новости Крым, 02.09.2022
Украинские войска нанесли удар по жилому дому в Херсоне – есть погибшие
ВСУ нанесли удар по многоквартирному жилому дому в Херсоне, есть погибшие и пострадавшие. Об этом со ссылкой на пресс-службу администрации региона сообщает РИА... РИА Новости Крым, 02.09.2022
2022-09-02T11:06
2022-09-02T11:06
2022-09-02T11:31
херсонская область
происшествия
всу (вооруженные силы украины)
специальная военная операция рф на украине
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 сен – РИА Новости Крым. ВСУ нанесли удар по многоквартирному жилому дому в Херсоне, есть погибшие и пострадавшие. Об этом со ссылкой на пресс-службу администрации региона сообщает РИА Новости.Сейчас на месте происшествия работают сотрудники экстренных служб, идет разбор завалов.В ходе специальной военной операции Вооруженные силы РФ взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области. В обоих регионах сформированы военно-гражданские администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, налаживаются торговые связи с Крымом и другими регионами России, жителям выплачиваются зарплаты и социальные пособия, идет процесс выдачи российских паспортов.Власти Херсонской и Запорожской областей создали избирательные комиссии для проведения референдума по вопросу вхождения регионов в состав РФ. Обсуждается вопрос проведения референдума в обоих регионах в один день. По предварительным данным, голосование может состояться в сентябре.
https://crimea.ria.ru/20220902/vsu-trizhdy-obstrelyali-energodar-vo-vremya-prebyvaniya-missii-magate-1124377059.html
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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херсонская область, происшествия, всу (вооруженные силы украины), специальная военная операция рф на украине
Украинские войска нанесли удар по жилому дому в Херсоне – есть погибшие
Власти Херсона: в результате удара ВСУ по жилому дому в Херсоне есть погибшие и раненые
11:06 02.09.2022 (обновлено: 11:31 02.09.2022)
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 сен – РИА Новости Крым. ВСУ нанесли удар по многоквартирному жилому дому в Херсоне, есть погибшие и пострадавшие. Об этом со ссылкой на пресс-службу администрации региона сообщает РИА Новости.
"Украинские войска снова обстреляли Херсон. Был нанесен удар по многоквартирному жилому дому. Часть здания разрушена. Есть погибшие и пострадавшие", - сказали в администрации.
Сейчас на месте происшествия работают сотрудники экстренных служб, идет разбор завалов.
В ходе специальной военной операции Вооруженные силы РФ взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области. В обоих регионах сформированы военно-гражданские администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, налаживаются торговые связи с Крымом и другими регионами России, жителям выплачиваются зарплаты и социальные пособия, идет процесс выдачи российских паспортов.
Власти Херсонской и Запорожской областей создали избирательные комиссии для проведения референдума по вопросу вхождения регионов в состав РФ. Обсуждается вопрос проведения референдума в обоих регионах в один день. По предварительным данным, голосование может состояться в сентябре.