https://crimea.ria.ru/20220902/ukrainskie-voyska-nanesli-udar-po-zhilomu-domu-v-khersone--est-pogibshie-1124378031.html

Украинские войска нанесли удар по жилому дому в Херсоне – есть погибшие

Украинские войска нанесли удар по жилому дому в Херсоне – есть погибшие - РИА Новости Крым, 02.09.2022

Украинские войска нанесли удар по жилому дому в Херсоне – есть погибшие

ВСУ нанесли удар по многоквартирному жилому дому в Херсоне, есть погибшие и пострадавшие. Об этом со ссылкой на пресс-службу администрации региона сообщает РИА... РИА Новости Крым, 02.09.2022

2022-09-02T11:06

2022-09-02T11:06

2022-09-02T11:31

херсонская область

происшествия

всу (вооруженные силы украины)

специальная военная операция рф на украине

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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 сен – РИА Новости Крым. ВСУ нанесли удар по многоквартирному жилому дому в Херсоне, есть погибшие и пострадавшие. Об этом со ссылкой на пресс-службу администрации региона сообщает РИА Новости.Сейчас на месте происшествия работают сотрудники экстренных служб, идет разбор завалов.В ходе специальной военной операции Вооруженные силы РФ взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области. В обоих регионах сформированы военно-гражданские администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, налаживаются торговые связи с Крымом и другими регионами России, жителям выплачиваются зарплаты и социальные пособия, идет процесс выдачи российских паспортов.Власти Херсонской и Запорожской областей создали избирательные комиссии для проведения референдума по вопросу вхождения регионов в состав РФ. Обсуждается вопрос проведения референдума в обоих регионах в один день. По предварительным данным, голосование может состояться в сентябре.

https://crimea.ria.ru/20220902/vsu-trizhdy-obstrelyali-energodar-vo-vremya-prebyvaniya-missii-magate-1124377059.html

херсонская область

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2022

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херсонская область, происшествия, всу (вооруженные силы украины), специальная военная операция рф на украине