https://crimea.ria.ru/20220811/personalizatsiya-sim-kart-v-khersonskoy-oblasti-zachem-eto-nado-i-kak-proyti-1124133363.html

Персонализация SIM-карт в Херсонской области: зачем это надо и как пройти

Персонализация SIM-карт в Херсонской области: зачем это надо и как пройти - РИА Новости Крым, 11.08.2022

Персонализация SIM-карт в Херсонской области: зачем это надо и как пройти

Жители Херсонской области проходят персонализацию SIM-карт, им приходят SMS-уведомления с предложением подтвердить свои личные данные. Об этом сообщила замглавы РИА Новости Крым, 11.08.2022

2022-08-11T11:33

2022-08-11T11:33

2022-08-11T11:33

новая жизнь на освобожденных территориях

херсонская область

общество

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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 авг – РИА Новости Крым. Жители Херсонской области проходят персонализацию SIM-карт, им приходят SMS-уведомления с предложением подтвердить свои личные данные. Об этом сообщила замглавы военно-гражданской администрации Херсонской области Екатерина Губарева.Она напомнила, что персонализация SIM-карт обычное действие для цивилизованных стран, и такая-же система работает в странах Евросоюза, куда, по ее словам, так стремится Украина.Губарева рассказала, что прохождение процедуры персонализации не сложное, а в подарок оператор дает 5 ГБ интернета."Есть два способа: первый — необходимо отправить письмо на электронную почту (указаны в ваших СМС) и прикрепить фото первой страницы паспорта и страницы с регистрацией; второй — прийти в офис вашего оператора лично. Не сложно и не страшно!" — заключила она.Как ранее сообщал сайт РИА Новости Крым, Херсонская область обеспечена связью с 15 июля.

https://crimea.ria.ru/20220807/ekaterina-gubareva-my-zdes-chtoby-lyudi-ne-boyalis-1124093311.html

https://crimea.ria.ru/20220704/vsyu-khersonskuyu-oblast-pokroyut-mobilnoy-svyazyu-k-15-iyulya--vlasti-1123746002.html

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херсонская область, общество