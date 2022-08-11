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Персонализация SIM-карт в Херсонской области: зачем это надо и как пройти - РИА Новости Крым, 11.08.2022
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Новая жизнь на освобожденных территориях
https://crimea.ria.ru/20220811/personalizatsiya-sim-kart-v-khersonskoy-oblasti-zachem-eto-nado-i-kak-proyti-1124133363.html
Персонализация SIM-карт в Херсонской области: зачем это надо и как пройти
Персонализация SIM-карт в Херсонской области: зачем это надо и как пройти - РИА Новости Крым, 11.08.2022
Персонализация SIM-карт в Херсонской области: зачем это надо и как пройти
Жители Херсонской области проходят персонализацию SIM-карт, им приходят SMS-уведомления с предложением подтвердить свои личные данные. Об этом сообщила замглавы РИА Новости Крым, 11.08.2022
2022-08-11T11:33
2022-08-11T11:33
новая жизнь на освобожденных территориях
херсонская область
общество
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 авг – РИА Новости Крым. Жители Херсонской области проходят персонализацию SIM-карт, им приходят SMS-уведомления с предложением подтвердить свои личные данные. Об этом сообщила замглавы военно-гражданской администрации Херсонской области Екатерина Губарева.Она напомнила, что персонализация SIM-карт обычное действие для цивилизованных стран, и такая-же система работает в странах Евросоюза, куда, по ее словам, так стремится Украина.Губарева рассказала, что прохождение процедуры персонализации не сложное, а в подарок оператор дает 5 ГБ интернета."Есть два способа: первый — необходимо отправить письмо на электронную почту (указаны в ваших СМС) и прикрепить фото первой страницы паспорта и страницы с регистрацией; второй — прийти в офис вашего оператора лично. Не сложно и не страшно!" — заключила она.Как ранее сообщал сайт РИА Новости Крым, Херсонская область обеспечена связью с 15 июля.
https://crimea.ria.ru/20220807/ekaterina-gubareva-my-zdes-chtoby-lyudi-ne-boyalis-1124093311.html
https://crimea.ria.ru/20220704/vsyu-khersonskuyu-oblast-pokroyut-mobilnoy-svyazyu-k-15-iyulya--vlasti-1123746002.html
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херсонская область, общество
Персонализация SIM-карт в Херсонской области: зачем это надо и как пройти

Губарева: в Херсонской области проходит персонализация SIM-карт

11:33 11.08.2022
 
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© 12194226-12194226/pixabay
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 авг – РИА Новости Крым. Жители Херсонской области проходят персонализацию SIM-карт, им приходят SMS-уведомления с предложением подтвердить свои личные данные. Об этом сообщила замглавы военно-гражданской администрации Херсонской области Екатерина Губарева.

"Жителям Херсонской области приходят SMS-уведомления с предложением подтвердить свои личные данные. "Свидомые" паблики начали раздувать панику, что это для фальсификации предстоящего референдума. Мне смешно читать подобное. Есть российское законодательство, в котором четко зафиксировано, что стартовые пакеты продаются с предоставлением паспортных данных. Есть паспорт – есть мобильная связь", — пояснила Губарева в своем Telegram-канале.

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Она напомнила, что персонализация SIM-карт обычное действие для цивилизованных стран, и такая-же система работает в странах Евросоюза, куда, по ее словам, так стремится Украина.
"Кроме того, мы живем в сложное время и эти действия обусловлены требованиями безопасности. Во-первых – предотвращение противоправных действий. Во-вторых – борьба с радикально настроенными террористическими группами на территории области", — объяснила замглавы ВГА.
Губарева рассказала, что прохождение процедуры персонализации не сложное, а в подарок оператор дает 5 ГБ интернета.
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"Есть два способа: первый — необходимо отправить письмо на электронную почту (указаны в ваших СМС) и прикрепить фото первой страницы паспорта и страницы с регистрацией; второй — прийти в офис вашего оператора лично. Не сложно и не страшно!" — заключила она.
Как ранее сообщал сайт РИА Новости Крым, Херсонская область обеспечена связью с 15 июля.
 
Новая жизнь на освобожденных территорияхХерсонская областьОбщество
 
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