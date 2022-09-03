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Херсонская область готовится к зиме: пенсионерам обещают помочь с углем
Херсонская область готовится к зиме: пенсионерам обещают помочь с углем - РИА Новости Крым, 03.09.2022
Херсонская область готовится к зиме: пенсионерам обещают помочь с углем
Власти Херсонской области рассматривают возможность субсидировать расходы на покупку твердого топлива для пожилых граждан, сейчас в регионе формируют заявки и... РИА Новости Крым, 03.09.2022
2022-09-03T18:55
2022-09-03T18:55
2022-09-03T18:55
новая жизнь на освобожденных территориях
херсонская область
общество
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ХЕРСОН, 3 сен – РИА Новости Крым. Власти Херсонской области рассматривают возможность субсидировать расходы на покупку твердого топлива для пожилых граждан, сейчас в регионе формируют заявки и подсчитывают общие потребности населения в угле. Об этом корреспонденту РИА Новости Крым сообщил врио главы администрации региона Сергей Елисеев.По его словам, все профильные службы региона продолжают активную подготовку к отопительному сезону. Сейчас специалисты мониторят состояние систем водоснабжения, теплоподачи, водоотведения, канализации, чтобы своевременно привести их в надлежащее состояние и в полной технической готовности встретить холода.Пенсионеры Херсонской области получат дополнительные 10 тысяч рублей >>В ходе специальной военной операции Вооруженные силы РФ взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области. В обоих регионах сформированы военно-гражданские администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, налаживаются торговые связи с Крымом и другими регионами России, жителям выплачиваются зарплаты и социальные пособия, идет процесс выдачи российских паспортов.Новые книги и новые классы: как будут учиться школьники Херсона >>Власти Херсонской и Запорожской областей создали избирательные комиссии для проведения референдума по вопросу вхождения регионов в состав РФ. Обсуждается вопрос проведения референдума в обоих регионах в один день. По предварительным данным, голосование может состояться в сентябре.
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херсонская область, общество
Херсонская область готовится к зиме: пенсионерам обещают помочь с углем
Врио главы Херсонской ВГА Елисеев пообещал помочь пенсионерам с углем
ХЕРСОН, 3 сен – РИА Новости Крым
. Власти Херсонской области рассматривают возможность субсидировать расходы на покупку твердого топлива для пожилых граждан, сейчас в регионе формируют заявки и подсчитывают общие потребности населения в угле. Об этом корреспонденту РИА Новости Крым
сообщил врио главы администрации региона Сергей Елисеев.
"Организовали штаб и работаем с главами администраций, собираем потребности по твердому топливу, углю, чтобы потом выходить на закупки и поставки всего необходимого с последующим распределением. Будем довозить до каждого дедушки или бабушки, будем субсидировать, если стоимость твердого топлива будет для них неподъемной", - заявил он.
По его словам, все профильные службы региона продолжают активную подготовку к отопительному сезону. Сейчас специалисты мониторят состояние систем водоснабжения, теплоподачи, водоотведения, канализации, чтобы своевременно привести их в надлежащее состояние и в полной технической готовности встретить холода.
В ходе специальной военной операции Вооруженные силы РФ взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области. В обоих регионах сформированы военно-гражданские администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, налаживаются торговые связи с Крымом и другими регионами России, жителям выплачиваются зарплаты и социальные пособия, идет процесс выдачи российских паспортов.
Власти Херсонской и Запорожской областей создали избирательные комиссии для проведения референдума по вопросу вхождения регионов в состав РФ. Обсуждается вопрос проведения референдума в обоих регионах в один день. По предварительным данным, голосование может состояться в сентябре.