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Херсонская область готовится к зиме: пенсионерам обещают помочь с углем - РИА Новости Крым, 03.09.2022
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Новая жизнь на освобожденных территориях
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Херсонская область готовится к зиме: пенсионерам обещают помочь с углем
Херсонская область готовится к зиме: пенсионерам обещают помочь с углем - РИА Новости Крым, 03.09.2022
Херсонская область готовится к зиме: пенсионерам обещают помочь с углем
Власти Херсонской области рассматривают возможность субсидировать расходы на покупку твердого топлива для пожилых граждан, сейчас в регионе формируют заявки и... РИА Новости Крым, 03.09.2022
2022-09-03T18:55
2022-09-03T18:55
новая жизнь на освобожденных территориях
херсонская область
общество
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ХЕРСОН, 3 сен – РИА Новости Крым. Власти Херсонской области рассматривают возможность субсидировать расходы на покупку твердого топлива для пожилых граждан, сейчас в регионе формируют заявки и подсчитывают общие потребности населения в угле. Об этом корреспонденту РИА Новости Крым сообщил врио главы администрации региона Сергей Елисеев.По его словам, все профильные службы региона продолжают активную подготовку к отопительному сезону. Сейчас специалисты мониторят состояние систем водоснабжения, теплоподачи, водоотведения, канализации, чтобы своевременно привести их в надлежащее состояние и в полной технической готовности встретить холода.Пенсионеры Херсонской области получат дополнительные 10 тысяч рублей &gt;&gt;В ходе специальной военной операции Вооруженные силы РФ взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области. В обоих регионах сформированы военно-гражданские администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, налаживаются торговые связи с Крымом и другими регионами России, жителям выплачиваются зарплаты и социальные пособия, идет процесс выдачи российских паспортов.Новые книги и новые классы: как будут учиться школьники Херсона &gt;&gt;Власти Херсонской и Запорожской областей создали избирательные комиссии для проведения референдума по вопросу вхождения регионов в состав РФ. Обсуждается вопрос проведения референдума в обоих регионах в один день. По предварительным данным, голосование может состояться в сентябре.
https://crimea.ria.ru/20220807/ekaterina-gubareva-my-zdes-chtoby-lyudi-ne-boyalis-1124093311.html
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херсонская область, общество
Херсонская область готовится к зиме: пенсионерам обещают помочь с углем

Врио главы Херсонской ВГА Елисеев пообещал помочь пенсионерам с углем

18:55 03.09.2022
 
© РИА Новости КрымПовседневная жизнь в городе Голая пристань Херсонской области
Повседневная жизнь в городе Голая пристань Херсонской области - РИА Новости, 1920, 03.09.2022
© РИА Новости Крым
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ХЕРСОН, 3 сен – РИА Новости Крым. Власти Херсонской области рассматривают возможность субсидировать расходы на покупку твердого топлива для пожилых граждан, сейчас в регионе формируют заявки и подсчитывают общие потребности населения в угле. Об этом корреспонденту РИА Новости Крым сообщил врио главы администрации региона Сергей Елисеев.
"Организовали штаб и работаем с главами администраций, собираем потребности по твердому топливу, углю, чтобы потом выходить на закупки и поставки всего необходимого с последующим распределением. Будем довозить до каждого дедушки или бабушки, будем субсидировать, если стоимость твердого топлива будет для них неподъемной", - заявил он.
По его словам, все профильные службы региона продолжают активную подготовку к отопительному сезону. Сейчас специалисты мониторят состояние систем водоснабжения, теплоподачи, водоотведения, канализации, чтобы своевременно привести их в надлежащее состояние и в полной технической готовности встретить холода.
Пенсионеры Херсонской области получат дополнительные 10 тысяч рублей >>
В ходе специальной военной операции Вооруженные силы РФ взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области. В обоих регионах сформированы военно-гражданские администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, налаживаются торговые связи с Крымом и другими регионами России, жителям выплачиваются зарплаты и социальные пособия, идет процесс выдачи российских паспортов.
Новые книги и новые классы: как будут учиться школьники Херсона >>
Власти Херсонской и Запорожской областей создали избирательные комиссии для проведения референдума по вопросу вхождения регионов в состав РФ. Обсуждается вопрос проведения референдума в обоих регионах в один день. По предварительным данным, голосование может состояться в сентябре.
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