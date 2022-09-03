https://crimea.ria.ru/20220903/khersonskaya-oblast-gotovitsya-k-zime-pensioneram-obeschayut-pomoch-s-uglem-1124386810.html

Херсонская область готовится к зиме: пенсионерам обещают помочь с углем

Херсонская область готовится к зиме: пенсионерам обещают помочь с углем - РИА Новости Крым, 03.09.2022

Херсонская область готовится к зиме: пенсионерам обещают помочь с углем

Власти Херсонской области рассматривают возможность субсидировать расходы на покупку твердого топлива для пожилых граждан, сейчас в регионе формируют заявки и... РИА Новости Крым, 03.09.2022

2022-09-03T18:55

2022-09-03T18:55

2022-09-03T18:55

новая жизнь на освобожденных территориях

херсонская область

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/09/02/1124386788_0:510:960:1050_1920x0_80_0_0_abbeafde6d67bda553f116dadf878acb.jpg

ХЕРСОН, 3 сен – РИА Новости Крым. Власти Херсонской области рассматривают возможность субсидировать расходы на покупку твердого топлива для пожилых граждан, сейчас в регионе формируют заявки и подсчитывают общие потребности населения в угле. Об этом корреспонденту РИА Новости Крым сообщил врио главы администрации региона Сергей Елисеев.По его словам, все профильные службы региона продолжают активную подготовку к отопительному сезону. Сейчас специалисты мониторят состояние систем водоснабжения, теплоподачи, водоотведения, канализации, чтобы своевременно привести их в надлежащее состояние и в полной технической готовности встретить холода.Пенсионеры Херсонской области получат дополнительные 10 тысяч рублей >>В ходе специальной военной операции Вооруженные силы РФ взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области. В обоих регионах сформированы военно-гражданские администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, налаживаются торговые связи с Крымом и другими регионами России, жителям выплачиваются зарплаты и социальные пособия, идет процесс выдачи российских паспортов.Новые книги и новые классы: как будут учиться школьники Херсона >>Власти Херсонской и Запорожской областей создали избирательные комиссии для проведения референдума по вопросу вхождения регионов в состав РФ. Обсуждается вопрос проведения референдума в обоих регионах в один день. По предварительным данным, голосование может состояться в сентябре.

https://crimea.ria.ru/20220807/ekaterina-gubareva-my-zdes-chtoby-lyudi-ne-boyalis-1124093311.html

херсонская область

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2022

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

херсонская область, общество