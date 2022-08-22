Пенсионеры Херсонской области получат дополнительные 10 тысяч рублей
Замглавы Херсонской ВГА: пенсионеры получат дополнительные 10 тысяч рублей
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевДеньги
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 авг – РИА Новости Крым. Пенсионеры Херсонской области получат дополнительные выплаты за май в размере 10 тысяч рублей. Об этом сообщила замглавы военно-гражданской администрации региона Екатерина Губарева.
По ее словам, эта мера поддержки введена по поручению главы правительства Херсонской области Сергея Елисеева. Помимо дополнительной пенсионной выплаты в регионе установлена единовременная выплата на погребение. Она также составляет 10 тысяч рублей.
"Информирую, что на основании указа №13-у к существующим соцвыплатам добавлена пенсионная выплата в размере 10 тысяч рублей за май 2022 года, то есть наши дедушки и бабушки получат дополнительные деньги. А также установлена единовременная выплата на погребение. Она предоставляется с 1 августа 2022 года в случае смерти после 24 февраля 2022 года", - пояснила Губарева в своем Telegram-канале.
Как сообщалось, в Херсонской области пенсионеры получают выплаты в размере 10 тысяч рублей, это соразмерно средней пенсии, которую получали люди при Украине. Деньги можно получить на следующий день после обращения.
В ходе специальной военной операции Вооруженные силы РФ взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области. В обоих регионах сформированы военно-гражданские администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, налаживаются торговые связи с Крымом и другими регионами России, жителям выплачиваются зарплаты и социальные пособия, идет процесс выдачи российских паспортов.
Власти Херсонской и Запорожской областей создали избирательные комиссии для проведения референдума по вопросу вхождения регионов в состав РФ. Обсуждается вопрос проведения референдума в обоих регионах в один день. По предварительным данным, голосование может состояться в сентябре.