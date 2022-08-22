https://crimea.ria.ru/20220822/pensionery-khersonskoy-oblasti-poluchat-dopolnitelnye-10-tysyach-rubley-1124249384.html

Пенсионеры Херсонской области получат дополнительные 10 тысяч рублей

Пенсионеры Херсонской области получат дополнительные 10 тысяч рублей - РИА Новости Крым, 22.08.2022

Пенсионеры Херсонской области получат дополнительные 10 тысяч рублей

Пенсионеры Херсонской области получат дополнительные выплаты за май в размере 10 тысяч рублей. Об этом сообщила замглавы военно-гражданской администрации... РИА Новости Крым, 22.08.2022

2022-08-22T15:56

2022-08-22T15:56

2022-08-22T15:56

новая жизнь на освобожденных территориях

херсонская область

общество

экономика

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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 авг – РИА Новости Крым. Пенсионеры Херсонской области получат дополнительные выплаты за май в размере 10 тысяч рублей. Об этом сообщила замглавы военно-гражданской администрации региона Екатерина Губарева.По ее словам, эта мера поддержки введена по поручению главы правительства Херсонской области Сергея Елисеева. Помимо дополнительной пенсионной выплаты в регионе установлена единовременная выплата на погребение. Она также составляет 10 тысяч рублей.Как сообщалось, в Херсонской области пенсионеры получают выплаты в размере 10 тысяч рублей, это соразмерно средней пенсии, которую получали люди при Украине. Деньги можно получить на следующий день после обращения.В ходе специальной военной операции Вооруженные силы РФ взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области. В обоих регионах сформированы военно-гражданские администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, налаживаются торговые связи с Крымом и другими регионами России, жителям выплачиваются зарплаты и социальные пособия, идет процесс выдачи российских паспортов.Власти Херсонской и Запорожской областей создали избирательные комиссии для проведения референдума по вопросу вхождения регионов в состав РФ. Обсуждается вопрос проведения референдума в обоих регионах в один день. По предварительным данным, голосование может состояться в сентябре.

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https://crimea.ria.ru/20220803/pensii-v-khersonskoy-oblasti-kakie-nuzhny-dokumenty-dlya-oformleniya-1124048580.html

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херсонская область, общество, экономика