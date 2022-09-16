https://crimea.ria.ru/20220916/bili-po-administratsii-v-khersone-rasskazali-ob-udare-vsu-i-pogibshikh-1124525223.html

Били по администрации: в Херсоне рассказали об ударе ВСУ и погибших

Били по администрации: в Херсоне рассказали об ударе ВСУ и погибших - РИА Новости Крым, 16.09.2022

Били по администрации: в Херсоне рассказали об ударе ВСУ и погибших

ВСУ атаковали здание администрации Херсонской области во время совещания, предположительно, обстрел вели ракетами HIMARS. Об этом сообщила замглавы ВГА... РИА Новости Крым, 16.09.2022

2022-09-16T12:43

2022-09-16T12:43

2022-09-16T12:39

херсонская область

происшествия

всу (вооруженные силы украины)

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 сен – РИА Новости Крым. ВСУ атаковали здание администрации Херсонской области во время совещания, предположительно, обстрел вели ракетами HIMARS. Об этом сообщила замглавы ВГА Екатерина Губарева.Замглавы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов заявил, что удар пришелся по тому крылу, где находится его кабинет."Ко мне прямо в кабинет, откровенно говоря, прилетело около пяти HIMARS, мое крыло, где я находился, было практически разрушено", - сказал Стремоусов в эфире "Россия 1".По словам члена главного совета Запорожской ВГА Владимира Рогова, в результате удара боевиков ВСУ по зданию администрации ранена начальник Департамента труда, а ее водитель погиб.Тем временем в Херсоне сохраняется повышенная опасность повторного ракетного удара, предупредили в администрации. Граждан просят сохранять спокойствие и обходить административные здания."По возможности оставайтесь дома. Напоминаем, что при начале ракетной атаки необходимо спускаться на нижние этажи и подвалы зданий", - говорится в сообщении администрации области в Telegram-канале.Ракетный обстрел украинскими боевиками центра Херсона произошел в пятницу утром, ракета попала в здание администрации Херсонской области. Власти сообщили, что есть погибший и раненые. На месте работают представители экстренных служб.

https://crimea.ria.ru/20220916/vsu-nanesli-udar-po-tsentru-khersona-1124523258.html

https://crimea.ria.ru/20220916/vzryv-v-luganske-v-zdanii-genprokuratury--est-zhertvy-1124524761.html

херсонская область

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

херсонская область, происшествия, всу (вооруженные силы украины), новости