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ВСУ нанесли удар по центру Херсона

ВСУ нанесли удар по центру Херсона - РИА Новости Крым, 16.09.2022

ВСУ нанесли удар по центру Херсона

ВСУ обстреляли центр Херсона, ракеты попали в здание областной администрации. Предварительно есть погибшие и раненые, информация уточняется. Об этом РИА Новости РИА Новости Крым, 16.09.2022

2022-09-16T11:29

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2022-09-16T11:50

херсонская область

происшествия

видео

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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 сен - РИА Новости Крым. ВСУ обстреляли центр Херсона, ракеты попали в здание областной администрации. Предварительно есть погибшие и раненые, информация уточняется. Об этом РИА Новости Крым сообщил замглавы военно-гражданской администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов. В ходе специальной военной операции Вооруженные силы РФ взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области. В обоих регионах сформированы военно-гражданские администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, налаживаются торговые связи с Крымом и другими регионами России, жителям выплачиваются зарплаты и социальные пособия, идет процесс выдачи российских паспортов.Власти Херсонской и Запорожской областей создали избирательные комиссии для проведения референдума по вопросу вхождения регионов в состав РФ. Обсуждается вопрос проведения референдума в обоих регионах в один день. По предварительным данным, голосование может состояться в сентябре.

херсонская область

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2022

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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Видео РИА Новости. Ракетный удар нанесен по центру Херсона Удар нанесен по центру Херсона, рядом со зданием администрации упали не менее 5 ракет, передает корреспондент РИА Новости. 2022-09-16T11:29 true PT0M18S

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

херсонская область, происшествия, видео, видео