https://crimea.ria.ru/20220916/vsu-nanesli-udar-po-tsentru-khersona-1124523258.html
ВСУ нанесли удар по центру Херсона
ВСУ нанесли удар по центру Херсона - РИА Новости Крым, 16.09.2022
ВСУ нанесли удар по центру Херсона
ВСУ обстреляли центр Херсона, ракеты попали в здание областной администрации. Предварительно есть погибшие и раненые, информация уточняется. Об этом РИА Новости РИА Новости Крым, 16.09.2022
2022-09-16T11:29
2022-09-16T11:29
2022-09-16T11:50
херсонская область
происшествия
видео
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 сен - РИА Новости Крым. ВСУ обстреляли центр Херсона, ракеты попали в здание областной администрации. Предварительно есть погибшие и раненые, информация уточняется. Об этом РИА Новости Крым сообщил замглавы военно-гражданской администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов. В ходе специальной военной операции Вооруженные силы РФ взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области. В обоих регионах сформированы военно-гражданские администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, налаживаются торговые связи с Крымом и другими регионами России, жителям выплачиваются зарплаты и социальные пособия, идет процесс выдачи российских паспортов.Власти Херсонской и Запорожской областей создали избирательные комиссии для проведения референдума по вопросу вхождения регионов в состав РФ. Обсуждается вопрос проведения референдума в обоих регионах в один день. По предварительным данным, голосование может состояться в сентябре.
херсонская область
РИА Новости Крым
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2022
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Видео РИА Новости. Ракетный удар нанесен по центру Херсона
Удар нанесен по центру Херсона, рядом со зданием администрации упали не менее 5 ракет, передает корреспондент РИА Новости.
2022-09-16T11:29
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PT0M18S
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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херсонская область, происшествия, видео, видео
ВСУ нанесли удар по центру Херсона
Стремоусов: ВСУ нанесли удар по центру Херсона, ракеты попади в здание администрации
11:29 16.09.2022 (обновлено: 11:50 16.09.2022)