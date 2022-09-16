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ВСУ нанесли удар по центру Херсона - РИА Новости Крым, 16.09.2022
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ВСУ нанесли удар по центру Херсона
ВСУ нанесли удар по центру Херсона - РИА Новости Крым, 16.09.2022
ВСУ нанесли удар по центру Херсона
ВСУ обстреляли центр Херсона, ракеты попали в здание областной администрации. Предварительно есть погибшие и раненые, информация уточняется. Об этом РИА Новости РИА Новости Крым, 16.09.2022
2022-09-16T11:29
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херсонская область
происшествия
видео
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 сен - РИА Новости Крым. ВСУ обстреляли центр Херсона, ракеты попали в здание областной администрации. Предварительно есть погибшие и раненые, информация уточняется. Об этом РИА Новости Крым сообщил замглавы военно-гражданской администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов. В ходе специальной военной операции Вооруженные силы РФ взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области. В обоих регионах сформированы военно-гражданские администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, налаживаются торговые связи с Крымом и другими регионами России, жителям выплачиваются зарплаты и социальные пособия, идет процесс выдачи российских паспортов.Власти Херсонской и Запорожской областей создали избирательные комиссии для проведения референдума по вопросу вхождения регионов в состав РФ. Обсуждается вопрос проведения референдума в обоих регионах в один день. По предварительным данным, голосование может состояться в сентябре.
херсонская область
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РИА Новости Крым
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Новости
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РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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60
Видео РИА Новости. Ракетный удар нанесен по центру Херсона
Удар нанесен по центру Херсона, рядом со зданием администрации упали не менее 5 ракет, передает корреспондент РИА Новости.
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херсонская область, происшествия, видео, видео
ВСУ нанесли удар по центру Херсона
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 сен - РИА Новости Крым. ВСУ обстреляли центр Херсона, ракеты попали в здание областной администрации. Предварительно есть погибшие и раненые, информация уточняется. Об этом РИА Новости Крым сообщил замглавы военно-гражданской администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов.
2022-09-16T11:29
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ВСУ нанесли удар по центру Херсона

Стремоусов: ВСУ нанесли удар по центру Херсона, ракеты попади в здание администрации

11:29 16.09.2022 (обновлено: 11:50 16.09.2022)
 
© Скриншот с видео РИА НовостиПоследствия удара по Херсону
Последствия удара по Херсону
© Скриншот с видео РИА Новости
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 сен - РИА Новости Крым. ВСУ обстреляли центр Херсона, ракеты попали в здание областной администрации. Предварительно есть погибшие и раненые, информация уточняется. Об этом РИА Новости Крым сообщил замглавы военно-гражданской администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов.

"Прилетело в администрацию. Было несколько ракет. Есть погибшие и пострадавшие. Терроризм продолжается. Вы не поверите, прилетело прямо ко мне в кабинет. Живу теперь в долг", - сказал Стремоусов.

В ходе специальной военной операции Вооруженные силы РФ взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области. В обоих регионах сформированы военно-гражданские администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, налаживаются торговые связи с Крымом и другими регионами России, жителям выплачиваются зарплаты и социальные пособия, идет процесс выдачи российских паспортов.
Власти Херсонской и Запорожской областей создали избирательные комиссии для проведения референдума по вопросу вхождения регионов в состав РФ. Обсуждается вопрос проведения референдума в обоих регионах в один день. По предварительным данным, голосование может состояться в сентябре.
 
Херсонская областьПроисшествияВидео
 
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