https://crimea.ria.ru/20220907/zhurnalist-o-zhitelyakh-khersona-vse-ponimayut-svoe-buduschee--ono-s-rossiey-1124434966.html

Журналист о жителях Херсона: все понимают свое будущее – оно с Россией

Журналист о жителях Херсона: все понимают свое будущее – оно с Россией - РИА Новости Крым, 07.09.2022

Журналист о жителях Херсона: все понимают свое будущее – оно с Россией

Журналист, телеведущий и медиаэксперт Александр Малькевич, который в эти дни находится в Херсонской области, поделился с РИА Новости Крым настроениями местных... РИА Новости Крым, 07.09.2022

2022-09-07T19:06

2022-09-07T19:06

2022-09-07T19:06

новая жизнь на освобожденных территориях

херсонская область

специальная военная операция рф на украине

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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 сен – РИА Новости Крым. Журналист, телеведущий и медиаэксперт Александр Малькевич, который в эти дни находится в Херсонской области, поделился с РИА Новости Крым настроениями местных жителей о перспективе вхождения в состав РФ. По его словам, подавляющее большинство жителей региона прекрасно понимает, что их будущее – вместе с Россией.При этом, по его мнению, референдум должен быть проведен, когда линия фронта будет отодвинута от населенных пунктов, и жители смогут абсолютно безопасно прийти на участки и проголосовать.Малькевич также отметил работу местных властей, не только по подготовке к референдуму, но ив целом по налаживанию мирной жизни в регионе."Чудом остались живы": последствия удара по турбазе на Херсонщине >>"В правительстве Херсонской области работают специалисты из Российской Федерации. Выстраивается симбиоз из чиновников с опыта работы в российском правовом поле и местных кадров. Такая работа реализуется и в сфере медиа. Есть министр информационной политики – местный профессиональный журналист, его первый зам – из России. Местные кадры работают на телерадиокомпании "Таврия", но среди них есть журналисты, приехавшие из России, которые помогают и делятся опытом", – рассказал медиаэксперт.Новые книги и новые классы: как будут учиться школьники Херсона >>По мнению Малькевича, в том числе благодаря работе местных телерадикомпаний, радиостанций, газет и интернет-СМИ, которые борются с украинскими информационными фейками, Киеву не удастся запугать жителей Херсонщины и сорвать проведение референдума.Ранее ИНСОМАР опубликовал результаты опроса жителей Запорожской и Херсонской областей относительно будущего этих регионов. В частности, за вхождение областей в состав РФ высказались, соответственно, 74% и 63% опрошенных.Секретарь Генсовета "Единой России" Андрей Турчак высказал мнение, что Референдумы на освобожденных территориях Украины должны пройти в День народного единства 4 ноября.

https://crimea.ria.ru/20220905/vrio-glavy-khersonskoy-oblasti-eliseev-prilety-izmenili-nastroeniya-mnogikh-1124400180.html

херсонская область

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

херсонская область, специальная военная операция рф на украине