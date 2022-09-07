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Журналист о жителях Херсона: все понимают свое будущее – оно с Россией - РИА Новости Крым, 07.09.2022
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Новая жизнь на освобожденных территориях
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Журналист о жителях Херсона: все понимают свое будущее – оно с Россией
Журналист о жителях Херсона: все понимают свое будущее – оно с Россией - РИА Новости Крым, 07.09.2022
Журналист о жителях Херсона: все понимают свое будущее – оно с Россией
Журналист, телеведущий и медиаэксперт Александр Малькевич, который в эти дни находится в Херсонской области, поделился с РИА Новости Крым настроениями местных... РИА Новости Крым, 07.09.2022
2022-09-07T19:06
2022-09-07T19:06
новая жизнь на освобожденных территориях
херсонская область
специальная военная операция рф на украине
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 сен – РИА Новости Крым. Журналист, телеведущий и медиаэксперт Александр Малькевич, который в эти дни находится в Херсонской области, поделился с РИА Новости Крым настроениями местных жителей о перспективе вхождения в состав РФ. По его словам, подавляющее большинство жителей региона прекрасно понимает, что их будущее – вместе с Россией.При этом, по его мнению, референдум должен быть проведен, когда линия фронта будет отодвинута от населенных пунктов, и жители смогут абсолютно безопасно прийти на участки и проголосовать.Малькевич также отметил работу местных властей, не только по подготовке к референдуму, но ив целом по налаживанию мирной жизни в регионе."Чудом остались живы": последствия удара по турбазе на Херсонщине &gt;&gt;"В правительстве Херсонской области работают специалисты из Российской Федерации. Выстраивается симбиоз из чиновников с опыта работы в российском правовом поле и местных кадров. Такая работа реализуется и в сфере медиа. Есть министр информационной политики – местный профессиональный журналист, его первый зам – из России. Местные кадры работают на телерадиокомпании "Таврия", но среди них есть журналисты, приехавшие из России, которые помогают и делятся опытом", – рассказал медиаэксперт.Новые книги и новые классы: как будут учиться школьники Херсона &gt;&gt;По мнению Малькевича, в том числе благодаря работе местных телерадикомпаний, радиостанций, газет и интернет-СМИ, которые борются с украинскими информационными фейками, Киеву не удастся запугать жителей Херсонщины и сорвать проведение референдума.Ранее ИНСОМАР опубликовал результаты опроса жителей Запорожской и Херсонской областей относительно будущего этих регионов. В частности, за вхождение областей в состав РФ высказались, соответственно, 74% и 63% опрошенных.Секретарь Генсовета "Единой России" Андрей Турчак высказал мнение, что Референдумы на освобожденных территориях Украины должны пройти в День народного единства 4 ноября.
https://crimea.ria.ru/20220905/vrio-glavy-khersonskoy-oblasti-eliseev-prilety-izmenili-nastroeniya-mnogikh-1124400180.html
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РИА Новости Крым
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херсонская область, специальная военная операция рф на украине
Журналист о жителях Херсона: все понимают свое будущее – оно с Россией

Журналист Малькевич: жители Херсона прекрасно понимают, что их будущее связано с Россией

19:06 07.09.2022
 
© РИА Новости КрымХерсон
Херсон - РИА Новости, 1920, 07.09.2022
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 сен – РИА Новости Крым. Журналист, телеведущий и медиаэксперт Александр Малькевич, который в эти дни находится в Херсонской области, поделился с РИА Новости Крым настроениями местных жителей о перспективе вхождения в состав РФ. По его словам, подавляющее большинство жителей региона прекрасно понимает, что их будущее – вместе с Россией.
"Вопрос такой даже не стоит. Все прекрасно понимают свое будущее, особенно на фоне того беспредела и кровавого террора, который развернул киевский фашистский режим против Херсонской области", – сказал Малькевич.
При этом, по его мнению, референдум должен быть проведен, когда линия фронта будет отодвинута от населенных пунктов, и жители смогут абсолютно безопасно прийти на участки и проголосовать.
Малькевич также отметил работу местных властей, не только по подготовке к референдуму, но ив целом по налаживанию мирной жизни в регионе.
"Чудом остались живы": последствия удара по турбазе на Херсонщине >>
"В правительстве Херсонской области работают специалисты из Российской Федерации. Выстраивается симбиоз из чиновников с опыта работы в российском правовом поле и местных кадров. Такая работа реализуется и в сфере медиа. Есть министр информационной политики – местный профессиональный журналист, его первый зам – из России. Местные кадры работают на телерадиокомпании "Таврия", но среди них есть журналисты, приехавшие из России, которые помогают и делятся опытом", – рассказал медиаэксперт.
Новые книги и новые классы: как будут учиться школьники Херсона >>
По мнению Малькевича, в том числе благодаря работе местных телерадикомпаний, радиостанций, газет и интернет-СМИ, которые борются с украинскими информационными фейками, Киеву не удастся запугать жителей Херсонщины и сорвать проведение референдума.
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Ранее ИНСОМАР опубликовал результаты опроса жителей Запорожской и Херсонской областей относительно будущего этих регионов. В частности, за вхождение областей в состав РФ высказались, соответственно, 74% и 63% опрошенных.
Секретарь Генсовета "Единой России" Андрей Турчак высказал мнение, что Референдумы на освобожденных территориях Украины должны пройти в День народного единства 4 ноября.
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Заголовок открываемого материала
19:06Журналист о жителях Херсона: все понимают свое будущее – оно с Россией
18:45В России могут запретить пропаганду "чайлдфри"
18:09Политолог назвал подходящее время для референдумов в Херсоне и Запорожье
17:43Эксперты спрогнозировали явку на референдумы в освобожденных регионах
17:29Турчак назвал возможную дату референдумов в освобожденных областях
17:09Девять тыс. гектаров рапса - в Крыму стартовал сев озимых
16:40Сколько жителей Херсона и Запорожья выступают за вхождение в РФ – опрос
16:22В Крыму на два года "заморозят" тарифы на газ - Аксенов
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