https://crimea.ria.ru/20220907/turchak-nazval-vozmozhnuyu-datu-referendumov-v-osvobozhdennykh-oblastyakh-1124433297.html
Турчак назвал возможную дату референдумов в освобожденных областях
Турчак назвал возможную дату референдумов в освобожденных областях - РИА Новости Крым, 07.09.2022
Турчак назвал возможную дату референдумов в освобожденных областях
Референдумы на освобожденных территориях Украины должны пройти в День народного единства 4 ноября, считает секретарь Генсовета "Единой России" Андрей Турчак. РИА Новости Крым, 07.09.2022
2022-09-07T17:29
2022-09-07T17:29
2022-09-07T17:29
новая жизнь на освобожденных территориях
херсонская область
запорожская область
донецкая народная республика (днр)
луганская народная республика (лнр)
российская федерация (россия, рф)
общество
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 сен - РИА Новости Крым. Референдумы на освобожденных территориях Украины должны пройти в День народного единства 4 ноября, считает секретарь Генсовета "Единой России" Андрей Турчак.Новая реальность новых территорий >>Он пояснил, что эта дата символизирует общность всего Русского мира, который ранее был разделен искусственными границами, а также заявил, что люди на освобожденных территориях уже давно готовы самоопределиться."Мы общаемся там с людьми каждый день, слышим, что они говорят, видим их настроения. Они давно к этому готовы… Здесь никаких сомнений быть не может", - сказал Турчак.Ранее институт социального маркетинга провел исследование, согласно которому 74% жителей Запорожской области и 63% Херсонской области высказались за вхождение своих регионов в состав РФ.В ходе специальной военной операции Вооруженные силы РФ взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области. В обоих регионах сформированы военно-гражданские администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, налаживаются торговые связи с Крымом и другими регионами России, жителям выплачиваются зарплаты и социальные пособия, идет процесс выдачи российских паспортов.Власти Херсонской и Запорожской областей создали избирательные комиссии для проведения референдума по вопросу вхождения регионов в состав РФ. Обсуждается вопрос проведения референдума в обоих регионах в один день.
https://crimea.ria.ru/20220821/ekspert-otsenila-itogi-oprosov-o-vkhozhdenii-zaporozhskoy-oblasti-v-sostav-rf-1124224567.html
https://crimea.ria.ru/20220905/vrio-glavy-khersonskoy-oblasti-eliseev-prilety-izmenili-nastroeniya-mnogikh-1124400180.html
херсонская область
запорожская область
донецкая народная республика (днр)
луганская народная республика (лнр)
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РИА Новости Крым
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херсонская область, запорожская область, донецкая народная республика (днр), луганская народная республика (лнр), российская федерация (россия, рф), общество
Турчак назвал возможную дату референдумов в освобожденных областях
Референдумы на освобожденных территориях должны пройти 4 ноября - Турчак