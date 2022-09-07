https://crimea.ria.ru/20220907/skolko-zhiteley-khersona-i-zaporozhya-vystupayut-za-vkhozhdenie-v-rf--opros-1124432271.html

Сколько жителей Херсона и Запорожья выступают за вхождение в РФ – опрос

Сколько жителей Херсона и Запорожья выступают за вхождение в РФ – опрос - РИА Новости Крым, 07.09.2022

Сколько жителей Херсона и Запорожья выступают за вхождение в РФ – опрос

Большинство жителей Запорожской и Херсонской областей видят будущее своих регионов в составе России, свидетельствуют результаты социологического опроса,... РИА Новости Крым, 07.09.2022

2022-09-07T16:40

2022-09-07T16:40

2022-09-07T16:40

новая жизнь на освобожденных территориях

херсонская область

российская федерация (россия, рф)

общество

опрос

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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 сен – РИА Новости Крым. Большинство жителей Запорожской и Херсонской областей видят будущее своих регионов в составе России, свидетельствуют результаты социологического опроса, проведенного Институтом социального маркетинга (ИНСОМАР).По данным исследования, 74% жителей в Запорожской области и 61% в Херсонской области намерены принять участие в голосовании по вопросу территориальной принадлежности области.В Запорожской области 74% опрошенных высказались за то, чтобы регион вошел в состав России. 6% желают, чтобы область осталась в составе Украины, столько же – чтобы эта территория стала самостоятельным государством. Затруднились ответить 17%.Опрос проводился 6 сентября 2022 года. Было опрошено по одной тысяче респондентов на каждой территории методом телефонного опроса. Предельная погрешность составляет 3,1%.Эксперт оценила итоги опросов о вхождении Запорожской области в состав РФ >>В ходе специальной военной операции Вооруженные силы РФ взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области. В обоих регионах сформированы военно-гражданские администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, налаживаются торговые связи с Крымом и другими регионами России, жителям выплачиваются зарплаты и социальные пособия, идет процесс выдачи российских паспортов. В Херсоне ответили на угрозы Киева за участие в референдуме >>Власти Херсонской и Запорожской областей создали избирательные комиссии для проведения референдума по вопросу вхождения регионов в состав РФ. Обсуждается вопрос проведения референдума в обоих регионах в один день.

https://crimea.ria.ru/20220905/vrio-glavy-khersonskoy-oblasti-eliseev-prilety-izmenili-nastroeniya-mnogikh-1124400180.html

https://crimea.ria.ru/20220905/novaya-realnost-novykh-territoriy-1124403878.html

херсонская область

российская федерация (россия, рф)

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2022

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

херсонская область, российская федерация (россия, рф), общество, опрос