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Сколько жителей Херсона и Запорожья выступают за вхождение в РФ – опрос - РИА Новости Крым, 07.09.2022
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Мелитополь - РИА Новости, 1920, 27.07.2022
Новая жизнь на освобожденных территориях
https://crimea.ria.ru/20220907/skolko-zhiteley-khersona-i-zaporozhya-vystupayut-za-vkhozhdenie-v-rf--opros-1124432271.html
Сколько жителей Херсона и Запорожья выступают за вхождение в РФ – опрос
Сколько жителей Херсона и Запорожья выступают за вхождение в РФ – опрос - РИА Новости Крым, 07.09.2022
Сколько жителей Херсона и Запорожья выступают за вхождение в РФ – опрос
Большинство жителей Запорожской и Херсонской областей видят будущее своих регионов в составе России, свидетельствуют результаты социологического опроса,... РИА Новости Крым, 07.09.2022
2022-09-07T16:40
2022-09-07T16:40
новая жизнь на освобожденных территориях
херсонская область
российская федерация (россия, рф)
общество
опрос
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 сен – РИА Новости Крым. Большинство жителей Запорожской и Херсонской областей видят будущее своих регионов в составе России, свидетельствуют результаты социологического опроса, проведенного Институтом социального маркетинга (ИНСОМАР).По данным исследования, 74% жителей в Запорожской области и 61% в Херсонской области намерены принять участие в голосовании по вопросу территориальной принадлежности области.В Запорожской области 74% опрошенных высказались за то, чтобы регион вошел в состав России. 6% желают, чтобы область осталась в составе Украины, столько же – чтобы эта территория стала самостоятельным государством. Затруднились ответить 17%.Опрос проводился 6 сентября 2022 года. Было опрошено по одной тысяче респондентов на каждой территории методом телефонного опроса. Предельная погрешность составляет 3,1%.Эксперт оценила итоги опросов о вхождении Запорожской области в состав РФ &gt;&gt;В ходе специальной военной операции Вооруженные силы РФ взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области. В обоих регионах сформированы военно-гражданские администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, налаживаются торговые связи с Крымом и другими регионами России, жителям выплачиваются зарплаты и социальные пособия, идет процесс выдачи российских паспортов. В Херсоне ответили на угрозы Киева за участие в референдуме &gt;&gt;Власти Херсонской и Запорожской областей создали избирательные комиссии для проведения референдума по вопросу вхождения регионов в состав РФ. Обсуждается вопрос проведения референдума в обоих регионах в один день.
https://crimea.ria.ru/20220905/vrio-glavy-khersonskoy-oblasti-eliseev-prilety-izmenili-nastroeniya-mnogikh-1124400180.html
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херсонская область
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херсонская область, российская федерация (россия, рф), общество, опрос
Сколько жителей Херсона и Запорожья выступают за вхождение в РФ – опрос

Опорос ИНСОМАР: жители Запорожской и Херсонской областей видят свое будущее в составе РФ

16:40 07.09.2022
 
© РИА Новости КрымНаглядная агитация на улицах Херсона
Наглядная агитация на улицах Херсона - РИА Новости, 1920, 07.09.2022
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 сен – РИА Новости Крым. Большинство жителей Запорожской и Херсонской областей видят будущее своих регионов в составе России, свидетельствуют результаты социологического опроса, проведенного Институтом социального маркетинга (ИНСОМАР).
По данным исследования, 74% жителей в Запорожской области и 61% в Херсонской области намерены принять участие в голосовании по вопросу территориальной принадлежности области.
Врио главы Херсонской ВГА Сергей Елисеев - РИА Новости, 1920, 05.09.2022
5 сентября, 11:00Новая жизнь на освобожденных территориях
Врио главы Херсонской области Елисеев: прилеты изменили настроения многих
В Запорожской области 74% опрошенных высказались за то, чтобы регион вошел в состав России. 6% желают, чтобы область осталась в составе Украины, столько же – чтобы эта территория стала самостоятельным государством. Затруднились ответить 17%.
Среди респондентов в Херсонской области 63% высказались за вхождение в состав РФ. За сохранение региона в составе Украины высказались 11%, за самостоятельное государство – 7%. Затруднились ответить 19%.
Опрос проводился 6 сентября 2022 года. Было опрошено по одной тысяче респондентов на каждой территории методом телефонного опроса. Предельная погрешность составляет 3,1%.
Эксперт оценила итоги опросов о вхождении Запорожской области в состав РФ >>
В ходе специальной военной операции Вооруженные силы РФ взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области. В обоих регионах сформированы военно-гражданские администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, налаживаются торговые связи с Крымом и другими регионами России, жителям выплачиваются зарплаты и социальные пособия, идет процесс выдачи российских паспортов.
В Херсоне ответили на угрозы Киева за участие в референдуме >>
Власти Херсонской и Запорожской областей создали избирательные комиссии для проведения референдума по вопросу вхождения регионов в состав РФ. Обсуждается вопрос проведения референдума в обоих регионах в один день.
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5 сентября, 18:23Новая жизнь на освобожденных территориях
Новая реальность новых территорийКак живут новые территории в условиях прилетов ракет, уехавших соседей и одновременно – российских социальных выплат и формирующихся органов власти. Как существуют разные пласты реальности и люди в них, - в материале РИА Новости Крым.
 
Новая жизнь на освобожденных территорияхХерсонская областьРоссийская Федерация (Россия, РФ)ОбществоОпрос
 
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