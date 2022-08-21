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Эксперт оценила итоги опросов о вхождении Запорожской области в состав РФ

Эксперт оценила итоги опросов о вхождении Запорожской области в состав РФ - РИА Новости Крым, 21.08.2022

Эксперт оценила итоги опросов о вхождении Запорожской области в состав РФ

Постоянный рост поддержки жителями Запорожской области вхождения в состав России обусловлен тем, что регион покинула основная масса сторонников киевского... РИА Новости Крым, 21.08.2022

2022-08-21T18:51

2022-08-21T18:51

2022-08-21T11:00

новая жизнь на освобожденных территориях

политика

общество

мнения

запорожская область

российская федерация (россия, рф)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 авг – РИА Новости Крым, Алексей Гончаров. Постоянный рост поддержки жителями Запорожской области вхождения в состав России обусловлен тем, что регион покинула основная масса сторонников киевского режима, а также той помощью, которую местным жителям оказывает Россия. Такое мнение в комментарии РИА Новости Крым высказала руководитель Крымского филиала Фонда развития гражданского общества, социолог и политический эксперт Наталья Киселева.Согласно ранее опубликованным результатам телефонного опроса, проведенного Крымским республиканским институтом политических и социологических исследований, в референдуме готовы принять участие 80% опрошенных жителей Запорожской области, вхождение в состав РФ поддерживают 85%. Остаться в составе Украины хотят 3%."Результаты проведенного опроса не удивляют. Большинство сторонников нацистского режима Киева из региона уехали. Остались в основном люди, не поддерживающие русофобскую политику украинской власти. При этом они сейчас избавлены от давления как нацистов, так и их информационной массированной пропаганды, построенной на лжи, русофобии и нацистской идеологии", – сказала Киселева.Положительная динамика наблюдается и в других вопросах. Социолог отметила, что если в июне 69% жителей выразили готовность принять участие в референдуме, то в августе этот показатель вырос до 80%. А количество опрошенных, поддерживающих вхождение Запорожской области в состав РФ, за эти два месяца выросло с 63% до 85%.За паспортами РФ обратились более 30 тысяч жителей Запорожской области >>При этом доля тех, кто хотел бы остаться в составе Украины, снизилась с 11% до 3%.Киселева напомнила, аналогичная динамика наблюдалась и при проведении опросов в Крыму накануне референдума."Я, как руководитель и организатор социологического исследования во всех городских округах и сельских районах Крыма в 2014 году, могу констатировать, что положительная динамика в ответах крымчан по вопросу возвращения в Россию фиксировалась ежедневно, как и отрицательное отношение респондентов к варианту оставить украинский статус региона", – пояснила руководитель крымского филиала ФоРГО.По словам эксперта, не будет удивительным, если к дате проведения референдума цифры еще изменятся и доля тех, кто примет участие в референдуме и проголосует за возвращение исторических российских территорий, вырастет, потому что сейчас у людей еще есть определенные опасения. Например, самый распространенный вопрос жителей освобожденных от нацистского режима территорий: "Вы же не уйдете?", подытожила Киселева.Правительство Запорожской области пополнили управленцами из России >>В ходе специальной военной операции Вооруженные силы РФ взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области. В обоих регионах сформированы военно-гражданские администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, налаживаются торговые связи с Крымом и другими регионами России, жителям выплачиваются зарплаты и социальные пособия, идет процесс выдачи российских паспортов.В Запорожской области автовладельцам начали выдавать российские права >>Власти Херсонской и Запорожской областей создали избирательные комиссии для проведения референдума по вопросу вхождения регионов в состав РФ. Обсуждается вопрос проведения референдума в обоих регионах в один день. По предварительным данным, голосование может состояться в сентябре.

https://crimea.ria.ru/20220719/glava-pravitelstva-zaporozhskoy-oblasti-budu-opiratsya-na-mestnye-kadry-1123897703.html

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https://crimea.ria.ru/20220807/ekaterina-gubareva-my-zdes-chtoby-lyudi-ne-boyalis-1124093311.html

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Алексей Гончаров https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111733/33/1117333305_938:0:4650:3712_100x100_80_0_0_4c282c247a9fbab961c08ac1a6a044a8.jpg

политика, общество, мнения, запорожская область, российская федерация (россия, рф)