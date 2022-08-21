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Эксперт оценила итоги опросов о вхождении Запорожской области в состав РФ - РИА Новости Крым, 21.08.2022
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Мелитополь - РИА Новости, 1920, 27.07.2022
Новая жизнь на освобожденных территориях
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Эксперт оценила итоги опросов о вхождении Запорожской области в состав РФ
Эксперт оценила итоги опросов о вхождении Запорожской области в состав РФ - РИА Новости Крым, 21.08.2022
Эксперт оценила итоги опросов о вхождении Запорожской области в состав РФ
Постоянный рост поддержки жителями Запорожской области вхождения в состав России обусловлен тем, что регион покинула основная масса сторонников киевского... РИА Новости Крым, 21.08.2022
2022-08-21T18:51
2022-08-21T11:00
новая жизнь на освобожденных территориях
политика
общество
мнения
запорожская область
российская федерация (россия, рф)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 авг – РИА Новости Крым, Алексей Гончаров. Постоянный рост поддержки жителями Запорожской области вхождения в состав России обусловлен тем, что регион покинула основная масса сторонников киевского режима, а также той помощью, которую местным жителям оказывает Россия. Такое мнение в комментарии РИА Новости Крым высказала руководитель Крымского филиала Фонда развития гражданского общества, социолог и политический эксперт Наталья Киселева.Согласно ранее опубликованным результатам телефонного опроса, проведенного Крымским республиканским институтом политических и социологических исследований, в референдуме готовы принять участие 80% опрошенных жителей Запорожской области, вхождение в состав РФ поддерживают 85%. Остаться в составе Украины хотят 3%."Результаты проведенного опроса не удивляют. Большинство сторонников нацистского режима Киева из региона уехали. Остались в основном люди, не поддерживающие русофобскую политику украинской власти. При этом они сейчас избавлены от давления как нацистов, так и их информационной массированной пропаганды, построенной на лжи, русофобии и нацистской идеологии", – сказала Киселева.Положительная динамика наблюдается и в других вопросах. Социолог отметила, что если в июне 69% жителей выразили готовность принять участие в референдуме, то в августе этот показатель вырос до 80%. А количество опрошенных, поддерживающих вхождение Запорожской области в состав РФ, за эти два месяца выросло с 63% до 85%.За паспортами РФ обратились более 30 тысяч жителей Запорожской области &gt;&gt;При этом доля тех, кто хотел бы остаться в составе Украины, снизилась с 11% до 3%.Киселева напомнила, аналогичная динамика наблюдалась и при проведении опросов в Крыму накануне референдума."Я, как руководитель и организатор социологического исследования во всех городских округах и сельских районах Крыма в 2014 году, могу констатировать, что положительная динамика в ответах крымчан по вопросу возвращения в Россию фиксировалась ежедневно, как и отрицательное отношение респондентов к варианту оставить украинский статус региона", – пояснила руководитель крымского филиала ФоРГО.По словам эксперта, не будет удивительным, если к дате проведения референдума цифры еще изменятся и доля тех, кто примет участие в референдуме и проголосует за возвращение исторических российских территорий, вырастет, потому что сейчас у людей еще есть определенные опасения. Например, самый распространенный вопрос жителей освобожденных от нацистского режима территорий: "Вы же не уйдете?", подытожила Киселева.Правительство Запорожской области пополнили управленцами из России &gt;&gt;В ходе специальной военной операции Вооруженные силы РФ взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области. В обоих регионах сформированы военно-гражданские администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, налаживаются торговые связи с Крымом и другими регионами России, жителям выплачиваются зарплаты и социальные пособия, идет процесс выдачи российских паспортов.В Запорожской области автовладельцам начали выдавать российские права &gt;&gt;Власти Херсонской и Запорожской областей создали избирательные комиссии для проведения референдума по вопросу вхождения регионов в состав РФ. Обсуждается вопрос проведения референдума в обоих регионах в один день. По предварительным данным, голосование может состояться в сентябре.
https://crimea.ria.ru/20220719/glava-pravitelstva-zaporozhskoy-oblasti-budu-opiratsya-na-mestnye-kadry-1123897703.html
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политика, общество, мнения, запорожская область, российская федерация (россия, рф)
Эксперт оценила итоги опросов о вхождении Запорожской области в состав РФ

Социолог Киселева: желание жителей Запорожской области стать частью РФ только усиливается

18:51 21.08.2022
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевПовседневная жизнь в Мелитополе
Повседневная жизнь в Мелитополе - РИА Новости, 1920, 21.08.2022
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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Алексей Гончаров. РИА Новости Крым
Алексей Гончаров
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 авг – РИА Новости Крым, Алексей Гончаров. Постоянный рост поддержки жителями Запорожской области вхождения в состав России обусловлен тем, что регион покинула основная масса сторонников киевского режима, а также той помощью, которую местным жителям оказывает Россия. Такое мнение в комментарии РИА Новости Крым высказала руководитель Крымского филиала Фонда развития гражданского общества, социолог и политический эксперт Наталья Киселева.
Согласно ранее опубликованным результатам телефонного опроса, проведенного Крымским республиканским институтом политических и социологических исследований, в референдуме готовы принять участие 80% опрошенных жителей Запорожской области, вхождение в состав РФ поддерживают 85%. Остаться в составе Украины хотят 3%.
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"Результаты проведенного опроса не удивляют. Большинство сторонников нацистского режима Киева из региона уехали. Остались в основном люди, не поддерживающие русофобскую политику украинской власти. При этом они сейчас избавлены от давления как нацистов, так и их информационной массированной пропаганды, построенной на лжи, русофобии и нацистской идеологии", – сказала Киселева.
Кроме того, указала эксперт, жители освобожденного региона своими глазами могут видеть разницу между киевским режимом и отношением к людям со стороны российской власти и в целом россиян, которые в рамках массового волонтерского движения всячески помогают оказавшимся в труднейшей ситуации. Об этом свидетельствуют и результаты опросов. Так, в июне 45% опрошенных называли помощь, которую жителям области оказывают волонтеры, существенной, а в августе этот показатель вырос до 61%.
Положительная динамика наблюдается и в других вопросах. Социолог отметила, что если в июне 69% жителей выразили готовность принять участие в референдуме, то в августе этот показатель вырос до 80%. А количество опрошенных, поддерживающих вхождение Запорожской области в состав РФ, за эти два месяца выросло с 63% до 85%.
За паспортами РФ обратились более 30 тысяч жителей Запорожской области >>
При этом доля тех, кто хотел бы остаться в составе Украины, снизилась с 11% до 3%.
Киселева напомнила, аналогичная динамика наблюдалась и при проведении опросов в Крыму накануне референдума.
"Я, как руководитель и организатор социологического исследования во всех городских округах и сельских районах Крыма в 2014 году, могу констатировать, что положительная динамика в ответах крымчан по вопросу возвращения в Россию фиксировалась ежедневно, как и отрицательное отношение респондентов к варианту оставить украинский статус региона", – пояснила руководитель крымского филиала ФоРГО.
Руководитель военно-гражданской администрации Запорожской области Евгений Балицкий - РИА Новости, 1920, 08.08.2022
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По словам эксперта, не будет удивительным, если к дате проведения референдума цифры еще изменятся и доля тех, кто примет участие в референдуме и проголосует за возвращение исторических российских территорий, вырастет, потому что сейчас у людей еще есть определенные опасения. Например, самый распространенный вопрос жителей освобожденных от нацистского режима территорий: "Вы же не уйдете?", подытожила Киселева.
Правительство Запорожской области пополнили управленцами из России >>
В ходе специальной военной операции Вооруженные силы РФ взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области. В обоих регионах сформированы военно-гражданские администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, налаживаются торговые связи с Крымом и другими регионами России, жителям выплачиваются зарплаты и социальные пособия, идет процесс выдачи российских паспортов.
В Запорожской области автовладельцам начали выдавать российские права >>
Власти Херсонской и Запорожской областей создали избирательные комиссии для проведения референдума по вопросу вхождения регионов в состав РФ. Обсуждается вопрос проведения референдума в обоих регионах в один день. По предварительным данным, голосование может состояться в сентябре.
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