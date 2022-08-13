Рейтинг@Mail.ru
В Запорожской области автовладельцам начали выдавать российские права - РИА Новости Крым, 13.08.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Мелитополь - РИА Новости, 1920, 27.07.2022
Новая жизнь на освобожденных территориях
https://crimea.ria.ru/20220813/v-zaporozhskoy-oblasti-avtovladeltsam-nachali-vydavat-rossiyskie-prava-1124155458.html
В Запорожской области автовладельцам начали выдавать российские права
В Запорожской области автовладельцам начали выдавать российские права - РИА Новости Крым, 13.08.2022
В Запорожской области автовладельцам начали выдавать российские права
В Запорожье начали выдавать водительские удостоверения российского образца. Об этом сообщил член главного совета администрации Запорожской области Владимир... РИА Новости Крым, 13.08.2022
2022-08-13T15:02
2022-08-13T15:02
новая жизнь на освобожденных территориях
запорожская область
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/110212/02/1102120265_0:117:3117:1870_1920x0_80_0_0_a145f4bcda85169260344459a0cd1535.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 авг - РИА Новости Крым. В Запорожье начали выдавать водительские удостоверения российского образца. Об этом сообщил член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.Он указал, что замена документов не требует оплаты госпошлины.Чтобы получить права российского образца необходимо иметь при себе паспорт гражданина РФ, национальное водительское удостоверение или документ, подтверждающий сведения об окончании автошколы с отметкой о получении прав. Для тех, кто не имеет гражданства РФ, есть возможность получить временное водительское удостоверение взамен утраченного действующего украинского или удостоверения с истекшим сроком.Для регистрации автомобиля жителям Запорожской области необходимо предъявить российский паспорт, транспортное средство для досмотра, документы на него и документ права собственности, добавил Рогов.
https://crimea.ria.ru/20220812/pervye-zhiteli-khersona-poluchili-rossiyskie-nomera-na-avto-i-prava-1124149617.html
https://crimea.ria.ru/20220812/kak-pomenyat-voditelskoe-udostoverenie-na-rossiyskoe-1124146243.html
запорожская область
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2022
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/110212/02/1102120265_386:0:3117:2048_1920x0_80_0_0_b3b653155c618bee796f91d8a347866a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
запорожская область, общество
В Запорожской области автовладельцам начали выдавать российские права

Рогов: в Запорожской области начали выдавать российские водительские удостоверения

15:02 13.08.2022
 
© РИА Новости . Алексей Филиппов / Перейти в фотобанкВ России начали выдавать водительские удостоверения нового образца
В России начали выдавать водительские удостоверения нового образца - РИА Новости, 1920, 13.08.2022
© РИА Новости . Алексей Филиппов
Перейти в фотобанк
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 авг - РИА Новости Крым. В Запорожье начали выдавать водительские удостоверения российского образца. Об этом сообщил член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.
Он указал, что замена документов не требует оплаты госпошлины.
Цены на АЗС в Херсоне - РИА Новости, 1920, 12.08.2022
Вчера, 16:02Новая жизнь на освобожденных территориях
Первые жители Херсона получили российские номера на авто и права
Чтобы получить права российского образца необходимо иметь при себе паспорт гражданина РФ, национальное водительское удостоверение или документ, подтверждающий сведения об окончании автошколы с отметкой о получении прав.
Для тех, кто не имеет гражданства РФ, есть возможность получить временное водительское удостоверение взамен утраченного действующего украинского или удостоверения с истекшим сроком.
Работа МРЭО ГИБДД УВД по Новгородской области - РИА Новости, 1920, 12.08.2022
Вчера, 19:20
Как поменять водительское удостоверение на российское
Для регистрации автомобиля жителям Запорожской области необходимо предъявить российский паспорт, транспортное средство для досмотра, документы на него и документ права собственности, добавил Рогов.
 
Новая жизнь на освобожденных территорияхЗапорожская областьОбщество
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
15:31Есть погибшие и раненые: ВСУ бьют по Донецку "Градами" и ракетами НАТО
15:02В Запорожской области автовладельцам начали выдавать российские права
14:39Как попасть на фестиваль "Таврида-АРТ"
14:16Что хочет Байден от России – признание из США
13:54Пусковая установка HIMARS уничтожена в районе Краматорска
13:39Союзные силы полностью освободили поселок Пески в ДНР
13:13Более ста детей их Херсонской области приехали в Крым на отдых
12:51В России растет число госпитализаций с COVID-19
12:31Раненого боеприпасом мальчика из Белгородской области везут в Москву
12:16В Крыму и Севастополе снова всплеск заболеваемости COVID-19 за сутки
11:54Почему украинские военнопленные отказываются от обмена и остаются в РФ
11:01Северо-Крымский канал могут снова перекрыть из-за атак на ЗАЭС – эксперт
10:35Обрушение пятиэтажки в Омске: поиски пострадавших закончились
10:00Четыре человека ранены после удара ВСУ по рынку в Горловке
09:49Введут ли в России ограничения из-за COVID-19 на федеральном уровне
09:21ЧП в Белгородской области: подросток попал в реанимацию из-за боеприпаса
08:54Как изменить свою жизнь – советы психолога
08:32Кардиолог рассказала, что нельзя делать при боли в груди
08:01Автоэксперт оценил идею по введению уроков вождения в школах
03:27Первый признак истерики: эксперт о решении Латвии по РФ
Лента новостейМолния