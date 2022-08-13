https://crimea.ria.ru/20220813/v-zaporozhskoy-oblasti-avtovladeltsam-nachali-vydavat-rossiyskie-prava-1124155458.html

В Запорожской области автовладельцам начали выдавать российские права

В Запорожской области автовладельцам начали выдавать российские права - РИА Новости Крым, 13.08.2022

В Запорожской области автовладельцам начали выдавать российские права

В Запорожье начали выдавать водительские удостоверения российского образца. Об этом сообщил член главного совета администрации Запорожской области Владимир... РИА Новости Крым, 13.08.2022

2022-08-13T15:02

2022-08-13T15:02

2022-08-13T15:02

новая жизнь на освобожденных территориях

запорожская область

общество

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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 авг - РИА Новости Крым. В Запорожье начали выдавать водительские удостоверения российского образца. Об этом сообщил член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.Он указал, что замена документов не требует оплаты госпошлины.Чтобы получить права российского образца необходимо иметь при себе паспорт гражданина РФ, национальное водительское удостоверение или документ, подтверждающий сведения об окончании автошколы с отметкой о получении прав. Для тех, кто не имеет гражданства РФ, есть возможность получить временное водительское удостоверение взамен утраченного действующего украинского или удостоверения с истекшим сроком.Для регистрации автомобиля жителям Запорожской области необходимо предъявить российский паспорт, транспортное средство для досмотра, документы на него и документ права собственности, добавил Рогов.

https://crimea.ria.ru/20220812/pervye-zhiteli-khersona-poluchili-rossiyskie-nomera-na-avto-i-prava-1124149617.html

https://crimea.ria.ru/20220812/kak-pomenyat-voditelskoe-udostoverenie-na-rossiyskoe-1124146243.html

запорожская область

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

запорожская область, общество