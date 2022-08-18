https://crimea.ria.ru/20220818/pravitelstvo-zaporozhskoy-oblasti-popolnili-upravlentsami-iz-rossii-1124209833.html

Правительство Запорожской области пополнили управленцами из России

Правительство Запорожской области пополнили управленцами из России - РИА Новости Крым, 18.08.2022

Правительство Запорожской области пополнили управленцами из России

Управленцы из России назначены на посты в правительстве Запорожской области. Об этом сообщил глава военно-гражданской администрации региона Евгений Балицкий. РИА Новости Крым, 18.08.2022

2022-08-18T15:42

2022-08-18T15:42

2022-08-18T15:42

новая жизнь на освобожденных территориях

запорожская область

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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 авг – РИА Новости Крым. Управленцы из России назначены на посты в правительстве Запорожской области. Об этом сообщил глава военно-гражданской администрации региона Евгений Балицкий.Так, на должность заместителя председателя Совета министров ВГА Запорожской области по инфраструктурному развитию назначен Алексей Лысов, ранее занимавшийся вопросами внутренней политики в Вологодской области.Пост заместителя министра труда и социальной политики ВГА занял Евгений Маркелов, который до этого занимался социальной защитой в Краснодарском крае.Ранее новые управленцы из России были назначены на должности в ВГА и правительстве Херсонской области. Посты заняли три чиновника, в том числе один из Крыма.

запорожская область

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2022

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

запорожская область