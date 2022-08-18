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Правительство Запорожской области пополнили управленцами из России - РИА Новости Крым, 18.08.2022
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Новая жизнь на освобожденных территориях
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Правительство Запорожской области пополнили управленцами из России
Правительство Запорожской области пополнили управленцами из России - РИА Новости Крым, 18.08.2022
Правительство Запорожской области пополнили управленцами из России
Управленцы из России назначены на посты в правительстве Запорожской области. Об этом сообщил глава военно-гражданской администрации региона Евгений Балицкий. РИА Новости Крым, 18.08.2022
2022-08-18T15:42
2022-08-18T15:42
новая жизнь на освобожденных территориях
запорожская область
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 авг – РИА Новости Крым. Управленцы из России назначены на посты в правительстве Запорожской области. Об этом сообщил глава военно-гражданской администрации региона Евгений Балицкий.Так, на должность заместителя председателя Совета министров ВГА Запорожской области по инфраструктурному развитию назначен Алексей Лысов, ранее занимавшийся вопросами внутренней политики в Вологодской области.Пост заместителя министра труда и социальной политики ВГА занял Евгений Маркелов, который до этого занимался социальной защитой в Краснодарском крае.Ранее новые управленцы из России были назначены на должности в ВГА и правительстве Херсонской области. Посты заняли три чиновника, в том числе один из Крыма.
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РИА Новости Крым
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запорожская область
Правительство Запорожской области пополнили управленцами из России

Глава ВГА Балицкий сообщил о назначении в правительство двух чиновников из России

15:42 18.08.2022
 
© РИА Новости Крым . Александр Полегенько Портфель
Портфель - РИА Новости, 1920, 18.08.2022
© РИА Новости Крым . Александр Полегенько
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 авг – РИА Новости Крым. Управленцы из России назначены на посты в правительстве Запорожской области. Об этом сообщил глава военно-гражданской администрации региона Евгений Балицкий.
Так, на должность заместителя председателя Совета министров ВГА Запорожской области по инфраструктурному развитию назначен Алексей Лысов, ранее занимавшийся вопросами внутренней политики в Вологодской области.
Пост заместителя министра труда и социальной политики ВГА занял Евгений Маркелов, который до этого занимался социальной защитой в Краснодарском крае.
"Уверен, что опыт и компетенции коллег позволят более эффективному развитию социальных институтов Запорожской области", - подчеркнул Балицкий.
Ранее новые управленцы из России были назначены на должности в ВГА и правительстве Херсонской области. Посты заняли три чиновника, в том числе один из Крыма.
Новая жизнь на освобожденных территорияхЗапорожская область
 
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