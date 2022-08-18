https://crimea.ria.ru/20220818/v-khersonskoy-oblasti-naznacheny-novye-upravlentsy-iz-rossii-1124208459.html

В Херсонской области назначены новые управленцы из России

В Херсонской области назначены новые управленцы из России - РИА Новости Крым, 18.08.2022

В Херсонской области назначены новые управленцы из России

В целях улучшения экономической ситуации в Херсонской области Россия направила в регион группу управленцев, которые назначены на определенные должности в... РИА Новости Крым, 18.08.2022

2022-08-18T14:40

2022-08-18T14:40

2022-08-18T14:41

новая жизнь на освобожденных территориях

херсонская область

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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 авг – РИА Новости Крым. В целях улучшения экономической ситуации в Херсонской области Россия направила в регион группу управленцев, которые назначены на определенные должности в военно-гражданской администрации и правительстве. Об этом сообщили в пресс-службе ВГА Херсонской области.Алексей Катериничев, ранее работавший в подразделениях ФСБ России, назначен первым заместителем главы ВГА по безопасности. До этого он занимал должность первого заместителя начальника Центра по проведению спасательных операций особого риска "Лидер".Заместителем председателя правительства – министром промышленности Херсонской области назначен Семен Машкауцан. Работал на руководящих должностях в системе федеральных органов исполнительной власти, в том числе в Министерстве промышленности и торговли РФ. Также работал помощником вице-премьера РФ, возглавлял департамент металлургии и материалов Минпроторга России.Министром финансов Херсонской области назначен Евгений Немтинов. В 2014-2015 годах работал заместителем начальника управления Казначейской службы Крыма, а с 2015 по 2022 годы – на различных должностях в министерстве финансов Крыма.

https://crimea.ria.ru/20220817/v-khersonskoy-oblasti-ustanovili-novoe-administrativnoe-delenie-1124196090.html

https://crimea.ria.ru/20220704/v-khersone-naznachen-novyy-glava-pravitelstva-1123743732.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

херсонская область, политика, новости