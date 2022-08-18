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В Херсонской области назначены новые управленцы из России - РИА Новости Крым, 18.08.2022
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В Херсонской области назначены новые управленцы из России
В Херсонской области назначены новые управленцы из России - РИА Новости Крым, 18.08.2022
В Херсонской области назначены новые управленцы из России
В целях улучшения экономической ситуации в Херсонской области Россия направила в регион группу управленцев, которые назначены на определенные должности в... РИА Новости Крым, 18.08.2022
2022-08-18T14:40
2022-08-18T14:41
новая жизнь на освобожденных территориях
херсонская область
политика
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 авг – РИА Новости Крым. В целях улучшения экономической ситуации в Херсонской области Россия направила в регион группу управленцев, которые назначены на определенные должности в военно-гражданской администрации и правительстве. Об этом сообщили в пресс-службе ВГА Херсонской области.Алексей Катериничев, ранее работавший в подразделениях ФСБ России, назначен первым заместителем главы ВГА по безопасности. До этого он занимал должность первого заместителя начальника Центра по проведению спасательных операций особого риска "Лидер".Заместителем председателя правительства – министром промышленности Херсонской области назначен Семен Машкауцан. Работал на руководящих должностях в системе федеральных органов исполнительной власти, в том числе в Министерстве промышленности и торговли РФ. Также работал помощником вице-премьера РФ, возглавлял департамент металлургии и материалов Минпроторга России.Министром финансов Херсонской области назначен Евгений Немтинов. В 2014-2015 годах работал заместителем начальника управления Казначейской службы Крыма, а с 2015 по 2022 годы – на различных должностях в министерстве финансов Крыма.
https://crimea.ria.ru/20220817/v-khersonskoy-oblasti-ustanovili-novoe-administrativnoe-delenie-1124196090.html
https://crimea.ria.ru/20220704/v-khersone-naznachen-novyy-glava-pravitelstva-1123743732.html
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херсонская область, политика, новости
В Херсонской области назначены новые управленцы из России

Новые управленцы из России назначены на должности в ВГА и правительстве Херсонской области

14:40 18.08.2022 (обновлено: 14:41 18.08.2022)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевМужчина с портфелем
Мужчина с портфелем - РИА Новости, 1920, 18.08.2022
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 авг – РИА Новости Крым. В целях улучшения экономической ситуации в Херсонской области Россия направила в регион группу управленцев, которые назначены на определенные должности в военно-гражданской администрации и правительстве. Об этом сообщили в пресс-службе ВГА Херсонской области.
Алексей Катериничев, ранее работавший в подразделениях ФСБ России, назначен первым заместителем главы ВГА по безопасности. До этого он занимал должность первого заместителя начальника Центра по проведению спасательных операций особого риска "Лидер".
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Заместителем председателя правительства – министром промышленности Херсонской области назначен Семен Машкауцан. Работал на руководящих должностях в системе федеральных органов исполнительной власти, в том числе в Министерстве промышленности и торговли РФ. Также работал помощником вице-премьера РФ, возглавлял департамент металлургии и материалов Минпроторга России.
Министром финансов Херсонской области назначен Евгений Немтинов. В 2014-2015 годах работал заместителем начальника управления Казначейской службы Крыма, а с 2015 по 2022 годы – на различных должностях в министерстве финансов Крыма.
"С приходом назначенных лиц Херсонская область получит новые компетенции управления и возможности социально-экономического развитая при активной поддержке Российской Федерации", – отметили в ВГА.
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