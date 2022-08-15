За паспортами РФ обратились более 30 тысяч жителей Запорожской области
Более 30 тысяч жителей Запорожской области обратились за паспортами РФ
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкВыдача российских паспортов жителям Бердянска
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 авг – РИА Новости Крым. Более 30 тысяч жителей Запорожской области обратились за получением российских паспортов, прием документов осуществляется в девяти населенных пунктах региона. Об этом заявил глава ВГА области Евгений Балицкий.
"На сегодняшний день более 30 тысяч заявлений с полным пакетом документов находятся в обработке у специалистов пунктов паспортизации. На данном этапе продолжаем прорабатывать механизмы решения частных случаев, при которых у граждан затягивается процедура оформления и сбора документов на оформление паспорта", - написал он в своем Telegram.
По его словам, в области работают двенадцать пунктов приема документов на оформление паспорта: три в Мелитополе, два в Бердянске, в Акимовке, Приазовье, Токмаке, Михайловке, Днепрорудном, Энергодаре и Каменке.
В ходе специальной военной операции Вооруженные силы РФ взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области. В обоих регионах сформированы военно-гражданские администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, налаживаются торговые связи с Крымом и другими регионами России, жителям выплачиваются зарплаты и социальные пособия, идет процесс выдачи российских паспортов.
Власти Херсонской и Запорожской областей создали избирательные комиссии для проведения референдума по вопросу вхождения регионов в состав РФ. Обсуждается вопрос проведения референдума в обоих регионах в один день. По предварительным данным, голосование может состояться в сентябре.