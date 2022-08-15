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За паспортами РФ обратились более 30 тысяч жителей Запорожской области - РИА Новости Крым, 15.08.2022
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Мелитополь - РИА Новости, 1920, 27.07.2022
Новая жизнь на освобожденных территориях
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За паспортами РФ обратились более 30 тысяч жителей Запорожской области
За паспортами РФ обратились более 30 тысяч жителей Запорожской области - РИА Новости Крым, 15.08.2022
За паспортами РФ обратились более 30 тысяч жителей Запорожской области
Более 30 тысяч жителей Запорожской области обратились за получением российских паспортов, прием документов осуществляется в девяти населенных пунктах региона... РИА Новости Крым, 15.08.2022
2022-08-15T15:03
2022-08-15T15:03
новая жизнь на освобожденных территориях
запорожская область
общество
российская федерация (россия, рф)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 авг – РИА Новости Крым. Более 30 тысяч жителей Запорожской области обратились за получением российских паспортов, прием документов осуществляется в девяти населенных пунктах региона. Об этом заявил глава ВГА области Евгений Балицкий.Пенсии в Запорожской области: как получить, сумма и сроки выплат &gt;&gt;По его словам, в области работают двенадцать пунктов приема документов на оформление паспорта: три в Мелитополе, два в Бердянске, в Акимовке, Приазовье, Токмаке, Михайловке, Днепрорудном, Энергодаре и Каменке.В Запорожской области автовладельцам начали выдавать российские права &gt;&gt;В ходе специальной военной операции Вооруженные силы РФ взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области. В обоих регионах сформированы военно-гражданские администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, налаживаются торговые связи с Крымом и другими регионами России, жителям выплачиваются зарплаты и социальные пособия, идет процесс выдачи российских паспортов.Власти Херсонской и Запорожской областей создали избирательные комиссии для проведения референдума по вопросу вхождения регионов в состав РФ. Обсуждается вопрос проведения референдума в обоих регионах в один день. По предварительным данным, голосование может состояться в сентябре.
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запорожская область
российская федерация (россия, рф)
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запорожская область, общество, российская федерация (россия, рф)
За паспортами РФ обратились более 30 тысяч жителей Запорожской области

Более 30 тысяч жителей Запорожской области обратились за паспортами РФ

15:03 15.08.2022
 
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкВыдача российских паспортов жителям Бердянска
Выдача российских паспортов жителям Бердянска - РИА Новости, 1920, 15.08.2022
© РИА Новости . Константин Михальчевский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 авг – РИА Новости Крым. Более 30 тысяч жителей Запорожской области обратились за получением российских паспортов, прием документов осуществляется в девяти населенных пунктах региона. Об этом заявил глава ВГА области Евгений Балицкий.
Пенсии в Запорожской области: как получить, сумма и сроки выплат >>
"На сегодняшний день более 30 тысяч заявлений с полным пакетом документов находятся в обработке у специалистов пунктов паспортизации. На данном этапе продолжаем прорабатывать механизмы решения частных случаев, при которых у граждан затягивается процедура оформления и сбора документов на оформление паспорта", - написал он в своем Telegram.
По его словам, в области работают двенадцать пунктов приема документов на оформление паспорта: три в Мелитополе, два в Бердянске, в Акимовке, Приазовье, Токмаке, Михайловке, Днепрорудном, Энергодаре и Каменке.
В Запорожской области автовладельцам начали выдавать российские права >>
В ходе специальной военной операции Вооруженные силы РФ взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области. В обоих регионах сформированы военно-гражданские администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, налаживаются торговые связи с Крымом и другими регионами России, жителям выплачиваются зарплаты и социальные пособия, идет процесс выдачи российских паспортов.
Власти Херсонской и Запорожской областей создали избирательные комиссии для проведения референдума по вопросу вхождения регионов в состав РФ. Обсуждается вопрос проведения референдума в обоих регионах в один день. По предварительным данным, голосование может состояться в сентябре.
Руководитель военно-гражданской администрации Запорожской области Евгений Балицкий - РИА Новости, 1920, 16.07.2022
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Новая жизнь на освобожденных территорияхЗапорожская областьОбществоРоссийская Федерация (Россия, РФ)
 
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