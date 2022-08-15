https://crimea.ria.ru/20220815/za-pasportami-rf-obratilis-bolee-30-tysyach-zhiteley-zaporozhskoy-oblasti-1124168968.html

За паспортами РФ обратились более 30 тысяч жителей Запорожской области

За паспортами РФ обратились более 30 тысяч жителей Запорожской области - РИА Новости Крым, 15.08.2022

За паспортами РФ обратились более 30 тысяч жителей Запорожской области

Более 30 тысяч жителей Запорожской области обратились за получением российских паспортов, прием документов осуществляется в девяти населенных пунктах региона... РИА Новости Крым, 15.08.2022

2022-08-15T15:03

2022-08-15T15:03

2022-08-15T15:03

новая жизнь на освобожденных территориях

запорожская область

общество

российская федерация (россия, рф)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 авг – РИА Новости Крым. Более 30 тысяч жителей Запорожской области обратились за получением российских паспортов, прием документов осуществляется в девяти населенных пунктах региона. Об этом заявил глава ВГА области Евгений Балицкий.Пенсии в Запорожской области: как получить, сумма и сроки выплат >>По его словам, в области работают двенадцать пунктов приема документов на оформление паспорта: три в Мелитополе, два в Бердянске, в Акимовке, Приазовье, Токмаке, Михайловке, Днепрорудном, Энергодаре и Каменке.В Запорожской области автовладельцам начали выдавать российские права >>В ходе специальной военной операции Вооруженные силы РФ взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области. В обоих регионах сформированы военно-гражданские администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, налаживаются торговые связи с Крымом и другими регионами России, жителям выплачиваются зарплаты и социальные пособия, идет процесс выдачи российских паспортов.Власти Херсонской и Запорожской областей создали избирательные комиссии для проведения референдума по вопросу вхождения регионов в состав РФ. Обсуждается вопрос проведения референдума в обоих регионах в один день. По предварительным данным, голосование может состояться в сентябре.

https://crimea.ria.ru/20220716/glava-vga-zaporozhya-balitskiy-o-referendume-gaze-i-borbe-s-terroristami-1123863007.html

запорожская область

российская федерация (россия, рф)

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2022

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

запорожская область, общество, российская федерация (россия, рф)