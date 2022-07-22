https://crimea.ria.ru/20220722/pensii-v-zaporozhskoy-oblasti-kak-poluchit-summa-i-sroki-vyplat-1123916124.html

Пенсии в Запорожской области: как получить, сумма и сроки выплат

Пенсии в Запорожской области: как получить, сумма и сроки выплат - РИА Новости Крым, 21.07.2022

Пенсии в Запорожской области: как получить, сумма и сроки выплат

Более трех тысяч жителей Запорожской области уже обратились за выплатами пенсий. Об этом РИА Новости Крым рассказала начальник клиентской службы Пенсионного... РИА Новости Крым, 21.07.2022

2022-07-22T03:03

2022-07-22T03:03

2022-07-21T22:45

мелитополь

соцзащита

общество

запорожская область

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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 июл – РИА Новости Крым, Сергей Георгиев, Евгения Мартыненко. Более трех тысяч жителей Запорожской области уже обратились за выплатами пенсий. Об этом РИА Новости Крым рассказала начальник клиентской службы Пенсионного фонда Запорожской области Юлия Сазанова.Глава ВГА Запорожья Балицкий: о референдуме, газе и борьбе с террористами >>Клиентская служба ПФ ежедневно ведет прием пенсионеров и граждан старше 60 лет для подачи документов и верификации данных. Ежедневно к специалистам ведомства обращаются около 600 человек."За шесть дней приема к нам обратились более трех тысяч пенсионеров. Всего в Мелитополе проживает порядка 45 тысяч пенсионеров. Для верификации данных действующим пенсионерам необходим паспорт, код и пенсионное удостоверение, а также справка с места жительства, если он проживает по другому адресу. Если человек обращается первично, достиг возраста и имеет 15 лет стажа, то ему дополнительно нужны документы, подтверждающие стаж", - сообщила она.После получения документов специалисты Пенсионного фонда формируют списки и передают их в почтовые отделения для дальнейшего произведения выплат.Пенсии, пособия и зарплаты: все о соцвыплатах в Запорожской области >>"Пенсионерам выплаты начисляются с июля, но будут производиться в августе, то есть сразу за два месяца. Временная фиксированная выплата составляет 10 тысяч рублей", - добавила Сазанова.В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области. В регионах сформированы администрации, началось вещание российских телеканалов и радиостанций, идет восстановление торговых связей с Крымом. Регионы объявили о планах стать субъектами России.

https://crimea.ria.ru/20220716/mirnaya-zhizn-v-melitopole-pervaya-yarmarka-vakansiy-1123865873.html

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2022

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Сергей Георгиев https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/08/12/1120571813_0:0:842:842_100x100_80_0_0_40d048e08fe9f3ce1098d2fa98d04f41.jpg

мелитополь, соцзащита, общество, запорожская область