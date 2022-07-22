Рейтинг@Mail.ru
Пенсии в Запорожской области: как получить, сумма и сроки выплат - РИА Новости Крым, 21.07.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20220722/pensii-v-zaporozhskoy-oblasti-kak-poluchit-summa-i-sroki-vyplat-1123916124.html
Пенсии в Запорожской области: как получить, сумма и сроки выплат
Пенсии в Запорожской области: как получить, сумма и сроки выплат - РИА Новости Крым, 21.07.2022
Пенсии в Запорожской области: как получить, сумма и сроки выплат
Более трех тысяч жителей Запорожской области уже обратились за выплатами пенсий. Об этом РИА Новости Крым рассказала начальник клиентской службы Пенсионного... РИА Новости Крым, 21.07.2022
2022-07-22T03:03
2022-07-21T22:45
мелитополь
соцзащита
общество
запорожская область
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/07/15/1123912292_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_1797c8a0516e19d6d6a974624ba1ad23.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 июл – РИА Новости Крым, Сергей Георгиев, Евгения Мартыненко. Более трех тысяч жителей Запорожской области уже обратились за выплатами пенсий. Об этом РИА Новости Крым рассказала начальник клиентской службы Пенсионного фонда Запорожской области Юлия Сазанова.Глава ВГА Запорожья Балицкий: о референдуме, газе и борьбе с террористами &gt;&gt;Клиентская служба ПФ ежедневно ведет прием пенсионеров и граждан старше 60 лет для подачи документов и верификации данных. Ежедневно к специалистам ведомства обращаются около 600 человек."За шесть дней приема к нам обратились более трех тысяч пенсионеров. Всего в Мелитополе проживает порядка 45 тысяч пенсионеров. Для верификации данных действующим пенсионерам необходим паспорт, код и пенсионное удостоверение, а также справка с места жительства, если он проживает по другому адресу. Если человек обращается первично, достиг возраста и имеет 15 лет стажа, то ему дополнительно нужны документы, подтверждающие стаж", - сообщила она.После получения документов специалисты Пенсионного фонда формируют списки и передают их в почтовые отделения для дальнейшего произведения выплат.Пенсии, пособия и зарплаты: все о соцвыплатах в Запорожской области &gt;&gt;"Пенсионерам выплаты начисляются с июля, но будут производиться в августе, то есть сразу за два месяца. Временная фиксированная выплата составляет 10 тысяч рублей", - добавила Сазанова.В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области. В регионах сформированы администрации, началось вещание российских телеканалов и радиостанций, идет восстановление торговых связей с Крымом. Регионы объявили о планах стать субъектами России.
https://crimea.ria.ru/20220716/mirnaya-zhizn-v-melitopole-pervaya-yarmarka-vakansiy-1123865873.html
мелитополь
запорожская область
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2022
Сергей Георгиев
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/08/12/1120571813_0:0:842:842_100x100_80_0_0_40d048e08fe9f3ce1098d2fa98d04f41.jpg
Сергей Георгиев
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/08/12/1120571813_0:0:842:842_100x100_80_0_0_40d048e08fe9f3ce1098d2fa98d04f41.jpg
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/07/15/1123912292_72:0:1209:853_1920x0_80_0_0_e61c00a9004c0306ad3ac678fe32e355.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
мелитополь, соцзащита, общество, запорожская область
Пенсии в Запорожской области: как получить, сумма и сроки выплат

В Пенсионный фонд Запорожской области за выплатами обратились более 3 тысяч человек

03:03 22.07.2022
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевРабота Пенсионного фонда в Мелитополе
Работа Пенсионного фонда в Мелитополе - РИА Новости, 1920, 22.07.2022
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Читать в
Сергей Георгив_старший выпускающий редактор РИА Новости Крым
Сергей
Георгиев
Все материалыНаписать автору
Корреспондент регионального подразделения МИА Россия сегодня в Симферополе Евгения Мартыненко
Евгения
Мартыненко
Собственный корреспондент
Все материалы
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 июл – РИА Новости Крым, Сергей Георгиев, Евгения Мартыненко. Более трех тысяч жителей Запорожской области уже обратились за выплатами пенсий. Об этом РИА Новости Крым рассказала начальник клиентской службы Пенсионного фонда Запорожской области Юлия Сазанова.
Глава ВГА Запорожья Балицкий: о референдуме, газе и борьбе с террористами >>
Клиентская служба ПФ ежедневно ведет прием пенсионеров и граждан старше 60 лет для подачи документов и верификации данных. Ежедневно к специалистам ведомства обращаются около 600 человек.
"За шесть дней приема к нам обратились более трех тысяч пенсионеров. Всего в Мелитополе проживает порядка 45 тысяч пенсионеров. Для верификации данных действующим пенсионерам необходим паспорт, код и пенсионное удостоверение, а также справка с места жительства, если он проживает по другому адресу. Если человек обращается первично, достиг возраста и имеет 15 лет стажа, то ему дополнительно нужны документы, подтверждающие стаж", - сообщила она.
После получения документов специалисты Пенсионного фонда формируют списки и передают их в почтовые отделения для дальнейшего произведения выплат.
Пенсии, пособия и зарплаты: все о соцвыплатах в Запорожской области >>
"Пенсионерам выплаты начисляются с июля, но будут производиться в августе, то есть сразу за два месяца. Временная фиксированная выплата составляет 10 тысяч рублей", - добавила Сазанова.
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевЮлия Сазанова, начальник клиентской службы Пенсионного фонда Запорожской области
Юлия Сазанова, начальник клиентской службы Пенсионного фонда Запорожской области
1 из 4
Юлия Сазанова, начальник клиентской службы Пенсионного фонда Запорожской области
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевОчередь в Пенсионный фонд в Мелитополе
Очередь в Пенсионный фонд в Мелитополе
2 из 4
Очередь в Пенсионный фонд в Мелитополе
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев

За шесть дней приема к специалистам обратились более трех тысяч пенсионеров

Очередь в отделение Пенсионного фонда в Мелитополе
3 из 4

За шесть дней приема к специалистам обратились более трех тысяч пенсионеров

© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
© РИА Новости . Дмитрий Макеев

Выплаты пенсионерам начисляются с июля, но будут производиться в августе

Работа Пенсионного фонда в Мелитополе
4 из 4

Выплаты пенсионерам начисляются с июля, но будут производиться в августе

© РИА Новости . Дмитрий Макеев
1 из 4
Юлия Сазанова, начальник клиентской службы Пенсионного фонда Запорожской области
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
2 из 4
Очередь в Пенсионный фонд в Мелитополе
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
3 из 4

За шесть дней приема к специалистам обратились более трех тысяч пенсионеров

© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
4 из 4

Выплаты пенсионерам начисляются с июля, но будут производиться в августе

© РИА Новости . Дмитрий Макеев
В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области. В регионах сформированы администрации, началось вещание российских телеканалов и радиостанций, идет восстановление торговых связей с Крымом. Регионы объявили о планах стать субъектами России.
Ярмарка вакансий в Мелитополе - РИА Новости, 1920, 16.07.2022
16 июля, 14:23
Мирная жизнь в Мелитополе: первая ярмарка вакансий
 
МелитопольСоцзащитаОбществоЗапорожская область
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
03:03Пенсии в Запорожской области: как получить, сумма и сроки выплат
00:01На южном берегу дожди: прогноз погоды для Крыма на пятницу
00:00Какой сегодня праздник: 22 июля
23:35ЕС опубликовал седьмой пакет антироссийских санкций
22:03Главные события и комментарии дня: 21 июля
21:58Как побороть тревожность - четыре совета психолога
21:49Уголовное дело возбуждено после нападения обезьяны на девочку
21:36Роспотребнадзор назвал лучшие пляжи Крыма
21:23Кадыров назвал любимых львят-альбиносов в честь городов Донбасса
21:07Ответ на HIMARS: что могут американские РСЗО и как им противостоять
20:57Лукашенко о российском статусе Крыма: надо - признаем указом
20:49В Египте ввели запреты на фотографирование: что нельзя снимать
20:26Прибрежные города Крыма получат свои пляжные архетипы
20:12В Крыму рыбак пойдет под суд за неудачную кражу форели
19:42Аксенов поручил проверить "хитрые" пляжные схемы в Крыму
19:11В Херсоне выявили одну из самых крупных групп диверсантов
18:54Организаторы подпольных казино в Крыму получили от 6 до 15 лет колонии
18:36Биолог назвала главные угрозы для крымских дельфинов
18:07Обезьяна напала на маленького ребенка в Подмосковье
17:46Улицы и скверы в Крыму назовут в честь погибших на Украине военных
Лента новостейМолния