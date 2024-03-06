https://crimea.ria.ru/20240306/novyy-feyk-v-telegram-poyavilsya-dvoynik-kanala-sevgorizbirkoma-1135471654.html

Новый фейк: в Telegram появился "двойник" канала Севгоризбиркома

Новый фейк: в Telegram появился "двойник" канала Севгоризбиркома - РИА Новости Крым, 06.03.2024

Новый фейк: в Telegram появился "двойник" канала Севгоризбиркома

В Telegram появился фейковый аккаунт, который мошенники замаскировали под официальный канал Севгоризбиркома. Об этом предупреждают в пресс-службе правительства... РИА Новости Крым, 06.03.2024

2024-03-06T20:39

2024-03-06T20:39

2024-03-06T20:41

севастополь

фейк

общество

безопасность республики крым и севастополя

информация

цифровая безопасность

новости крыма

севгоризбирком

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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 мар – РИА Новости Крым. В Telegram появился фейковый аккаунт, который мошенники замаскировали под официальный канал Севгоризбиркома. Об этом предупреждают в пресс-службе правительства Севастополя.Власти города обращают внимание, что в преддверии выборов в сети активизировались мошенники. Появляются различные страницы и каналы, которые вводят людей в заблуждение и созданы лишь для различных информационных вбросов.Ранее в Севастополе сообщали о том, что украинская пропаганда продолжает информационные атаки на севастопольцев. В Telegram появился фейковый аккаунт, который "замаскировался" под хорошо всем известный чат-бот "Оборона Севастополя".Читайте также на РИА Новости Крым:Украина разгоняет фейк о пожаре на российском корабле в Азовском море"Опасная рыба в Керченском проливе": в Крыму разоблачили украинский фейкУкраинская пропаганда разгоняет новые фейки про Севастополь

севастополь

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

севастополь, фейк, общество, безопасность республики крым и севастополя, информация, цифровая безопасность, новости крыма, севгоризбирком