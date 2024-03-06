https://crimea.ria.ru/20240306/novyy-feyk-v-telegram-poyavilsya-dvoynik-kanala-sevgorizbirkoma-1135471654.html
Новый фейк: в Telegram появился "двойник" канала Севгоризбиркома
Новый фейк: в Telegram появился "двойник" канала Севгоризбиркома - РИА Новости Крым, 06.03.2024
Новый фейк: в Telegram появился "двойник" канала Севгоризбиркома
В Telegram появился фейковый аккаунт, который мошенники замаскировали под официальный канал Севгоризбиркома. Об этом предупреждают в пресс-службе правительства... РИА Новости Крым, 06.03.2024
2024-03-06T20:39
2024-03-06T20:39
2024-03-06T20:41
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 мар – РИА Новости Крым. В Telegram появился фейковый аккаунт, который мошенники замаскировали под официальный канал Севгоризбиркома. Об этом предупреждают в пресс-службе правительства Севастополя.Власти города обращают внимание, что в преддверии выборов в сети активизировались мошенники. Появляются различные страницы и каналы, которые вводят людей в заблуждение и созданы лишь для различных информационных вбросов.Ранее в Севастополе сообщали о том, что украинская пропаганда продолжает информационные атаки на севастопольцев. В Telegram появился фейковый аккаунт, который "замаскировался" под хорошо всем известный чат-бот "Оборона Севастополя".Читайте также на РИА Новости Крым:Украина разгоняет фейк о пожаре на российском корабле в Азовском море"Опасная рыба в Керченском проливе": в Крыму разоблачили украинский фейкУкраинская пропаганда разгоняет новые фейки про Севастополь
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севастополь, фейк, общество, безопасность республики крым и севастополя, информация, цифровая безопасность, новости крыма, севгоризбирком
Новый фейк: в Telegram появился "двойник" канала Севгоризбиркома
Мошенники создали фейковый "двойник" канала Севгоризбиркома в Telegram – власти
20:39 06.03.2024 (обновлено: 20:41 06.03.2024)