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Украина разгоняет фейк о пожаре на российском корабле в Азовском море
Украина разгоняет фейк о пожаре на российском корабле в Азовском море - РИА Новости Крым, 29.02.2024
Украина разгоняет фейк о пожаре на российском корабле в Азовском море
Информация о пожаре на корабле Погранслужбы ФСБ России в Азовском море – фейк, разгоняемый украинской разведкой. Об этом РИА Новости Крым сообщил источник,... РИА Новости Крым, 29.02.2024
2024-02-29T19:56
2024-02-29T19:56
2024-02-29T19:57
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 фев – РИА Новости Крым. Информация о пожаре на корабле Погранслужбы ФСБ России в Азовском море – фейк, разгоняемый украинской разведкой. Об этом РИА Новости Крым сообщил источник, знакомый с ситуацией.В Telegram-канале Главного управления разведки Минобороны Украины в четверг появилась информация, что в Азовском море якобы горит пограничный катер. В качестве "аргумента" было приложено аудио переговоров, которые якобы вели российские военные. Однако это - не более чем очередной украинский фейк, заявил источник.Ранее в четверг советник главы Республики Крым Олег Крючков сообщил, что в некоторых Telegram-каналах и социальных появилась запущенная еще несколько лет назад фейковая информация об "утечке химикатов с турецкого сухогруза в Керченском проливе" и "отравленной рыбе" в этих водах. Данная информация не соответствует действительности, но ее регулярно "раскручивают" противники России.
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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фейк, пограничная служба фсб, азовское море, украина, россия, новости, безопасность республики крым и севастополя, крым
Украина разгоняет фейк о пожаре на российском корабле в Азовском море
В Крыму развеяли фейк о пожаре на катере береговой охраны в Азовском море
19:56 29.02.2024 (обновлено: 19:57 29.02.2024)