https://crimea.ria.ru/20240229/ukraina-razgonyaet-feyk-o-pozhare-na-rossiyskom-sudne-v-azovskom-more-1135326149.html

Украина разгоняет фейк о пожаре на российском корабле в Азовском море

Украина разгоняет фейк о пожаре на российском корабле в Азовском море - РИА Новости Крым, 29.02.2024

Украина разгоняет фейк о пожаре на российском корабле в Азовском море

Информация о пожаре на корабле Погранслужбы ФСБ России в Азовском море – фейк, разгоняемый украинской разведкой. Об этом РИА Новости Крым сообщил источник,... РИА Новости Крым, 29.02.2024

2024-02-29T19:56

2024-02-29T19:56

2024-02-29T19:57

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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 фев – РИА Новости Крым. Информация о пожаре на корабле Погранслужбы ФСБ России в Азовском море – фейк, разгоняемый украинской разведкой. Об этом РИА Новости Крым сообщил источник, знакомый с ситуацией.В Telegram-канале Главного управления разведки Минобороны Украины в четверг появилась информация, что в Азовском море якобы горит пограничный катер. В качестве "аргумента" было приложено аудио переговоров, которые якобы вели российские военные. Однако это - не более чем очередной украинский фейк, заявил источник.Ранее в четверг советник главы Республики Крым Олег Крючков сообщил, что в некоторых Telegram-каналах и социальных появилась запущенная еще несколько лет назад фейковая информация об "утечке химикатов с турецкого сухогруза в Керченском проливе" и "отравленной рыбе" в этих водах. Данная информация не соответствует действительности, но ее регулярно "раскручивают" противники России.

азовское море

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

фейк, пограничная служба фсб, азовское море, украина, россия, новости, безопасность республики крым и севастополя, крым