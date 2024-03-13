https://crimea.ria.ru/20240313/na-khersonschine-feykovyy-telegram-kanal-vydaet-sebya-za-kanal-izbirkoma-1135632270.html
На Херсонщине фейковый телеграм-канал выдает себя за канал избиркома
На Херсонщине фейковый телеграм-канал выдает себя за канал избиркома - РИА Новости Крым, 13.03.2024
На Херсонщине фейковый телеграм-канал выдает себя за канал избиркома
В избирательной комиссии Херсонской области предупредили о ложных сообщениях о голосовании на выборах президента РФ в новых регионах страны. Информация об этом... РИА Новости Крым, 13.03.2024
2024-03-13T20:32
2024-03-13T20:32
2024-03-13T20:48
херсонская область
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 мар – РИА Новости Крым. В избирательной комиссии Херсонской области предупредили о ложных сообщениях о голосовании на выборах президента РФ в новых регионах страны. Информация об этом появилась в официальном Telegram-канале регионального избиркома.Ранее в региональной избирательной комиссии уже сообщали о фейковом аккаунте. В преддверии основных дней голосования на выборах Президента России злоумышленники активизировались, предупредили в избиркоме. Через подобные ресурсы у жителей пытаются выманить личные данные, номера телефонов.Также в региональном избиркоме рассказали, что распространяется фейк, что избирательные комиссии новых регионов РФ ведут предварительную запись граждан для участия в предстоящих выборах президента. Избирательные комиссии новых регионов РФ не размещали такую информацию на своих сайтах, в официальных сообществах в соцсетях и Telegram-каналах.В избиркоме предупредили, что злоумышленники создали сайт, похожий на "Госуслуги", и одноименный бот в Telegram. Сведения о них были опубликованы в поддельных Telegram-каналах Избиркомов и просто в виде личных сообщений гражданам. В боте предлагалось оставить свои личные данные, адрес и номер телефон."Не поддавайтесь на провокацию: никому не сообщайте свои личные данные!" – сказано в сообщении избиркома Херсонской области.
https://crimea.ria.ru/20240313/poyavilis-feyki-o-nekhvatke-topliva-v-krymu-i-novykh-regionakh-rossii-1135620055.html
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На Херсонщине фейковый телеграм-канал выдает себя за канал избиркома
В избиркоме Херсонской области предупредили о ложных сообщениях о голосовании на выборах
20:32 13.03.2024 (обновлено: 20:48 13.03.2024)
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 мар – РИА Новости Крым. В избирательной комиссии Херсонской области предупредили о ложных сообщениях о голосовании на выборах президента РФ в новых регионах страны. Информация об этом появилась в официальном Telegram-канале регионального избиркома.
"Фейковый телеграм-канал, выдающий себя за канал Избирательной комиссии Херсонской области, распространяет ложные сообщения о том, что был создан веб-сайт и бот для предварительной записи и выбора времени голосования на избирательных участках в новых регионах", – сказано в сообщении.
Ранее в региональной избирательной комиссии уже сообщали о фейковом аккаунте. В преддверии основных дней голосования на выборах Президента России злоумышленники активизировались, предупредили в избиркоме. Через подобные ресурсы у жителей пытаются выманить личные данные, номера телефонов.
"Дорогие избиратели, будьте бдительны! Доверяйте только официальным источникам информации. Официальные ресурсы Избирательной комиссии Херсонской области: ТГ: https://t.me/izbirkomherson Сайт: http://kherson.izbirkom.ru", – сказано в сообщении.
Также в региональном избиркоме рассказали, что распространяется фейк, что избирательные комиссии новых регионов РФ ведут предварительную запись граждан для участия в предстоящих выборах президента. Избирательные комиссии новых регионов РФ не размещали такую информацию на своих сайтах, в официальных сообществах в соцсетях и Telegram-каналах.
В избиркоме предупредили, что злоумышленники создали сайт, похожий на "Госуслуги", и одноименный бот в Telegram. Сведения о них были опубликованы в поддельных Telegram-каналах Избиркомов и просто в виде личных сообщений гражданам. В боте предлагалось оставить свои личные данные, адрес и номер телефон.
"Не поддавайтесь на провокацию: никому не сообщайте свои личные данные!" – сказано в сообщении избиркома Херсонской области.