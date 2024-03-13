https://crimea.ria.ru/20240313/na-khersonschine-feykovyy-telegram-kanal-vydaet-sebya-za-kanal-izbirkoma-1135632270.html

На Херсонщине фейковый телеграм-канал выдает себя за канал избиркома

На Херсонщине фейковый телеграм-канал выдает себя за канал избиркома - РИА Новости Крым, 13.03.2024

На Херсонщине фейковый телеграм-канал выдает себя за канал избиркома

В избирательной комиссии Херсонской области предупредили о ложных сообщениях о голосовании на выборах президента РФ в новых регионах страны. Информация об этом... РИА Новости Крым, 13.03.2024

2024-03-13T20:32

2024-03-13T20:32

2024-03-13T20:48

херсонская область

избирком херсонской области

новости

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общество

фейк

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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 мар – РИА Новости Крым. В избирательной комиссии Херсонской области предупредили о ложных сообщениях о голосовании на выборах президента РФ в новых регионах страны. Информация об этом появилась в официальном Telegram-канале регионального избиркома.Ранее в региональной избирательной комиссии уже сообщали о фейковом аккаунте. В преддверии основных дней голосования на выборах Президента России злоумышленники активизировались, предупредили в избиркоме. Через подобные ресурсы у жителей пытаются выманить личные данные, номера телефонов.Также в региональном избиркоме рассказали, что распространяется фейк, что избирательные комиссии новых регионов РФ ведут предварительную запись граждан для участия в предстоящих выборах президента. Избирательные комиссии новых регионов РФ не размещали такую информацию на своих сайтах, в официальных сообществах в соцсетях и Telegram-каналах.В избиркоме предупредили, что злоумышленники создали сайт, похожий на "Госуслуги", и одноименный бот в Telegram. Сведения о них были опубликованы в поддельных Telegram-каналах Избиркомов и просто в виде личных сообщений гражданам. В боте предлагалось оставить свои личные данные, адрес и номер телефон."Не поддавайтесь на провокацию: никому не сообщайте свои личные данные!" – сказано в сообщении избиркома Херсонской области.

https://crimea.ria.ru/20240313/poyavilis-feyki-o-nekhvatke-topliva-v-krymu-i-novykh-regionakh-rossii-1135620055.html

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