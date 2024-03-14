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ВСУ направили дрон-камикадзе на жилой дом в Новой Каховке
ВСУ направили дрон-камикадзе на жилой дом в Новой Каховке - РИА Новости Крым, 14.03.2024
ВСУ направили дрон-камикадзе на жилой дом в Новой Каховке
в городе Новая Каховка после прилета украинского дрона-камикадзе. Об этом сообщает губернатор Херсонской области Владимир Сальдо. РИА Новости Крым, 14.03.2024
2024-03-14T17:18
2024-03-14T17:18
2024-03-14T17:18
владимир сальдо
беспилотник (бпла, дрон)
всу (вооруженные силы украины)
новая каховка
происшествия
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 мар – РИА Новости Крым. Взрыв прозвучал в жилом доме в городе Новая Каховка после прилета украинского дрона-камикадзе. Об этом сообщает губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.По информации губернатора, по счастливому стечению обстоятельств никто из жителей не пострадал.Девятого марта боевики украинских формирований обстреляли мирные города Херсонской области. В результате, в городе Голая Пристань был ранен мужчина. Восьмого марта при обстреле украинских боевиков существенно пострадало пустующее административное здание в Скадовском морском порту.Читайте также на РИА Новости Крым:Работают ПВО: сбиты 136 беспилотников и 8 реактивных снарядов10 воздушных целей сбиты над Белгородом - погибла женщина, ранены детиВ Курской области отражают атаку вражеской ДРГ
новая каховка
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир сальдо, беспилотник (бпла, дрон), всу (вооруженные силы украины), новая каховка, происшествия, новости
ВСУ направили дрон-камикадзе на жилой дом в Новой Каховке
В жилом доме в Новой Каховке прозвучал взрыв после прилета украинского дрона-камикадзе