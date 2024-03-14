https://crimea.ria.ru/20240314/vsu-napravili-dron-kamikadze-na-zhiloy-dom-v-novoy-kakhovke-1135662579.html

ВСУ направили дрон-камикадзе на жилой дом в Новой Каховке

ВСУ направили дрон-камикадзе на жилой дом в Новой Каховке - РИА Новости Крым, 14.03.2024

ВСУ направили дрон-камикадзе на жилой дом в Новой Каховке

в городе Новая Каховка после прилета украинского дрона-камикадзе. Об этом сообщает губернатор Херсонской области Владимир Сальдо. РИА Новости Крым, 14.03.2024

2024-03-14T17:18

2024-03-14T17:18

2024-03-14T17:18

владимир сальдо

беспилотник (бпла, дрон)

всу (вооруженные силы украины)

новая каховка

происшествия

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 мар – РИА Новости Крым. Взрыв прозвучал в жилом доме в городе Новая Каховка после прилета украинского дрона-камикадзе. Об этом сообщает губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.По информации губернатора, по счастливому стечению обстоятельств никто из жителей не пострадал.Девятого марта боевики украинских формирований обстреляли мирные города Херсонской области. В результате, в городе Голая Пристань был ранен мужчина. Восьмого марта при обстреле украинских боевиков существенно пострадало пустующее административное здание в Скадовском морском порту.Читайте также на РИА Новости Крым:Работают ПВО: сбиты 136 беспилотников и 8 реактивных снарядов10 воздушных целей сбиты над Белгородом - погибла женщина, ранены детиВ Курской области отражают атаку вражеской ДРГ

новая каховка

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир сальдо, беспилотник (бпла, дрон), всу (вооруженные силы украины), новая каховка, происшествия, новости