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Глава МВД Украины и его заместитель погибли в авиакатастрофе в Броварах
Глава МВД Украины и его заместитель погибли в авиакатастрофе в Броварах - РИА Новости Крым, 18.01.2023
Глава МВД Украины и его заместитель погибли в авиакатастрофе в Броварах
Глава МВД Украины Денис Монастырский, его первый заместитель Евгений Енин погибли при авиакатастрофе в Броварах, они находились в упавшем вертолете. Об этом... РИА Новости Крым, 18.01.2023
2023-01-18T11:17
2023-01-18T11:17
2023-01-18T11:25
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 янв - РИА Новости Крым. Глава МВД Украины Денис Монастырский, его первый заместитель Евгений Енин погибли при авиакатастрофе в Броварах, они находились в упавшем вертолете. Об этом сообщает Национальная полиция Украины.ЧП в Броварах Киевской области произошло в среду утром. Возле детского сада упал вертолет, в результате чего погибли и пострадали люди, сообщил ранее глава администрации Киевской области Алексей Кулеба. Сейчас в МВД уточнили, что на борту находилось руководство министерства внутренних дел страны.В результате авиакатастрофы погибли 16 человек, в том числе двое детей. Пострадали 22 человека, включая 10 детей. Все они госпитализированы в больницу.На месте работают сотрудники экстренных служб. Продолжается осмотр места происшествия.
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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украина, киев, происшествия, новости, нацполиция украины, алексей кулеба, общество
Глава МВД Украины и его заместитель погибли в авиакатастрофе в Броварах
Нацполиция: глава МВД Украины и его первый заместитель погибли в авиакатастрофе в Броварах
11:17 18.01.2023 (обновлено: 11:25 18.01.2023)