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Глава МВД Украины и его заместитель погибли в авиакатастрофе в Броварах

Глава МВД Украины и его заместитель погибли в авиакатастрофе в Броварах - РИА Новости Крым, 18.01.2023

Глава МВД Украины и его заместитель погибли в авиакатастрофе в Броварах

Глава МВД Украины Денис Монастырский, его первый заместитель Евгений Енин погибли при авиакатастрофе в Броварах, они находились в упавшем вертолете. Об этом... РИА Новости Крым, 18.01.2023

2023-01-18T11:17

2023-01-18T11:17

2023-01-18T11:25

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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 янв - РИА Новости Крым. Глава МВД Украины Денис Монастырский, его первый заместитель Евгений Енин погибли при авиакатастрофе в Броварах, они находились в упавшем вертолете. Об этом сообщает Национальная полиция Украины.ЧП в Броварах Киевской области произошло в среду утром. Возле детского сада упал вертолет, в результате чего погибли и пострадали люди, сообщил ранее глава администрации Киевской области Алексей Кулеба. Сейчас в МВД уточнили, что на борту находилось руководство министерства внутренних дел страны.В результате авиакатастрофы погибли 16 человек, в том числе двое детей. Пострадали 22 человека, включая 10 детей. Все они госпитализированы в больницу.На месте работают сотрудники экстренных служб. Продолжается осмотр места происшествия.

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2023

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

украина, киев, происшествия, новости, нацполиция украины, алексей кулеба, общество