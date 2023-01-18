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В Минобороны назвали потери ВСУ при наступлении армии России в Донбассе - РИА Новости Крым, 18.01.2023
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В Минобороны назвали потери ВСУ при наступлении армии России в Донбассе
В Минобороны назвали потери ВСУ при наступлении армии России в Донбассе - РИА Новости Крым, 18.01.2023
В Минобороны назвали потери ВСУ при наступлении армии России в Донбассе
За сутки при наступлении российской армии ВСУ потеряли на Донбассе более 300 военных, сообщили в Министерстве обороны. РИА Новости Крым, 18.01.2023
2023-01-18T14:11
2023-01-18T14:12
сво
министерство обороны рф
ситуация в донбассе: новости и комментарии
события в донбассе
донецкая народная республика (днр)
луганская народная республика (лнр)
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новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 янв – РИА Новости Крым. За сутки при наступлении российской армии ВСУ потеряли на Донбассе более 300 военных, сообщили в Министерстве обороны.Так, на Купянском фронте российские войска нанесли артиллерийские и авиационные удары, уничтожив свыше 60 украинских военнослужащих, бронетранспортер, два пикапа, два автомобиля и одну артиллерийскую систему М777 производства США."На Красно-Лиманском направлении огнем артиллерии соединений Центрального военного округа и Воздушно-десантных войск, ударами армейской и штурмовой авиации по скоплениям живой силы нанесено поражение подразделениям 92-й механизированной, 80-й и 95-й десантно-штурмовых бригад ВСУ в районах населенных пунктов Стельмаховка, Червоная Диброва Луганской Народной Республики, а также Серебрянского лесничества. Общие потери ВСУ на данном направлении за сутки составили более 90 украинских военнослужащих, боевая машина пехоты и три боевые бронированные машины", - говорится в сводке ведомства.Кроме того, уничтожены две американские радиолокационные станции контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50 и AN/TPQ-48 и радиолокационная станция обнаружения и сопровождения целей СТ-68.На Южно-Донецком направлении подавлены попытки атак ВСУ в направлении населенных пунктов Степное, Сладкое и Урожайное. Общие потери противника составили до 90 украинских военнослужащих, четыре боевые бронированные машины, один пикап и семь автомобилей.За сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Вооруженных сил России поразила 76 артиллерийских подразделений ВСУ на огневых позициях, живую силу и военную технику в 103-х районах."Истребительной авиацией ВКС России в районе населенного пункта Яблоновка Донецкой Народной Республики сбит самолет Су-25 воздушных сил Украины. Средствами противовоздушной обороны за сутки уничтожены семь украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Кривошеевка, Кременная, Червонопоповка и Краснореченское Луганской Народной Республики, а также перехвачен реактивный снаряд системы залпового огня "Ольха" в районе населенного пункта Владимировка Донецкой Народной Республики", - добавили в ведомстве.Читайте также на РИА Новости Крым:Российскую армию ждут масштабные изменения – ШойгуЧто происходит в Соледаре и Марьинке: информация ПушилинаВ Кремле оценили слухи о конфликте между Минобороны и ЧВК "Вагнер"
https://crimea.ria.ru/20230118/pushilin-rasskazal-o-poteryakh-ukrainskikh-voysk-v-soledare-1126453674.html
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сво, министерство обороны рф, ситуация в донбассе: новости и комментарии, события в донбассе, донецкая народная республика (днр), луганская народная республика (лнр), вооруженные силы россии, всу (вооруженные силы украины), новости
В Минобороны назвали потери ВСУ при наступлении армии России в Донбассе

В ходе наступления российских войск в Донбассе уничтожено более 300 украинских военных

14:11 18.01.2023 (обновлено: 14:12 18.01.2023)
 
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкРабота танкистов в зоне СВО
Работа танкистов в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 18.01.2023
© РИА Новости . Константин Михальчевский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 янв – РИА Новости Крым. За сутки при наступлении российской армии ВСУ потеряли на Донбассе более 300 военных, сообщили в Министерстве обороны.
Так, на Купянском фронте российские войска нанесли артиллерийские и авиационные удары, уничтожив свыше 60 украинских военнослужащих, бронетранспортер, два пикапа, два автомобиля и одну артиллерийскую систему М777 производства США.
"На Красно-Лиманском направлении огнем артиллерии соединений Центрального военного округа и Воздушно-десантных войск, ударами армейской и штурмовой авиации по скоплениям живой силы нанесено поражение подразделениям 92-й механизированной, 80-й и 95-й десантно-штурмовых бригад ВСУ в районах населенных пунктов Стельмаховка, Червоная Диброва Луганской Народной Республики, а также Серебрянского лесничества. Общие потери ВСУ на данном направлении за сутки составили более 90 украинских военнослужащих, боевая машина пехоты и три боевые бронированные машины", - говорится в сводке ведомства.
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Пушилин рассказал о потерях украинских войск в Соледаре
Кроме того, уничтожены две американские радиолокационные станции контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50 и AN/TPQ-48 и радиолокационная станция обнаружения и сопровождения целей СТ-68.
На Южно-Донецком направлении подавлены попытки атак ВСУ в направлении населенных пунктов Степное, Сладкое и Урожайное. Общие потери противника составили до 90 украинских военнослужащих, четыре боевые бронированные машины, один пикап и семь автомобилей.
За сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Вооруженных сил России поразила 76 артиллерийских подразделений ВСУ на огневых позициях, живую силу и военную технику в 103-х районах.
"Истребительной авиацией ВКС России в районе населенного пункта Яблоновка Донецкой Народной Республики сбит самолет Су-25 воздушных сил Украины. Средствами противовоздушной обороны за сутки уничтожены семь украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Кривошеевка, Кременная, Червонопоповка и Краснореченское Луганской Народной Республики, а также перехвачен реактивный снаряд системы залпового огня "Ольха" в районе населенного пункта Владимировка Донецкой Народной Республики", - добавили в ведомстве.
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СВОМинистерство обороны РФСитуация в Донбассе: новости и комментарииСобытия в ДонбассеДонецкая Народная Республика (ДНР)Луганская Народная Республика (ЛНР)Вооруженные силы РоссииВСУ (Вооруженные силы Украины)Новости
 
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