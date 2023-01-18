https://crimea.ria.ru/20230118/v-minoborony-nazvali-poteri-vsu-pri-nastuplenii-armii-rossii-v-donbasse-1126454241.html

В Минобороны назвали потери ВСУ при наступлении армии России в Донбассе

В Минобороны назвали потери ВСУ при наступлении армии России в Донбассе - РИА Новости Крым, 18.01.2023

В Минобороны назвали потери ВСУ при наступлении армии России в Донбассе

За сутки при наступлении российской армии ВСУ потеряли на Донбассе более 300 военных, сообщили в Министерстве обороны. РИА Новости Крым, 18.01.2023

2023-01-18T14:11

2023-01-18T14:11

2023-01-18T14:12

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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 янв – РИА Новости Крым. За сутки при наступлении российской армии ВСУ потеряли на Донбассе более 300 военных, сообщили в Министерстве обороны.Так, на Купянском фронте российские войска нанесли артиллерийские и авиационные удары, уничтожив свыше 60 украинских военнослужащих, бронетранспортер, два пикапа, два автомобиля и одну артиллерийскую систему М777 производства США."На Красно-Лиманском направлении огнем артиллерии соединений Центрального военного округа и Воздушно-десантных войск, ударами армейской и штурмовой авиации по скоплениям живой силы нанесено поражение подразделениям 92-й механизированной, 80-й и 95-й десантно-штурмовых бригад ВСУ в районах населенных пунктов Стельмаховка, Червоная Диброва Луганской Народной Республики, а также Серебрянского лесничества. Общие потери ВСУ на данном направлении за сутки составили более 90 украинских военнослужащих, боевая машина пехоты и три боевые бронированные машины", - говорится в сводке ведомства.Кроме того, уничтожены две американские радиолокационные станции контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50 и AN/TPQ-48 и радиолокационная станция обнаружения и сопровождения целей СТ-68.На Южно-Донецком направлении подавлены попытки атак ВСУ в направлении населенных пунктов Степное, Сладкое и Урожайное. Общие потери противника составили до 90 украинских военнослужащих, четыре боевые бронированные машины, один пикап и семь автомобилей.За сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Вооруженных сил России поразила 76 артиллерийских подразделений ВСУ на огневых позициях, живую силу и военную технику в 103-х районах."Истребительной авиацией ВКС России в районе населенного пункта Яблоновка Донецкой Народной Республики сбит самолет Су-25 воздушных сил Украины. Средствами противовоздушной обороны за сутки уничтожены семь украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Кривошеевка, Кременная, Червонопоповка и Краснореченское Луганской Народной Республики, а также перехвачен реактивный снаряд системы залпового огня "Ольха" в районе населенного пункта Владимировка Донецкой Народной Республики", - добавили в ведомстве.Читайте также на РИА Новости Крым:Российскую армию ждут масштабные изменения – ШойгуЧто происходит в Соледаре и Марьинке: информация ПушилинаВ Кремле оценили слухи о конфликте между Минобороны и ЧВК "Вагнер"

https://crimea.ria.ru/20230118/pushilin-rasskazal-o-poteryakh-ukrainskikh-voysk-v-soledare-1126453674.html

донецкая народная республика (днр)

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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