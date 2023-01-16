https://crimea.ria.ru/20230116/v-kremle-otsenili-slukhi-o-konflikte-mezhdu-minoborony-i-chvk-vagner-1126415217.html

В Кремле оценили слухи о конфликте между Минобороны и ЧВК "Вагнер"

В Кремле оценили слухи о конфликте между Минобороны и ЧВК "Вагнер" - РИА Новости Крым, 16.01.2023

В Кремле оценили слухи о конфликте между Минобороны и ЧВК "Вагнер"

"Конфликт" между Министерством обороны России и руководством частной военной компании "Вагнер" существует лишь в информационном поле, и бойцы ЧВК, и... РИА Новости Крым, 16.01.2023

2023-01-16T14:02

2023-01-16T14:02

2023-01-16T14:02

дмитрий песков

чвк "вагнер"

сво

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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 янв – РИА Новости Крым. "Конфликт" между Министерством обороны России и руководством частной военной компании "Вагнер" существует лишь в информационном поле, и бойцы ЧВК, и подразделения Вооруженных сил воюют за Родину. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.По мнению Пескова, распространяемые слухи о таком конфликте могут быть инспирированы противниками России, которые ведут с ней в том числе и информационную войну."Иногда устраивают наши информационные противники… Иногда наши с вами друзья ведут себя так, что таких врагов не надо. Поэтому к этому надо спокойно относиться. Все делают общее дело, все воюют за Родину. Вот так к этому и надо относиться", - подчеркнул он.Ранее российский предприниматель Евгений Пригожин заявил о попытках "украсть победу" у частной военной компании "Вагнер". По его мнению, "внутривидовая борьба, коррупция, бюрократия и чиновники, которые хотят остаться на своих местах" могут нанести "значительный урон" ЧВК.

https://crimea.ria.ru/20230112/v-kremle-otvetili-na-vopros-o-novykh-tselyakh-spetsoperatsii-1126362871.html

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2023

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дмитрий песков, чвк "вагнер", сво, министерство обороны рф, мнения, новости