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В Кремле оценили слухи о конфликте между Минобороны и ЧВК "Вагнер" - РИА Новости Крым, 16.01.2023
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В Кремле оценили слухи о конфликте между Минобороны и ЧВК "Вагнер"
В Кремле оценили слухи о конфликте между Минобороны и ЧВК "Вагнер" - РИА Новости Крым, 16.01.2023
В Кремле оценили слухи о конфликте между Минобороны и ЧВК "Вагнер"
"Конфликт" между Министерством обороны России и руководством частной военной компании "Вагнер" существует лишь в информационном поле, и бойцы ЧВК, и... РИА Новости Крым, 16.01.2023
2023-01-16T14:02
2023-01-16T14:02
дмитрий песков
чвк "вагнер"
сво
министерство обороны рф
мнения
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 янв – РИА Новости Крым. "Конфликт" между Министерством обороны России и руководством частной военной компании "Вагнер" существует лишь в информационном поле, и бойцы ЧВК, и подразделения Вооруженных сил воюют за Родину. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.По мнению Пескова, распространяемые слухи о таком конфликте могут быть инспирированы противниками России, которые ведут с ней в том числе и информационную войну."Иногда устраивают наши информационные противники… Иногда наши с вами друзья ведут себя так, что таких врагов не надо. Поэтому к этому надо спокойно относиться. Все делают общее дело, все воюют за Родину. Вот так к этому и надо относиться", - подчеркнул он.Ранее российский предприниматель Евгений Пригожин заявил о попытках "украсть победу" у частной военной компании "Вагнер". По его мнению, "внутривидовая борьба, коррупция, бюрократия и чиновники, которые хотят остаться на своих местах" могут нанести "значительный урон" ЧВК.
https://crimea.ria.ru/20230112/v-kremle-otvetili-na-vopros-o-novykh-tselyakh-spetsoperatsii-1126362871.html
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дмитрий песков, чвк "вагнер", сво, министерство обороны рф, мнения, новости
В Кремле оценили слухи о конфликте между Минобороны и ЧВК "Вагнер"

Песков: конфликт между Минобороны и ЧВК "Вагнер" существует только в информационном поле

14:02 16.01.2023
 
© РИА Новости . Виктор Антонюк / Перейти в фотобанкРазведка ЧВК "Вагнер"
Разведка ЧВК Вагнер - РИА Новости, 1920, 16.01.2023
© РИА Новости . Виктор Антонюк
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 янв – РИА Новости Крым. "Конфликт" между Министерством обороны России и руководством частной военной компании "Вагнер" существует лишь в информационном поле, и бойцы ЧВК, и подразделения Вооруженных сил воюют за Родину. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
"Мы думаем, что в основном этот конфликт существует в информационном пространстве. Страна должна знать, она знает своих героев, и она знает и героев, которые служат в наших Вооруженных силах и проявляют эти чудеса геройства, и знает героев из ЧВК "Вагнер". И те, и другие навсегда будут в нашей памяти", - сказал представитель Кремля.
По мнению Пескова, распространяемые слухи о таком конфликте могут быть инспирированы противниками России, которые ведут с ней в том числе и информационную войну.
Московский Кремль - РИА Новости, 1920, 12.01.2023
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"Иногда устраивают наши информационные противники… Иногда наши с вами друзья ведут себя так, что таких врагов не надо. Поэтому к этому надо спокойно относиться. Все делают общее дело, все воюют за Родину. Вот так к этому и надо относиться", - подчеркнул он.
Ранее российский предприниматель Евгений Пригожин заявил о попытках "украсть победу" у частной военной компании "Вагнер". По его мнению, "внутривидовая борьба, коррупция, бюрократия и чиновники, которые хотят остаться на своих местах" могут нанести "значительный урон" ЧВК.
 
Дмитрий ПесковЧВК "Вагнер"СВОМинистерство обороны РФМненияНовости
 
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