https://crimea.ria.ru/20230120/putin-sobral-sovbez-po-teme-spetsoperatsii-na-ukraine-1126496935.html

Путин собрал Совбез по теме спецоперации на Украине

Путин собрал Совбез по теме спецоперации на Украине - РИА Новости Крым, 20.01.2023

Путин собрал Совбез по теме спецоперации на Украине

Президент Владимир Путин провел оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности по теме хода спецоперации. Об этом сообщили в Кремле. РИА Новости Крым, 20.01.2023

2023-01-20T14:38

2023-01-20T14:38

2023-01-20T15:08

владимир путин (политик)

россия

совет безопасности рф

новости

сво

сергей шойгу

валентина матвиенко

вячеслав володин

дмитрий медведев

николай патрушев

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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 янв – РИА Новости Крым. Президент Владимир Путин провел оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности по теме хода спецоперации. Об этом сообщили в Кремле."Состоялся обмен мнениями о ходе специальной военной операции. Министр обороны Сергей Шойгу информировал участников совещания о посещении штаба операции в начале недели", - говорится в сообщении.Глава государства рассказал членам Совбеза о своих недавних телефонных международных контактах, а также обсудил с участниками актуальные текущие вопросы социально-экономической повестки дня.Уточняется, что в совещании приняли участие председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, председатель Госдумы Вячеслав Володин, зампред Совета безопасности Дмитрий Медведев, руководитель Администрации президента Антон Вайно, секретарь Совбеза Николай Патрушев и другие постоянные члены СБ.Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о начале специальной военной операции (СВО), ее главная задача – помощь населению Донецкой и Луганской народных республик, которые на протяжении восьми лет подвергались геноциду со стороны киевского режима. Он отметил, что Киев готовился к новым боевым действиям против Донбасса, поэтому России пришлось начать спецоперацию.Читайте также на РИА Новости Крым:Работа оборонных предприятий вселяет уверенность в победе России – ПутинВсе проблемы по обеспечению участвующих в СВО частей будут решены – ПутинШойгу заявил о расширении арсенала современных ударных средств ВС РФ

https://crimea.ria.ru/20230117/oboronka-i-promyshlennost-v-plyus-inflyatsiya-v-minus-glavnye-tezisy-putina-1126436780.html

россия

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2023

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир путин (политик), россия, совет безопасности рф, новости, сво, сергей шойгу, валентина матвиенко, вячеслав володин, дмитрий медведев, николай патрушев