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Путин собрал Совбез по теме спецоперации на Украине - РИА Новости Крым, 20.01.2023
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Путин собрал Совбез по теме спецоперации на Украине
Путин собрал Совбез по теме спецоперации на Украине - РИА Новости Крым, 20.01.2023
Путин собрал Совбез по теме спецоперации на Украине
Президент Владимир Путин провел оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности по теме хода спецоперации. Об этом сообщили в Кремле. РИА Новости Крым, 20.01.2023
2023-01-20T14:38
2023-01-20T15:08
владимир путин (политик)
россия
совет безопасности рф
новости
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сергей шойгу
валентина матвиенко
вячеслав володин
дмитрий медведев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 янв – РИА Новости Крым. Президент Владимир Путин провел оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности по теме хода спецоперации. Об этом сообщили в Кремле."Состоялся обмен мнениями о ходе специальной военной операции. Министр обороны Сергей Шойгу информировал участников совещания о посещении штаба операции в начале недели", - говорится в сообщении.Глава государства рассказал членам Совбеза о своих недавних телефонных международных контактах, а также обсудил с участниками актуальные текущие вопросы социально-экономической повестки дня.Уточняется, что в совещании приняли участие председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, председатель Госдумы Вячеслав Володин, зампред Совета безопасности Дмитрий Медведев, руководитель Администрации президента Антон Вайно, секретарь Совбеза Николай Патрушев и другие постоянные члены СБ.Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о начале специальной военной операции (СВО), ее главная задача – помощь населению Донецкой и Луганской народных республик, которые на протяжении восьми лет подвергались геноциду со стороны киевского режима. Он отметил, что Киев готовился к новым боевым действиям против Донбасса, поэтому России пришлось начать спецоперацию.Читайте также на РИА Новости Крым:Работа оборонных предприятий вселяет уверенность в победе России – ПутинВсе проблемы по обеспечению участвующих в СВО частей будут решены – ПутинШойгу заявил о расширении арсенала современных ударных средств ВС РФ
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Новости
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владимир путин (политик), россия, совет безопасности рф, новости, сво, сергей шойгу, валентина матвиенко, вячеслав володин, дмитрий медведев, николай патрушев
Путин собрал Совбез по теме спецоперации на Украине

Владимир Путин обсудил с членами Совбеза ход спецоперации на Украине

14:38 20.01.2023 (обновлено: 15:08 20.01.2023)
 
© POOL / Перейти в фотобанкВладимир Путин обсудил с членами Совбеза ход спецоперации на Украине
Владимир Путин обсудил с членами Совбеза ход спецоперации на Украине
© POOL
Перейти в фотобанк
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 янв – РИА Новости Крым. Президент Владимир Путин провел оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности по теме хода спецоперации. Об этом сообщили в Кремле.
"Состоялся обмен мнениями о ходе специальной военной операции. Министр обороны Сергей Шойгу информировал участников совещания о посещении штаба операции в начале недели", - говорится в сообщении.
Глава государства рассказал членам Совбеза о своих недавних телефонных международных контактах, а также обсудил с участниками актуальные текущие вопросы социально-экономической повестки дня.
Президент РФ В. Путин провел совещание по экономическим вопросам - РИА Новости, 1920, 17.01.2023
17 января, 15:51
Оборонка и промышленность в плюс, инфляция в минус: главные тезисы Путина
Уточняется, что в совещании приняли участие председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, председатель Госдумы Вячеслав Володин, зампред Совета безопасности Дмитрий Медведев, руководитель Администрации президента Антон Вайно, секретарь Совбеза Николай Патрушев и другие постоянные члены СБ.
Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о начале специальной военной операции (СВО), ее главная задача – помощь населению Донецкой и Луганской народных республик, которые на протяжении восьми лет подвергались геноциду со стороны киевского режима. Он отметил, что Киев готовился к новым боевым действиям против Донбасса, поэтому России пришлось начать спецоперацию.
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Владимир Путин (политик)РоссияСовет безопасности РФНовостиСВОСергей ШойгуВалентина МатвиенкоВячеслав ВолодинДмитрий МедведевНиколай Патрушев
 
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