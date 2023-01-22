https://crimea.ria.ru/20230122/rossiyskie-voennye-gromyat-podrazdeleniya-vsu-na-chetyrekh-napravleniyakh-1126521890.html

Российские военные громят подразделения ВСУ на четырех направлениях

Российские военные громят подразделения ВСУ на четырех направлениях - РИА Новости Крым, 22.01.2023

Российские военные громят подразделения ВСУ на четырех направлениях

Российская армия разгромила подразделения вооруженных сил Украины на Купянском и Красно-Лиманском направлениях, в Донецкой Народной Республике и на Херсонщине... РИА Новости Крым, 22.01.2023

2023-01-22T15:40

2023-01-22T15:40

2023-01-22T15:40

сво

министерство обороны рф

донецкая народная республика (днр)

события в донбассе

вооруженные силы россии

всу (вооруженные силы украины)

херсонская область

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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 янв – РИА Новости Крым. Российская армия разгромила подразделения вооруженных сил Украины на Купянском и Красно-Лиманском направлениях, в Донецкой Народной Республике и на Херсонщине. Об этом в воскресенье сообщили в Минобороны России.На Красно-Лиманском направлении артиллеристы Центрального военного округа и Воздушно-десантные войска нанесли удар по 92-й механизированной бригаде ВСУ, ннели серьезный урон получили и 95-я и 80-я десантно-штурмовые бригады, а также 125-я бригада теробороны.Кроме того, на Купянском направлении нанесен удар по скоплениям живой силы подразделений 14-й и 92-й механизированных бригад ВСУ. Уничтожено свыше 50-ти украинских военнослужащих, автомобиль и пикап.На Донецком направлении подразделения Южного военного округа и добровольцы штурмовых отрядов продолжили успешное наступление и нанесли огневое поражение подразделениям ВСУ в районе Раздоловки, Благодатного, Краснополья и Северного.Также на Херсонском направлении в районе Садового уничтожена радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/ТPQ-36.Володин предостерег Запад от поставок наступательного оружия Украине >>Ранее в Минобороны сообщили об уничтожении украинского СУ-25 российской ПВО, а также девяти беспилотников и радиолокационной станции AN/ТPQ-36. На Запорожском направлении российские войска заняли новые более выгодные позиции и рубежи.Читайте также на РИА Новости Крым:Наступление армии России: в Донбассе освобождено ДвуречьеПутин собрал Совбез по теме спецоперации на УкраинеРоссийские силы освободили Клещеевку в ДНР – Минобороны

https://crimea.ria.ru/20230122/armiya-rossii-zanyala-novye-rubezhi-na-zaporozhskom-napravlenii-1126521089.html

донецкая народная республика (днр)

херсонская область

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сво, министерство обороны рф, донецкая народная республика (днр), события в донбассе, вооруженные силы россии, всу (вооруженные силы украины), херсонская область