https://crimea.ria.ru/20230122/rossiyskie-voennye-gromyat-podrazdeleniya-vsu-na-chetyrekh-napravleniyakh-1126521890.html
Российские военные громят подразделения ВСУ на четырех направлениях
Российские военные громят подразделения ВСУ на четырех направлениях - РИА Новости Крым, 22.01.2023
Российские военные громят подразделения ВСУ на четырех направлениях
Российская армия разгромила подразделения вооруженных сил Украины на Купянском и Красно-Лиманском направлениях, в Донецкой Народной Республике и на Херсонщине... РИА Новости Крым, 22.01.2023
2023-01-22T15:40
2023-01-22T15:40
2023-01-22T15:40
сво
министерство обороны рф
донецкая народная республика (днр)
события в донбассе
вооруженные силы россии
всу (вооруженные силы украины)
херсонская область
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 янв – РИА Новости Крым. Российская армия разгромила подразделения вооруженных сил Украины на Купянском и Красно-Лиманском направлениях, в Донецкой Народной Республике и на Херсонщине. Об этом в воскресенье сообщили в Минобороны России.На Красно-Лиманском направлении артиллеристы Центрального военного округа и Воздушно-десантные войска нанесли удар по 92-й механизированной бригаде ВСУ, ннели серьезный урон получили и 95-я и 80-я десантно-штурмовые бригады, а также 125-я бригада теробороны.Кроме того, на Купянском направлении нанесен удар по скоплениям живой силы подразделений 14-й и 92-й механизированных бригад ВСУ. Уничтожено свыше 50-ти украинских военнослужащих, автомобиль и пикап.На Донецком направлении подразделения Южного военного округа и добровольцы штурмовых отрядов продолжили успешное наступление и нанесли огневое поражение подразделениям ВСУ в районе Раздоловки, Благодатного, Краснополья и Северного.Также на Херсонском направлении в районе Садового уничтожена радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/ТPQ-36.Володин предостерег Запад от поставок наступательного оружия Украине >>Ранее в Минобороны сообщили об уничтожении украинского СУ-25 российской ПВО, а также девяти беспилотников и радиолокационной станции AN/ТPQ-36. На Запорожском направлении российские войска заняли новые более выгодные позиции и рубежи.Читайте также на РИА Новости Крым:Наступление армии России: в Донбассе освобождено ДвуречьеПутин собрал Совбез по теме спецоперации на УкраинеРоссийские силы освободили Клещеевку в ДНР – Минобороны
https://crimea.ria.ru/20230122/armiya-rossii-zanyala-novye-rubezhi-na-zaporozhskom-napravlenii-1126521089.html
донецкая народная республика (днр)
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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сво, министерство обороны рф, донецкая народная республика (днр), события в донбассе, вооруженные силы россии, всу (вооруженные силы украины), херсонская область
Российские военные громят подразделения ВСУ на четырех направлениях
В Минобороны озвучили потери ВСУ на Купянском, Красно-Лиманском направлениях и в ДНР
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 янв – РИА Новости Крым. Российская армия разгромила подразделения вооруженных сил Украины на Купянском и Красно-Лиманском направлениях, в Донецкой Народной Республике и на Херсонщине. Об этом в воскресенье сообщили в Минобороны России.
На Красно-Лиманском направлении артиллеристы Центрального военного округа и Воздушно-десантные войска нанесли удар по 92-й механизированной бригаде ВСУ, ннели серьезный урон получили и 95-я и 80-я десантно-штурмовые бригады, а также 125-я бригада теробороны.
"За сутки на данном направлении уничтожено свыше 80 украинских военнослужащих, боевая машина пехоты, пять боевых бронированных машин и пикап. Уничтожены две радиолокационные станции контрбатарейной борьбы AN/TPQ-48 и AN/TPQ-37", – сказано в сообщении.
Кроме того, на Купянском направлении нанесен удар по скоплениям живой силы подразделений 14-й и 92-й механизированных бригад ВСУ. Уничтожено свыше 50-ти украинских военнослужащих, автомобиль и пикап.
На Донецком направлении подразделения Южного военного округа и добровольцы штурмовых отрядов продолжили успешное наступление и нанесли огневое поражение подразделениям ВСУ в районе Раздоловки, Благодатного, Краснополья и Северного.
"В районе Антоновки уничтожен украинский склад артиллерийских боеприпасов. За сутки уничтожено более 80 украинских военнослужащих, три боевые бронированные машины, два автомобиля, а также гаубица Д-30", – уточнили в ведомстве
Также на Херсонском направлении в районе Садового уничтожена радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/ТPQ-36.
Ранее в Минобороны сообщили об уничтожении украинского СУ-25
российской ПВО, а также девяти беспилотников и радиолокационной станции AN/ТPQ-36. На Запорожском направлении российские войска заняли новые
более выгодные позиции и рубежи.
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