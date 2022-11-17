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Порошенко озвучил российским пранкерам свою стратегию "возвращения" Крыма - РИА Новости Крым, 17.11.2022
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Порошенко озвучил российским пранкерам свою стратегию "возвращения" Крыма
Порошенко озвучил российским пранкерам свою стратегию "возвращения" Крыма - РИА Новости Крым, 17.11.2022
Порошенко озвучил российским пранкерам свою стратегию "возвращения" Крыма
Украина может "вернуть" Крым в свой состав лишь в случае дестабилизации внутриполитической ситуации в России и ослабления центральной власти, заявил бывший... РИА Новости Крым, 17.11.2022
2022-11-17T14:27
2022-11-17T14:27
крым
украина
в мире
петр порошенко
мнения
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 ноя – РИА Новости Крым. Украина может "вернуть" Крым в свой состав лишь в случае дестабилизации внутриполитической ситуации в России и ослабления центральной власти, заявил бывший президент Украины Петр Порошенко в беседе с российскими пранкерами Вованом и Лексусом.Владимир Кузнецов (Вован) и Алексей Столяров (Лексус) пообщались с Порошенко от имени бывшего посла США в РФ Майкла Макфола. Видеофрагменты разговора опубликованы в социальных сетях российских пранкеров.Порошенко также добавил, что не знает стратегию нынешнего украинского лидера Владимира Зеленского по "освобождению" Крыма, но "с удовольствием участвует в разработке этой стратегии".В конце октября на саммите так называемой "Крымской платформы" Зеленский пригрозил "вернуть Крым любыми средствами" без консультации с другими странами.Глава Республики Крым Сергей Аксенов назвал этот саммит шабашем, его организаторов – террористами, а участников – пособниками террористов.Зампредседателя Совета министров Крыма – постпред республики при президенте России Георгий Мурадов, комментируя обещания Зеленского, выразил убеждение что Украина обязательно будет вместе с Крымом и Донбассом, но не в том формате, о котором грезит Зеленский.
https://crimea.ria.ru/20210720/V-Gosdume-otsenili-zayavlenie-Poroshenko-o-vozvraschenii-Kryma-1119820397.html
https://crimea.ria.ru/20221102/senator-rasskazal-chto-mozhet-sluchitsya-s-zelenskim-v-krymu-1125219137.html
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4.7
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крым, украина, в мире, петр порошенко, мнения
Порошенко озвучил российским пранкерам свою стратегию "возвращения" Крыма

Порошенко рассказал пранкерам Вовану и Лексусу, за счет чего Украина может "вернуть" Крым

14:27 17.11.2022
 
© РИА Новости . Стрингер / Перейти в фотобанкБывший президент Украины Петр Порошенко
Бывший президент Украины Петр Порошенко - РИА Новости, 1920, 17.11.2022
© РИА Новости . Стрингер
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 ноя – РИА Новости Крым. Украина может "вернуть" Крым в свой состав лишь в случае дестабилизации внутриполитической ситуации в России и ослабления центральной власти, заявил бывший президент Украины Петр Порошенко в беседе с российскими пранкерами Вованом и Лексусом.
Владимир Кузнецов (Вован) и Алексей Столяров (Лексус) пообщались с Порошенко от имени бывшего посла США в РФ Майкла Макфола. Видеофрагменты разговора опубликованы в социальных сетях российских пранкеров.
Здание Госдумы РФ - РИА Новости, 1920, 20.07.2021
20 июля 2021, 12:01
В Госдуме оценили заявление Порошенко о "возвращении" Крыма
"Если кто-то спросит меня, могу ли я освободить Крым, я думаю, что это несерьезный вопрос, потому что к этому требуется очень серьезный подход и, несомненно, это в значительной степени зависит от внутриполитической ситуации в России. Как мы можем это сделать ("вернуть" Крым – ред.), когда (президент России Владимир) Путин будет слаб. Как мы можем ослабить Путина: вооруженные силы, санкции, эмбарго и "депутинизация" Европы. Четыре пункта моей стратегии по освобождению Крыма", - сказал экс-президент Украины.
Порошенко также добавил, что не знает стратегию нынешнего украинского лидера Владимира Зеленского по "освобождению" Крыма, но "с удовольствием участвует в разработке этой стратегии".
Президент Украины Владимир Зеленский
2 ноября, 23:10
Сенатор рассказал, что может случиться с Зеленским в Крыму
В конце октября на саммите так называемой "Крымской платформы" Зеленский пригрозил "вернуть Крым любыми средствами" без консультации с другими странами.
Глава Республики Крым Сергей Аксенов назвал этот саммит шабашем, его организаторов – террористами, а участников – пособниками террористов.
Зампредседателя Совета министров Крыма – постпред республики при президенте России Георгий Мурадов, комментируя обещания Зеленского, выразил убеждение что Украина обязательно будет вместе с Крымом и Донбассом, но не в том формате, о котором грезит Зеленский.
 
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