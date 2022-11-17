https://crimea.ria.ru/20221117/poroshenko-ozvuchil-rossiyskim-prankeram-svoyu-strategiyu-vozvrascheniya-kryma-1125415504.html
Порошенко озвучил российским пранкерам свою стратегию "возвращения" Крыма
Порошенко озвучил российским пранкерам свою стратегию "возвращения" Крыма - РИА Новости Крым, 17.11.2022
Порошенко озвучил российским пранкерам свою стратегию "возвращения" Крыма
Украина может "вернуть" Крым в свой состав лишь в случае дестабилизации внутриполитической ситуации в России и ослабления центральной власти, заявил бывший... РИА Новости Крым, 17.11.2022
2022-11-17T14:27
2022-11-17T14:27
2022-11-17T14:27
крым
украина
в мире
петр порошенко
мнения
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111681/25/1116812567_0:40:3072:1768_1920x0_80_0_0_6589094b7b8e8d6ee9e0c13430c34995.jpg.webp
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 ноя – РИА Новости Крым. Украина может "вернуть" Крым в свой состав лишь в случае дестабилизации внутриполитической ситуации в России и ослабления центральной власти, заявил бывший президент Украины Петр Порошенко в беседе с российскими пранкерами Вованом и Лексусом.Владимир Кузнецов (Вован) и Алексей Столяров (Лексус) пообщались с Порошенко от имени бывшего посла США в РФ Майкла Макфола. Видеофрагменты разговора опубликованы в социальных сетях российских пранкеров.Порошенко также добавил, что не знает стратегию нынешнего украинского лидера Владимира Зеленского по "освобождению" Крыма, но "с удовольствием участвует в разработке этой стратегии".В конце октября на саммите так называемой "Крымской платформы" Зеленский пригрозил "вернуть Крым любыми средствами" без консультации с другими странами.Глава Республики Крым Сергей Аксенов назвал этот саммит шабашем, его организаторов – террористами, а участников – пособниками террористов.Зампредседателя Совета министров Крыма – постпред республики при президенте России Георгий Мурадов, комментируя обещания Зеленского, выразил убеждение что Украина обязательно будет вместе с Крымом и Донбассом, но не в том формате, о котором грезит Зеленский.
https://crimea.ria.ru/20210720/V-Gosdume-otsenili-zayavlenie-Poroshenko-o-vozvraschenii-Kryma-1119820397.html
https://crimea.ria.ru/20221102/senator-rasskazal-chto-mozhet-sluchitsya-s-zelenskim-v-krymu-1125219137.html
крым
украина
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111681/25/1116812567_159:0:2890:2048_1920x0_80_0_0_7424da9bbaecaeeb7b263d436383c0b8.jpg.webp
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
крым, украина, в мире, петр порошенко, мнения
Порошенко озвучил российским пранкерам свою стратегию "возвращения" Крыма
Порошенко рассказал пранкерам Вовану и Лексусу, за счет чего Украина может "вернуть" Крым
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 ноя – РИА Новости Крым. Украина может "вернуть" Крым в свой состав лишь в случае дестабилизации внутриполитической ситуации в России и ослабления центральной власти, заявил бывший президент Украины Петр Порошенко в беседе с российскими пранкерами Вованом и Лексусом.
Владимир Кузнецов (Вован) и Алексей Столяров (Лексус) пообщались с Порошенко от имени бывшего посла США в РФ Майкла Макфола. Видеофрагменты разговора опубликованы в социальных сетях российских пранкеров.
"Если кто-то спросит меня, могу ли я освободить Крым, я думаю, что это несерьезный вопрос, потому что к этому требуется очень серьезный подход и, несомненно, это в значительной степени зависит от внутриполитической ситуации в России. Как мы можем это сделать ("вернуть" Крым – ред.), когда (президент России Владимир) Путин будет слаб. Как мы можем ослабить Путина: вооруженные силы, санкции, эмбарго и "депутинизация" Европы. Четыре пункта моей стратегии по освобождению Крыма", - сказал экс-президент Украины.
Порошенко также добавил, что не знает стратегию нынешнего украинского лидера Владимира Зеленского по "освобождению" Крыма, но "с удовольствием участвует в разработке этой стратегии".
В конце октября на саммите так называемой "Крымской платформы" Зеленский пригрозил "вернуть Крым любыми средствами" без консультации с другими странами.
Глава Республики Крым Сергей Аксенов назвал этот саммит шабашем, его организаторов – террористами, а участников – пособниками террористов.
Зампредседателя Совета министров Крыма – постпред республики при президенте России Георгий Мурадов, комментируя обещания Зеленского, выразил убеждение что Украина обязательно будет вместе с Крымом и Донбассом, но не в том формате, о котором грезит Зеленский.