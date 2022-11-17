https://crimea.ria.ru/20221117/poroshenko-ozvuchil-rossiyskim-prankeram-svoyu-strategiyu-vozvrascheniya-kryma-1125415504.html

Порошенко озвучил российским пранкерам свою стратегию "возвращения" Крыма

Порошенко озвучил российским пранкерам свою стратегию "возвращения" Крыма - РИА Новости Крым, 17.11.2022

Порошенко озвучил российским пранкерам свою стратегию "возвращения" Крыма

Украина может "вернуть" Крым в свой состав лишь в случае дестабилизации внутриполитической ситуации в России и ослабления центральной власти, заявил бывший... РИА Новости Крым, 17.11.2022

2022-11-17T14:27

2022-11-17T14:27

2022-11-17T14:27

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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 ноя – РИА Новости Крым. Украина может "вернуть" Крым в свой состав лишь в случае дестабилизации внутриполитической ситуации в России и ослабления центральной власти, заявил бывший президент Украины Петр Порошенко в беседе с российскими пранкерами Вованом и Лексусом.Владимир Кузнецов (Вован) и Алексей Столяров (Лексус) пообщались с Порошенко от имени бывшего посла США в РФ Майкла Макфола. Видеофрагменты разговора опубликованы в социальных сетях российских пранкеров.Порошенко также добавил, что не знает стратегию нынешнего украинского лидера Владимира Зеленского по "освобождению" Крыма, но "с удовольствием участвует в разработке этой стратегии".В конце октября на саммите так называемой "Крымской платформы" Зеленский пригрозил "вернуть Крым любыми средствами" без консультации с другими странами.Глава Республики Крым Сергей Аксенов назвал этот саммит шабашем, его организаторов – террористами, а участников – пособниками террористов.Зампредседателя Совета министров Крыма – постпред республики при президенте России Георгий Мурадов, комментируя обещания Зеленского, выразил убеждение что Украина обязательно будет вместе с Крымом и Донбассом, но не в том формате, о котором грезит Зеленский.

https://crimea.ria.ru/20210720/V-Gosdume-otsenili-zayavlenie-Poroshenko-o-vozvraschenii-Kryma-1119820397.html

https://crimea.ria.ru/20221102/senator-rasskazal-chto-mozhet-sluchitsya-s-zelenskim-v-krymu-1125219137.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, украина, в мире, петр порошенко, мнения