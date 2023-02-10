https://crimea.ria.ru/20230210/gromkie-zvuki-i-strelba-v-bukhte-chto-proiskhodit-v-sevastopole-1126912539.html

Громкие звуки и стрельба в бухте: что происходит в Севастополе

Громкие звуки и стрельба в бухте: что происходит в Севастополе - РИА Новости Крым, 10.02.2023

Громкие звуки и стрельба в бухте: что происходит в Севастополе

Громкие звуки стрельбы, которые раздались в Севастополе в пятницу вечером, вызваны учебной тренировкой военнослужащих. Об этом сообщил губернатор города Михаил... РИА Новости Крым, 10.02.2023

2023-02-10T16:45

2023-02-10T16:45

2023-02-10T16:48

севастополь

михаил развожаев

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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 фев – РИА Новости Крым. Громкие звуки стрельбы, которые раздались в Севастополе в пятницу вечером, вызваны учебной тренировкой военнослужащих. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев.После начала специальной военной операции над Севастополем регулярно появляются и уничтожаются беспилотники. 31 июля маломощное взрывное устройство, установленное на дроне, сработало на территории штаба Черноморского флота. С того дня в Севастополе действует желтый уровень террористической опасности – власти постоянно его продлевают.29 октября массированная атака дронов была совершена на Черноморской флот. Позже в Минобороны России завили, что эти беспилотники запустили в "зерновом коридоре" и к атаке причастны британские военные.Читайте также на РИА Новости Крым:Сбиты 10 из 10: Развожаев подвел итог атаки беспилотников на СевастопольАтаки на Севастополь: в Госдуме назвали главную цель противникаОткуда запускают беспилотники для атак на Севастополь – военный эксперт

https://crimea.ria.ru/20230209/v-sevastopole-gromko-gubernator-nazval-prichinu-1126882129.html

севастополь

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2023

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

севастополь, михаил развожаев, происшествия, новости крыма, безопасность республики крым и севастополя, крым, частичная мобилизация, чф рф (черноморский флот российской федерации)