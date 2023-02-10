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Громкие звуки и стрельба в бухте: что происходит в Севастополе - РИА Новости Крым, 10.02.2023
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Громкие звуки и стрельба в бухте: что происходит в Севастополе
Громкие звуки и стрельба в бухте: что происходит в Севастополе - РИА Новости Крым, 10.02.2023
Громкие звуки и стрельба в бухте: что происходит в Севастополе
Громкие звуки стрельбы, которые раздались в Севастополе в пятницу вечером, вызваны учебной тренировкой военнослужащих. Об этом сообщил губернатор города Михаил... РИА Новости Крым, 10.02.2023
2023-02-10T16:45
2023-02-10T16:48
севастополь
михаил развожаев
происшествия
новости крыма
безопасность республики крым и севастополя
крым
частичная мобилизация
чф рф (черноморский флот российской федерации)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 фев – РИА Новости Крым. Громкие звуки стрельбы, которые раздались в Севастополе в пятницу вечером, вызваны учебной тренировкой военнослужащих. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев.После начала специальной военной операции над Севастополем регулярно появляются и уничтожаются беспилотники. 31 июля маломощное взрывное устройство, установленное на дроне, сработало на территории штаба Черноморского флота. С того дня в Севастополе действует желтый уровень террористической опасности – власти постоянно его продлевают.29 октября массированная атака дронов была совершена на Черноморской флот. Позже в Минобороны России завили, что эти беспилотники запустили в "зерновом коридоре" и к атаке причастны британские военные.Читайте также на РИА Новости Крым:Сбиты 10 из 10: Развожаев подвел итог атаки беспилотников на СевастопольАтаки на Севастополь: в Госдуме назвали главную цель противникаОткуда запускают беспилотники для атак на Севастополь – военный эксперт
https://crimea.ria.ru/20230209/v-sevastopole-gromko-gubernator-nazval-prichinu-1126882129.html
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РИА Новости Крым
1
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севастополь, михаил развожаев, происшествия, новости крыма, безопасность республики крым и севастополя, крым, частичная мобилизация, чф рф (черноморский флот российской федерации)
Громкие звуки и стрельба в бухте: что происходит в Севастополе

Губернатор Развожаев: звуки стрельбы в Севастополе – учебная тренировка военных

16:45 10.02.2023 (обновлено: 16:48 10.02.2023)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевНа набережной Севастополя
На набережной Севастополя - РИА Новости, 1920, 10.02.2023
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 фев – РИА Новости Крым. Громкие звуки стрельбы, которые раздались в Севастополе в пятницу вечером, вызваны учебной тренировкой военнослужащих. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев.
"Вижу вопросы насчет звуков стрельбы в районе Артиллерийской бухты. Это тренировки наших военнослужащих ЧФ, идет плановое выполнение упражнений по стрельбе. В городе все спокойно", - написал он в своем Telegram-канале.
После начала специальной военной операции над Севастополем регулярно появляются и уничтожаются беспилотники. 31 июля маломощное взрывное устройство, установленное на дроне, сработало на территории штаба Черноморского флота. С того дня в Севастополе действует желтый уровень террористической опасности – власти постоянно его продлевают.
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СевастопольМихаил РазвожаевПроисшествияНовости КрымаБезопасность Республики Крым и СевастополяКрымЧастичная мобилизацияЧФ РФ (Черноморский флот Российской Федерации)
 
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