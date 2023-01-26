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В Севастополе продлен высокий уровень террористической опасности - РИА Новости Крым, 26.01.2023
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В Севастополе продлен высокий уровень террористической опасности
В Севастополе продлен высокий уровень террористической опасности - РИА Новости Крым, 26.01.2023
В Севастополе продлен высокий уровень террористической опасности
Высокий уровень террористической опасности в Севастополе продлен еще на 15 суток – до 10 февраля. Об этом сообщили в пресс-службе правительства города. РИА Новости Крым, 26.01.2023
2023-01-26T19:36
2023-01-26T19:36
севастополь
безопасность республики крым и севастополя
новости крыма
правительство севастополя
общество
безопасность
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СИМФЕРОПОЛЬ 26 янв – РИА Новости Крым. Высокий уровень террористической опасности в Севастополе продлен еще на 15 суток – до 10 февраля. Об этом сообщили в пресс-службе правительства города.Решение принято властями региона "на основании информации правоохранительных органов о сохраняющейся угрозе совершения террористического акта". Горожан и гостей Севастополя просят быть внимательными в местах массового скопления людей, транспорте, культурно-развлекательных, спортивных и торговых центрах.В Севастополе, Крыму и других приграничных регионах РФ действует высокий ("желтый") уровень террористической опасности в связи с чем усилены меры безопасности, гражданам рекомендуют соблюдать меры предосторожности. Кроме того, на этих территориях введен "средний уровень реагирования", а главы субъектов федерации наделены дополнительными полномочиями по обеспечению безопасности. По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, риски нападений на Крым со стороны Украины сохраняются, при этом принимаются эффективные меры по противодействию возможным происшествиям.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму продлили "желтый" уровень террористической опасностиСбиты 10 из 10: Развожаев подвел итог атаки беспилотников на СевастопольАтаки на Севастополь: в Госдуме назвали главную цель противника
https://crimea.ria.ru/20230116/otkuda-zapuskayut-bespilotniki-dlya-atak-na-sevastopol--voennyy-ekspert-1126421508.html
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РИА Новости Крым
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севастополь, безопасность республики крым и севастополя, новости крыма, правительство севастополя, общество, безопасность
В Севастополе продлен высокий уровень террористической опасности

Высокий уровень террористической опасности продлен в Севастополе до 10 февраля

19:36 26.01.2023
 
© РИА Новости . Александр ПолегенькоСевастополь в вечернее время
Севастополь в вечернее время - РИА Новости, 1920, 26.01.2023
© РИА Новости . Александр Полегенько
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ 26 янв – РИА Новости Крым. Высокий уровень террористической опасности в Севастополе продлен еще на 15 суток – до 10 февраля. Об этом сообщили в пресс-службе правительства города.
"Установлен высокий ("желтый") уровень террористической опасности на территории города Севастополя на период с 18:00 26 января сроком на 15 суток до 18:00 10 февраля 2023 года", – говорится в сообщении.
Решение принято властями региона "на основании информации правоохранительных органов о сохраняющейся угрозе совершения террористического акта". Горожан и гостей Севастополя просят быть внимательными в местах массового скопления людей, транспорте, культурно-развлекательных, спортивных и торговых центрах.
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В Севастополе, Крыму и других приграничных регионах РФ действует высокий ("желтый") уровень террористической опасности в связи с чем усилены меры безопасности, гражданам рекомендуют соблюдать меры предосторожности. Кроме того, на этих территориях введен "средний уровень реагирования", а главы субъектов федерации наделены дополнительными полномочиями по обеспечению безопасности. По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, риски нападений на Крым со стороны Украины сохраняются, при этом принимаются эффективные меры по противодействию возможным происшествиям.
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