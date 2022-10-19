Кто обеспечит безопасность на левом берегу Херсонской области
Росгвардия и Минобороны обеспечат безопасность на левом берегу Херсонской области
© РИА Новости КрымБойцы Росгвардии проверяют территорию для обеспечения безопасности в период проведения референдума в Херсонской области
© РИА Новости Крым
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 окт – РИА Новости Крым. Безопасность людей на левом берегу Херсонской области будут обеспечивать бойцы Росгвардия и Минобороны РФ. Об этом РИА Новости Крым сообщил помощник заместителя врио губернатора региона Сергей Мороз.
Собеседник напомнил, что власти региона проводят оперативный вывоз людей из муниципалитетов на правом берегу Херсонской области с целью сберечь мирное население. Людей вывозят силами МЧС РФ и правительства Херсонской области.
"Часть людей расселят в гостиницах и пансионатах Геническа, а также в других безопасных населенных пунктах. Их безопасность будут обеспечивать сотрудники Росгвардии и военные МО РФ", – сообщил Мороз.
По его словам, местные власти ожидают, что ВСУ будут наносить самые сильные удары по важным инфраструктурным объектам правобережья.
Мороз также отметил, что вывоз граждан проводится на добровольной основе. И если человек выразит желание остаться, он получит такую возможность. В этом случае им рекомендуется соблюдать меры безопасности, по возможности находиться в шаговой доступности от бомбоубежищ.
"Предполагаем, что в течение двух недель ситуация на этом направлении изменится. Тогда люди смогут вернуться к мирной жизни", – добавил он.
Утром правительство области совместно с МЧС России начали вывозить людей из четырех муниципалитетов правобережья. Кроме мирных граждан, сообщается, что сотрудники министерств, администраций, служб и ведомств также временно перевезены на левый берег.
Накануне врио губернатора области Владимир Сальдо сообщил, что власти планируют перевезти на левый берег Днепра около 55 тысяч жителей правобережья Херсонской области.
Ранее вице-премьер РФ Марат Хуснуллин сообщил, что желающим переехать в другие регионы РФ жителям Херсонской области будут выдавать жилищные сертификаты, по которым они смогут купить жилье в любом субъекте. Речь идет как о новостройках, так и вторичном жилье. А власти Херсонской области добавили, что жителям выплатят компенсации за разрушенные ударами ВСУ дома.