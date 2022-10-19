https://crimea.ria.ru/20221019/kto-obespechit-bezopasnost-na-levom-beregu-khersonskoy-oblasti-1124973970.html

Кто обеспечит безопасность на левом берегу Херсонской области

Кто обеспечит безопасность на левом берегу Херсонской области - РИА Новости Крым, 19.10.2022

Кто обеспечит безопасность на левом берегу Херсонской области

Безопасность людей на левом берегу Херсонской области будут обеспечивать бойцы Росгвардия и Минобороны РФ. Об этом РИА Новости Крым сообщил помощник заместителя РИА Новости Крым, 19.10.2022

2022-10-19T12:03

2022-10-19T12:03

2022-10-19T12:03

херсонская область

новые регионы россии

специальная военная операция рф на украине

росгвардия (федеральная служба войск национальной гвардии российской федерации)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 окт – РИА Новости Крым. Безопасность людей на левом берегу Херсонской области будут обеспечивать бойцы Росгвардия и Минобороны РФ. Об этом РИА Новости Крым сообщил помощник заместителя врио губернатора региона Сергей Мороз.Собеседник напомнил, что власти региона проводят оперативный вывоз людей из муниципалитетов на правом берегу Херсонской области с целью сберечь мирное население. Людей вывозят силами МЧС РФ и правительства Херсонской области.По его словам, местные власти ожидают, что ВСУ будут наносить самые сильные удары по важным инфраструктурным объектам правобережья."Предполагаем, что в течение двух недель ситуация на этом направлении изменится. Тогда люди смогут вернуться к мирной жизни", – добавил он.Утром правительство области совместно с МЧС России начали вывозить людей из четырех муниципалитетов правобережья. Кроме мирных граждан, сообщается, что сотрудники министерств, администраций, служб и ведомств также временно перевезены на левый берег.Накануне врио губернатора области Владимир Сальдо сообщил, что власти планируют перевезти на левый берег Днепра около 55 тысяч жителей правобережья Херсонской области.Ранее вице-премьер РФ Марат Хуснуллин сообщил, что желающим переехать в другие регионы РФ жителям Херсонской области будут выдавать жилищные сертификаты, по которым они смогут купить жилье в любом субъекте. Речь идет как о новостройках, так и вторичном жилье. А власти Херсонской области добавили, что жителям выплатят компенсации за разрушенные ударами ВСУ дома.

https://crimea.ria.ru/20221019/kuda-i-kak-nadolgo-vyvozyat-zhiteley-pravogo-berega-khersonskoy-oblasti-1124971934.html

https://crimea.ria.ru/20221019/vezd-dlya-grazhdanskikh-lits-v-khersonskuyu-oblast-zakryvaetsya-na-7-dney-1124973568.html

херсонская область

новые регионы россии

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

херсонская область, новые регионы россии, специальная военная операция рф на украине, росгвардия (федеральная служба войск национальной гвардии российской федерации)