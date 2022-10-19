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Куда и как надолго вывозят жителей правого берега Херсонской области - РИА Новости Крым, 19.10.2022
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Куда и как надолго вывозят жителей правого берега Херсонской области
Куда и как надолго вывозят жителей правого берега Херсонской области - РИА Новости Крым, 19.10.2022
Куда и как надолго вывозят жителей правого берега Херсонской области
Организованный вывоз людей с правого берега Херсонской области – вынужденная мера, которая позволит спасти человеческие жизни. Об этом РИА Новости Крым сообщил... РИА Новости Крым, 19.10.2022
2022-10-19T11:02
2022-10-19T11:02
херсонская область
общество
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 окт – РИА Новости Крым. Организованный вывоз людей с правого берега Херсонской области – вынужденная мера, которая позволит спасти человеческие жизни. Об этом РИА Новости Крым сообщил помощник заместителя врио губернатора региона Сергей Мороз.По словам собеседника, есть предположение, что украинская сторона будет наносить массированные ракетные удары именно по Правобережью, где сосредоточены важные инфраструктурные объекты.Куда и как надолгоПокинувших область людей будут размещать в домах отдыха, гостиницах и пансионатах как Херсонской области, так и других регионов России, в том числе в Крыму и Краснодарском крае. Расходы по питанию и проживанию возьмет на себя государство."Мы рекомендуем брать с собой только документы, деньги и необходимые личные вещи", – продолжил Мороз.По словам помощника заместителя врио губернатора вынужденный отъезд надолго не затянется. Примерно через две недели люди смогут вернуться в свои дома."За это время должна измениться ситуация на фронте и люди смогут вернуться к обычной жизни", – подытожил он.Где и откудаЖелающим выехать необходимо на личном или общественном транспорте добраться до речного порта. Здесь людей распределят и переправят сначала на левый берег, а после этого – в один из пунктов временного размещения.Уточняется, что обстановка в городе достаточно спокойная: работает и общественный транспорт и такси. Поэтому большого труда добраться для порта людям не составит.Подводя итог, Мороз выразил надежду, что получившие смс-рассылку херсонцы обязательно донесут эту информацию до знакомых, родственников и соседей, у которых может не быть телефонной связи. В первую очередь это касается населения Бериславского, Белозерского, Снигиревского и Александровского муниципалитетов.Накануне врио губернатора области Владимир Сальдо сообщил, что власти планируют перевезти на левый берег Днепра около 55 тысяч жителей правобережья Херсонской области.Многие не хотят уезжать: как живет Херсонская область &gt;&gt;Ранее вице-премьер РФ Марат Хуснуллин сообщил, что желающим переехать в другие регионы РФ жителям Херсонской области будут выдавать жилищные сертификаты, по которым они смогут купить жилье в любом субъекте. Речь идет как о новостройках, так и вторичном жилье. А власти Херсонской области добавили, что жителям выплатят компенсации за разрушенные ударами ВСУ дома.
https://crimea.ria.ru/20221019/skolko-zhiteley-khersonskoy-oblasti-planiruyut-perevezti-na-levyy-bereg--1124971789.html
https://crimea.ria.ru/20221019/k-chemu-privedet-razrushenie-plotiny-kakhovskoy-ges--otvet-vlastey-1124971595.html
херсонская область
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РИА Новости Крым
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херсонская область, общество
Куда и как надолго вывозят жителей правого берега Херсонской области

Куда повезут, где разместят и чем обеспечат выезжающий с правого берега Днепра

11:02 19.10.2022
 
© РИА Новости КрымУтро в Херсоне
Утро в Херсоне - РИА Новости, 1920, 19.10.2022
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 окт – РИА Новости Крым. Организованный вывоз людей с правого берега Херсонской области – вынужденная мера, которая позволит спасти человеческие жизни. Об этом РИА Новости Крым сообщил помощник заместителя врио губернатора региона Сергей Мороз.
По словам собеседника, есть предположение, что украинская сторона будет наносить массированные ракетные удары именно по Правобережью, где сосредоточены важные инфраструктурные объекты.
"Никто не заставляет людей выезжать – только по желанию", – подчеркнул Мороз. Тех, что решит остаться, просят быть максимально внимательными и при обстрелах укрываться в бомбоубежищах.
Куда и как надолго
Покинувших область людей будут размещать в домах отдыха, гостиницах и пансионатах как Херсонской области, так и других регионов России, в том числе в Крыму и Краснодарском крае. Расходы по питанию и проживанию возьмет на себя государство.
"Мы рекомендуем брать с собой только документы, деньги и необходимые личные вещи", – продолжил Мороз.
По словам помощника заместителя врио губернатора вынужденный отъезд надолго не затянется. Примерно через две недели люди смогут вернуться в свои дома.
"За это время должна измениться ситуация на фронте и люди смогут вернуться к обычной жизни", – подытожил он.
Вид на порт Голая Пристань - РИА Новости, 1920, 19.10.2022
10:51
Сколько жителей Херсонской области планируют перевезти на левый берег
Где и откуда
Желающим выехать необходимо на личном или общественном транспорте добраться до речного порта. Здесь людей распределят и переправят сначала на левый берег, а после этого – в один из пунктов временного размещения.
Уточняется, что обстановка в городе достаточно спокойная: работает и общественный транспорт и такси. Поэтому большого труда добраться для порта людям не составит.
Подводя итог, Мороз выразил надежду, что получившие смс-рассылку херсонцы обязательно донесут эту информацию до знакомых, родственников и соседей, у которых может не быть телефонной связи. В первую очередь это касается населения Бериславского, Белозерского, Снигиревского и Александровского муниципалитетов.
Накануне врио губернатора области Владимир Сальдо сообщил, что власти планируют перевезти на левый берег Днепра около 55 тысяч жителей правобережья Херсонской области.
Многие не хотят уезжать: как живет Херсонская область >>
Ранее вице-премьер РФ Марат Хуснуллин сообщил, что желающим переехать в другие регионы РФ жителям Херсонской области будут выдавать жилищные сертификаты, по которым они смогут купить жилье в любом субъекте. Речь идет как о новостройках, так и вторичном жилье. А власти Херсонской области добавили, что жителям выплатят компенсации за разрушенные ударами ВСУ дома.
Каховская ГЭС - РИА Новости, 1920, 19.10.2022
10:46
К чему приведет разрушение плотины Каховской ГЭС — ответ властей
Херсонская областьОбщество
 
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Заголовок открываемого материала
11:04В Крыму отработали системы ПВО - сбили беспилотник
11:02Куда и как надолго вывозят жителей правого берега Херсонской области
10:51Сколько жителей Херсонской области планируют перевезти на левый берег
10:46К чему приведет разрушение плотины Каховской ГЭС — ответ властей
10:25Керченская паромная переправа: ситуация сейчас
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