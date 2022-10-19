https://crimea.ria.ru/20221019/kuda-i-kak-nadolgo-vyvozyat-zhiteley-pravogo-berega-khersonskoy-oblasti-1124971934.html

Куда и как надолго вывозят жителей правого берега Херсонской области

Куда и как надолго вывозят жителей правого берега Херсонской области - РИА Новости Крым, 19.10.2022

Куда и как надолго вывозят жителей правого берега Херсонской области

Организованный вывоз людей с правого берега Херсонской области – вынужденная мера, которая позволит спасти человеческие жизни. Об этом РИА Новости Крым сообщил... РИА Новости Крым, 19.10.2022

2022-10-19T11:02

2022-10-19T11:02

2022-10-19T11:02

херсонская область

общество

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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 окт – РИА Новости Крым. Организованный вывоз людей с правого берега Херсонской области – вынужденная мера, которая позволит спасти человеческие жизни. Об этом РИА Новости Крым сообщил помощник заместителя врио губернатора региона Сергей Мороз.По словам собеседника, есть предположение, что украинская сторона будет наносить массированные ракетные удары именно по Правобережью, где сосредоточены важные инфраструктурные объекты.Куда и как надолгоПокинувших область людей будут размещать в домах отдыха, гостиницах и пансионатах как Херсонской области, так и других регионов России, в том числе в Крыму и Краснодарском крае. Расходы по питанию и проживанию возьмет на себя государство."Мы рекомендуем брать с собой только документы, деньги и необходимые личные вещи", – продолжил Мороз.По словам помощника заместителя врио губернатора вынужденный отъезд надолго не затянется. Примерно через две недели люди смогут вернуться в свои дома."За это время должна измениться ситуация на фронте и люди смогут вернуться к обычной жизни", – подытожил он.Где и откудаЖелающим выехать необходимо на личном или общественном транспорте добраться до речного порта. Здесь людей распределят и переправят сначала на левый берег, а после этого – в один из пунктов временного размещения.Уточняется, что обстановка в городе достаточно спокойная: работает и общественный транспорт и такси. Поэтому большого труда добраться для порта людям не составит.Подводя итог, Мороз выразил надежду, что получившие смс-рассылку херсонцы обязательно донесут эту информацию до знакомых, родственников и соседей, у которых может не быть телефонной связи. В первую очередь это касается населения Бериславского, Белозерского, Снигиревского и Александровского муниципалитетов.Накануне врио губернатора области Владимир Сальдо сообщил, что власти планируют перевезти на левый берег Днепра около 55 тысяч жителей правобережья Херсонской области.Многие не хотят уезжать: как живет Херсонская область >>Ранее вице-премьер РФ Марат Хуснуллин сообщил, что желающим переехать в другие регионы РФ жителям Херсонской области будут выдавать жилищные сертификаты, по которым они смогут купить жилье в любом субъекте. Речь идет как о новостройках, так и вторичном жилье. А власти Херсонской области добавили, что жителям выплатят компенсации за разрушенные ударами ВСУ дома.

https://crimea.ria.ru/20221019/skolko-zhiteley-khersonskoy-oblasti-planiruyut-perevezti-na-levyy-bereg--1124971789.html

https://crimea.ria.ru/20221019/k-chemu-privedet-razrushenie-plotiny-kakhovskoy-ges--otvet-vlastey-1124971595.html

херсонская область

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

херсонская область, общество