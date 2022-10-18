https://crimea.ria.ru/20221018/surovikin-est-dannye-o-primenenii-kievom-zapreschennykh-metodov-voyny-1124966398.html

Суровикин заявил о запрещенных методах войны на Херсонщине

Суровикин заявил о запрещенных методах войны на Херсонщине - РИА Новости Крым, 18.10.2022

Суровикин заявил о запрещенных методах войны на Херсонщине

Командующий Объединенной группировкой войск в районе спецоперации генерал армии Сергей Суровикин в интервью на телеканале "Россия 24" заявил, что киевский режим РИА Новости Крым, 18.10.2022

2022-10-18T20:49

2022-10-18T20:49

2022-10-18T21:29

специальная военная операция рф на украине

херсонская область

новые регионы россии

сергей суровикин

всу (вооруженные силы украины)

украина

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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 окт - РИА Новости Крым. Командующий Объединенной группировкой войск в районе спецоперации генерал армии Сергей Суровикин в интервью на телеканале "Россия 24" заявил, что киевский режим может применить запрещенные методы войны."Натовское руководство вооруженными силами Украины уже давно требует от киевского режима наступательных операций на херсонском направлении, не считаясь ни с какими жертвами - как в самих ВСУ, так и среди мирного населения", - сказал Суровикин.По его словам, такие действия противника возможны в районе Херсона, есть данные и о подготовке Киевом массированного ракетного удара по плотине Каховской ГЭС, а также массивного ракетно-артиллерийского удара по городу без разбора целей.Он добавил, что в Херсоне сложилась опасная для жителей обстановка, затруднен подвоз продовольствия, есть проблемы с водой и электричеством. "Попаданиями реактивных снарядов HIMARS повреждены Антоновский мост и дамба Каховской ГЭС, движение по которым остановлено. В результате в городе затруднен подвоз продуктов питания, наблюдаются определенные проблемы с водо- и электроснабжением. Все это не только значительно осложняет быт горожан, но и создает прямую угрозу их жизням", - сказал Суровикин.Жителям Херсонской области выплатят компенсации за разрушенные дома >>Он добавил, что в связи с обострением обстановки российская армия обеспечит своевременный выезд мирных жителей из Херсонской области. Суровикин добавил, что "ВСУ подтягивают на передовую все имеющиеся резервы, в основном это силы территориальной обороны, не прошедшие полный курс подготовки". Ежесуточно потери противника составляют от 600 до 1000 человек убитыми и ранеными. Командующий Объединенной группировкой войск (сил) в районе проведения СВО подчеркнул, что россияне и украинцы - один народ, а преступный режим толкает граждан Украины на смерть. "Противник - это преступный режим, который толкает граждан Украины на смерть. Мы с украинцами – один народ и желаем одного, что Украина была независимым от Запада и НАТО дружественным для России государством", - отметил командующий.Во вторник вице-премьер РФ Марат Хуснуллин заявил, что желающим переехать в другие регионы РФ жителям Херсонской области будут выдавать жилищные сертификаты, по которым они смогут купить жилье в любом субъекте.

https://crimea.ria.ru/20221018/kak-zhivet-khersonskaya-oblast-1124938850.html

https://crimea.ria.ru/20221018/saldo-obyavil-o-peremeschenii-lyudey-na-levyy-bereg-dnepra-1124966309.html

херсонская область

новые регионы россии

украина

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

специальная военная операция рф на украине, херсонская область, новые регионы россии, сергей суровикин, всу (вооруженные силы украины), украина