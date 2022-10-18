https://crimea.ria.ru/20221018/surovikin-est-dannye-o-primenenii-kievom-zapreschennykh-metodov-voyny-1124966398.html
Суровикин заявил о запрещенных методах войны на Херсонщине
Суровикин заявил о запрещенных методах войны на Херсонщине - РИА Новости Крым, 18.10.2022
Суровикин заявил о запрещенных методах войны на Херсонщине
Командующий Объединенной группировкой войск в районе спецоперации генерал армии Сергей Суровикин в интервью на телеканале "Россия 24" заявил, что киевский режим РИА Новости Крым, 18.10.2022
2022-10-18T20:49
2022-10-18T20:49
2022-10-18T21:29
специальная военная операция рф на украине
херсонская область
новые регионы россии
сергей суровикин
всу (вооруженные силы украины)
украина
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 окт - РИА Новости Крым. Командующий Объединенной группировкой войск в районе спецоперации генерал армии Сергей Суровикин в интервью на телеканале "Россия 24" заявил, что киевский режим может применить запрещенные методы войны."Натовское руководство вооруженными силами Украины уже давно требует от киевского режима наступательных операций на херсонском направлении, не считаясь ни с какими жертвами - как в самих ВСУ, так и среди мирного населения", - сказал Суровикин.По его словам, такие действия противника возможны в районе Херсона, есть данные и о подготовке Киевом массированного ракетного удара по плотине Каховской ГЭС, а также массивного ракетно-артиллерийского удара по городу без разбора целей.Он добавил, что в Херсоне сложилась опасная для жителей обстановка, затруднен подвоз продовольствия, есть проблемы с водой и электричеством. "Попаданиями реактивных снарядов HIMARS повреждены Антоновский мост и дамба Каховской ГЭС, движение по которым остановлено. В результате в городе затруднен подвоз продуктов питания, наблюдаются определенные проблемы с водо- и электроснабжением. Все это не только значительно осложняет быт горожан, но и создает прямую угрозу их жизням", - сказал Суровикин.Жителям Херсонской области выплатят компенсации за разрушенные дома >>Он добавил, что в связи с обострением обстановки российская армия обеспечит своевременный выезд мирных жителей из Херсонской области. Суровикин добавил, что "ВСУ подтягивают на передовую все имеющиеся резервы, в основном это силы территориальной обороны, не прошедшие полный курс подготовки". Ежесуточно потери противника составляют от 600 до 1000 человек убитыми и ранеными. Командующий Объединенной группировкой войск (сил) в районе проведения СВО подчеркнул, что россияне и украинцы - один народ, а преступный режим толкает граждан Украины на смерть. "Противник - это преступный режим, который толкает граждан Украины на смерть. Мы с украинцами – один народ и желаем одного, что Украина была независимым от Запада и НАТО дружественным для России государством", - отметил командующий.Во вторник вице-премьер РФ Марат Хуснуллин заявил, что желающим переехать в другие регионы РФ жителям Херсонской области будут выдавать жилищные сертификаты, по которым они смогут купить жилье в любом субъекте.
https://crimea.ria.ru/20221018/kak-zhivet-khersonskaya-oblast-1124938850.html
https://crimea.ria.ru/20221018/saldo-obyavil-o-peremeschenii-lyudey-na-levyy-bereg-dnepra-1124966309.html
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
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специальная военная операция рф на украине, херсонская область, новые регионы россии, сергей суровикин, всу (вооруженные силы украины), украина
Суровикин заявил о запрещенных методах войны на Херсонщине
Командующий Суровикин заявил о запрещенных методах войны на Херсонщине
20:49 18.10.2022 (обновлено: 21:29 18.10.2022)
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 окт - РИА Новости Крым. Командующий Объединенной группировкой войск в районе спецоперации генерал армии Сергей Суровикин в интервью на телеканале "Россия 24" заявил, что киевский режим может применить запрещенные методы войны.
"Натовское руководство вооруженными силами Украины уже давно требует от киевского режима наступательных операций на херсонском направлении, не считаясь ни с какими жертвами - как в самих ВСУ, так и среди мирного населения", - сказал Суровикин.
По его словам, такие действия противника возможны в районе Херсона, есть данные и о подготовке Киевом массированного ракетного удара по плотине Каховской ГЭС, а также массивного ракетно-артиллерийского удара по городу без разбора целей.
"Данные действия могут привести к уничтожению инфраструктуры крупного промышленного центра и большим жертвам среди гражданского населения", - подчеркнул генерал.
Он добавил, что в Херсоне сложилась опасная для жителей обстановка, затруднен подвоз продовольствия, есть проблемы с водой и электричеством.
"Попаданиями реактивных снарядов HIMARS повреждены Антоновский мост и дамба Каховской ГЭС, движение по которым остановлено. В результате в городе затруднен подвоз продуктов питания, наблюдаются определенные проблемы с водо- и электроснабжением. Все это не только значительно осложняет быт горожан, но и создает прямую угрозу их жизням", - сказал Суровикин.
Он добавил, что в связи с обострением обстановки российская армия обеспечит своевременный выезд мирных жителей из Херсонской области.
"В этих условиях нашей первоочередной задачей является сохранение жизни и здоровья мирных граждан. Поэтому, прежде всего, российская армия обеспечит безопасный, уже объявленный выезд населения по готовящейся правительством России программе переселения", - сказал он, говоря о ситуации, сложившейся в Херсонской области в связи с планируемым наступлением украинских войск.
Суровикин добавил, что "ВСУ подтягивают на передовую все имеющиеся резервы, в основном это силы территориальной обороны, не прошедшие полный курс подготовки". Ежесуточно потери противника составляют от 600 до 1000 человек убитыми и ранеными.
"В целом обстановку в зоне проведения СВО можно охарактеризовать как напряженную. Противник не оставляет попыток атаковать позиции российских войск, - заявил Суровикин. - В настоящее время Объединенной группировкой войск принимаются меры по наращиванию боевого и численного состава соединений и воинских частей, созданию дополнительных резервов, оборудованию оборонительных рубежей и позиций по всей линии боевого соприкосновения".
Командующий Объединенной группировкой войск (сил) в районе проведения СВО подчеркнул, что россияне и украинцы - один народ, а преступный режим толкает граждан Украины на смерть.
"Противник - это преступный режим, который толкает граждан Украины на смерть. Мы с украинцами – один народ и желаем одного, что Украина была независимым от Запада и НАТО дружественным для России государством", - отметил командующий.
Во вторник вице-премьер РФ Марат Хуснуллин заявил, что желающим переехать в другие регионы РФ жителям Херсонской области будут выдавать жилищные сертификаты
, по которым они смогут купить жилье в любом субъекте.