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Жителям Херсонщины выдали около 300 сертификатов на покупку жилья в Крыму - РИА Новости Крым, 16.11.2022
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Жителям Херсонщины выдали около 300 сертификатов на покупку жилья в Крыму
Жителям Херсонщины выдали около 300 сертификатов на покупку жилья в Крыму - РИА Новости Крым, 16.11.2022
Жителям Херсонщины выдали около 300 сертификатов на покупку жилья в Крыму
Жителям Херсона и Херсонской области выдали в Крыму около 300 жилищных сертификатов для приобретения жилья. Об этом сообщил министр жилищной политики и... РИА Новости Крым, 16.11.2022
2022-11-16T15:56
2022-11-16T15:56
херсонская область
крым
общество
новые регионы россии
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 ноя – РИА Новости Крым. Жителям Херсона и Херсонской области выдали в Крыму около 300 жилищных сертификатов для приобретения жилья. Об этом сообщил министр жилищной политики и государственного строительного надзора РК Никита Тарасов.Он добавил, что обладатели жилищного сертификата могут приобрести жилье по договору купли-продажи на первичном и вторичном рынках, цена за квадратный метр составляет 83 тысячи 420 рублей. В договоре прописываются реквизиты сертификата и далее документы направляются в Минжилполитики для проверки и осуществления оплаты покупки непосредственно продавцу.Как сообщалось, в МФЦ Крыма с 22 октября принимают документы на получение жилищных сертификатов и единовременной выплаты для вынужденных переселенцев из Херсона и населенных пунктов части Херсонской области. Кому положены данные меры социальной поддержки и какие документы необходимо предоставить для их оформления читайте в материале РИА Новости Крым.
https://crimea.ria.ru/20221025/kak-khersontsam-v-krymu-oformit-zhilischnyy-sertifikat-i-vyplatu-v-100-tysyach-1125061702.html
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херсонская область, крым, общество, новые регионы россии
Жителям Херсонщины выдали около 300 сертификатов на покупку жилья в Крыму

Жителям Херсонской области выдали около 300 сертификатов на покупку жилья в Крыму

15:56 16.11.2022
 
© visionpics-4638469/pixabayПокупка недвижимости
Покупка недвижимости
© visionpics-4638469/pixabay
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 ноя – РИА Новости Крым. Жителям Херсона и Херсонской области выдали в Крыму около 300 жилищных сертификатов для приобретения жилья. Об этом сообщил министр жилищной политики и государственного строительного надзора РК Никита Тарасов.
"Постановлением Совета министров Республики Крым были исключены требования предоставления паспортов граждан Российской Федерации. На сегодняшний день граждане Херсона и Херсонской области вправе подать заявление в МФЦ для получения государственного жилищного сертификата без наличия гражданства РФ", - цитирует Тарасова мининформ Крыма.
Он добавил, что обладатели жилищного сертификата могут приобрести жилье по договору купли-продажи на первичном и вторичном рынках, цена за квадратный метр составляет 83 тысячи 420 рублей. В договоре прописываются реквизиты сертификата и далее документы направляются в Минжилполитики для проверки и осуществления оплаты покупки непосредственно продавцу.
Как сообщалось, в МФЦ Крыма с 22 октября принимают документы на получение жилищных сертификатов и единовременной выплаты для вынужденных переселенцев из Херсона и населенных пунктов части Херсонской области. Кому положены данные меры социальной поддержки и какие документы необходимо предоставить для их оформления читайте в материале РИА Новости Крым.
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