https://crimea.ria.ru/20221216/zhilischnyy-sertifikat-v-sevastopole-chto-izmenilos-1125947120.html

Жилищный сертификат в Севастополе: что изменилось

Жилищный сертификат в Севастополе: что изменилось - РИА Новости Крым, 16.12.2022

Жилищный сертификат в Севастополе: что изменилось

В Севастополе выдали 105 жилищных сертификатов переселенцам из Херсона и области, в работе находится еще 410 заявлений. Об этом сообщил и. о. директора... РИА Новости Крым, 16.12.2022

2022-12-16T18:44

2022-12-16T18:44

2022-12-16T18:44

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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 дек – РИА Новости Крым. В Севастополе выдали 105 жилищных сертификатов переселенцам из Херсона и области, в работе находится еще 410 заявлений. Об этом сообщил и. о. директора департамента капитального строительства Севастополя Игорь Ахмедов, говорится на сайте правительства города."В работе находится 410 заявлений, одобрено и зарегистрировано в программе 252 сертификата на 416 человек", — сказал Ахмедов, уточнив, что выдано 105 жилищных сертификатов, которые позволят обзавестись новым домом в Севастополе.Кроме того, сообщается об изменениях в порядке предоставлении сертификатов и единовременных выплат. Теперь туда добавлены разъяснения о составе семьи и месте проживания детей."Расширяется понятие членов семьи в случае расчета квадратных метров жилья и размера социальной выплаты по жилищному сертификату", — добавил Ахмедов.Кроме того, если дети не смогут подтвердить факт их постоянного проживания в Херсоне или Херсонской области, будет признаваться место жительства их родителей или законных представителей.Также теперь оплатить жилое помещение члены семей могут вместе, суммируя свои сертификаты, уточняется на сайте.По данным симферопольского центра "Мои документы" на начало декабря, от граждан, вынужденно покинувших свои дома, в МФЦ поступило почти 12 тысяч заявлений. Жилищные сертификаты в Крыму получили уже больше двух тысяч человек, но есть и отказы.Читайте также на РИА Новости Крым:Рынок труда в Крыму: есть ли вакансии для переселенцевКак в Севастополе предоставляют выплаты и сертификаты жителям Херсонщины Жителям Херсона станет проще получить жилищные сертификаты в Крыму

https://crimea.ria.ru/20221213/zhilischnyy-sertifikat-v-krymu-kak-poluchit-bilet-v-novuyu-zhizn--1125827367.html

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новости крыма, крым, севастополь, херсонская область, закон и право, жилищный сертификат, общество, пособия и выплаты