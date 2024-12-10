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Что будет с ценами на рыбу из-за ужесточения проверок Россельхознадзора

Что будет с ценами на рыбу из-за ужесточения проверок Россельхознадзора - РИА Новости Крым, 10.12.2024

Что будет с ценами на рыбу из-за ужесточения проверок Россельхознадзора

Ужесточение контроля Россельхознадзора за рыбной продукцией, в том числе проверок готовой продукции на наличие гельминтов, не повлияет на цены. Об этом в эфире... РИА Новости Крым, 10.12.2024

2024-12-10T06:10

2024-12-10T06:10

2024-12-10T06:10

радио "спутник в крыму"

мнения

россельхознадзор

рыболовство

рыба

минсельхоз рф

алексей каменцев

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На стоимость рыбной продукции ужесточение проверок не влияет – эксперт На стоимость рыбной продукции ужесточение проверок не влияет – эксперт audio/mpeg

СИМФЕРОПОЛЬ, 10 дек – РИА Новости Крым. Ужесточение контроля Россельхознадзора за рыбной продукцией, в том числе проверок готовой продукции на наличие гельминтов, не повлияет на цены. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" заявил замруководителя Азово-Черноморского межрегионального управления Россельхознадзора Алексей Каменцев.Ранее Россельхознадзор поддержал позицию Минсельхоза о необходимости ужесточить контроль за рыбной продукцией в РФ. Речь идет в том числе об усилении проверок на наличие гельминтов, включая неживых, реализацию продукции с которыми также намерены запретить, если личинки можно увидеть невооруженным глазом. Соответствующие поправки готовят в техрегламент Евразийского экономического союза "О безопасности рыбы и рыбной продукции".О ценеПо словам Каменцева, на сегодняшний день слово "ужесточение" означает лишь, что проверки будут усилены к новогодним праздникам – периоду, когда число покупок кратно увеличивается."Вся пищевая продукция, в том числе рыбная, всегда проходит проверки и лабораторные исследования. Они проводились, проводятся и будут проводиться. Просто предновогодняя процедура более тщательная, будут проверять, чтобы не допустить фальсификации", – сказал Каменцев.При этом он высказал уверенность в том, что ужесточение контроля не повлияет на доступность рыбной продукции для населения.О безопасностиОн также прокомментировал случаи обнаружения паразитов в рыбной продукции в ходе исследований, проведенных в уходящем году."Те гельминты, которые находились (в продукции) и были выявлены, кроме как визуального отвращения, никакой опасности не несли. Поэтому бояться нечего", – сказал Каменцев.По его словам, эффективным методом обеззараживания рыбной продукции является глубокая заморозка, при которой уничтожаются все живые виды гельминтов и их личинки."Меры ужесточены, чтобы при вскрытии той же середки под шубой вы не увидели этих гельминтов", – отметил специалист.При этом Каменцев подчеркнул, что наличие паразитов зависит от зоны вылова рыбы, и за теми из них, где ранее была обнаружена опасность, ведется учет и контроль.Как уточнила паразитолог, завотделом микробиологических исследований Крымской испытательной лаборатории ФГБУ "Федеральный центр охраны здоровья животных" Ольга Селиванова, замороженная рыба – это как раз морская и речная, выловленная в естественных условиях, и ее доля в общей массе продукции всего 1%."А 99% – это охлажденная рыба, продукт аквакультуры, то есть рыба, которая выращена в специальных контролируемых условиях, и риск заражения паразитами из такой рыбы минимален", – сказала она.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В крымском поселке на ярмарке торговали продуктами без документовВ Крыму уничтожили более 20 тонн молочных и мясных продуктовНа Херсонщине создадут рыбный кластер мощностью 300 тысяч тонн продукции

https://crimea.ria.ru/20241127/v-azovskoe-more-vernulis-russkiy-osetr-i-beluga-1142154848.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мнения, россельхознадзор, рыболовство, рыба, минсельхоз рф, алексей каменцев