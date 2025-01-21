Как разлив мазута повлиял на работу рыбных хозяйств в Крыму
ЧС с разливом мазута не повлиял на разведение и сбыт рыбы в Крыму – минсельхоз
13:30 21.01.2025 (обновлено: 13:34 21.01.2025)
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 янв – РИА Новости Крым. ЧС с разливом мазута в Керченском проливе на сегодняшний день не сказался на качестве выращиваемой в Крыму черноморской рыбы, при этом контроль за качеством продукции существенно усилен. Об этом в пресс-центре РИА Новости Крым сообщил министр сельского хозяйства республики Денис Кратюк.
"На данный момент ни одно из рыбных хозяйств не заявило о спаде (продаж), гибели (рыбы) или о чем-то еще. Если что-то произойдет в хозяйстве, сокрытие информации для них – не просто антиреклама, а катастрофа. Они обязаны об этом говорить, и они это понимают. Умалчивать о чем-либо они не будут", – сказал руководитель ведомства.
Говоря о влиянии ЧС на работу мидийно-устричных ферм, Кратюк отметил, что требуется уточнение спектра анализов, чтобы четко понимать, как загрязнение повлияет на биохимию данных организмов.
При этом к усиленному контролю за качеством вылавливаемой и выращиваемой рыбы и моллюсков в Крыму на наличие потенциально опасных веществ подключились все соответствующие надзорные органы и научные учреждения, поэтому некачественная продукция на прилавки не попадет, заверил министр.
"Сбыт рыбной продукции не будет остановлен. Количество анализов будет увеличено, но не за счет бизнеса, а за счет государства, чтобы мы могли мониторить ситуацию. До сих пор нигде не было замечено превышения предельно допустимой концентрации какого-либо вещества", – подчеркнул Кратюк.
15 декабря во время шторма в районе Керченского пролива потерпели крушение танкеры "Волгонефть 212" и "Волгонефть 239". Были эвакуированы 27 моряков, один из них погиб. В море попало порядка 2,4 тысячи тонн мазута.
Президент России Владимир Путин поручил образовать штаб по ликвидации разлива мазута для организации работы по минимизации последствий ЧП непосредственно на месте. Для координации работ глава правительства РФ Михаил Мишустин создал правительственную комиссию, которую возглавил вице-премьер Виталий Савельев.
Всего с начала ликвидации последствий ЧС в Крыму, Севастополе и на Кубани удалось собрать 170 500 тонн загрязненного песка и грунта. На площадки временного хранения вывезены 131 087 тонн и около 40 000 тонн доставлены в спецорганизации для утилизации. В акватории Керченского пролива обследовано 3144,4 квадратных километра, обработано 43 185 квадратных метров. Собрано 25 тонн нефтесодержащей жидкости
Все о ситуации с выбросом мазута в Крыму и Севастополе, а также ликвидации ЧС на Кубани читайте здесь.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым: