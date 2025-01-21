https://crimea.ria.ru/20250121/kak-razliv-mazuta-povliyal-na-rabotu-rybnykh-khozyaystv-v-krymu-1143529276.html

Как разлив мазута повлиял на работу рыбных хозяйств в Крыму

Как разлив мазута повлиял на работу рыбных хозяйств в Крыму - РИА Новости Крым, 21.01.2025

Как разлив мазута повлиял на работу рыбных хозяйств в Крыму

ЧС с разливом мазута в Керченском проливе на сегодняшний день не сказался на качестве выращиваемой в Крыму черноморской рыбы, при этом контроль за качеством... РИА Новости Крым, 21.01.2025

2025-01-21T13:30

2025-01-21T13:30

2025-01-21T13:34

новости крыма

крым

минсельхоз крыма

рыба

денис кратюк

танкеры "волгонефть 212" и "волгонефть 239" в керченском проливе

разлив нефтепродуктов в черном море

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111336/83/1113368380_0:260:3078:1991_1920x0_80_0_0_f3f698c47fcebfc4cfd4d7a035638c18.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 21 янв – РИА Новости Крым. ЧС с разливом мазута в Керченском проливе на сегодняшний день не сказался на качестве выращиваемой в Крыму черноморской рыбы, при этом контроль за качеством продукции существенно усилен. Об этом в пресс-центре РИА Новости Крым сообщил министр сельского хозяйства республики Денис Кратюк.Говоря о влиянии ЧС на работу мидийно-устричных ферм, Кратюк отметил, что требуется уточнение спектра анализов, чтобы четко понимать, как загрязнение повлияет на биохимию данных организмов.При этом к усиленному контролю за качеством вылавливаемой и выращиваемой рыбы и моллюсков в Крыму на наличие потенциально опасных веществ подключились все соответствующие надзорные органы и научные учреждения, поэтому некачественная продукция на прилавки не попадет, заверил министр.15 декабря во время шторма в районе Керченского пролива потерпели крушение танкеры "Волгонефть 212" и "Волгонефть 239". Были эвакуированы 27 моряков, один из них погиб. В море попало порядка 2,4 тысячи тонн мазута.Президент России Владимир Путин поручил образовать штаб по ликвидации разлива мазута для организации работы по минимизации последствий ЧП непосредственно на месте. Для координации работ глава правительства РФ Михаил Мишустин создал правительственную комиссию, которую возглавил вице-премьер Виталий Савельев.Всего с начала ликвидации последствий ЧС в Крыму, Севастополе и на Кубани удалось собрать 170 500 тонн загрязненного песка и грунта. На площадки временного хранения вывезены 131 087 тонн и около 40 000 тонн доставлены в спецорганизации для утилизации. В акватории Керченского пролива обследовано 3144,4 квадратных километра, обработано 43 185 квадратных метров. Собрано 25 тонн нефтесодержащей жидкостиВсе о ситуации с выбросом мазута в Крыму и Севастополе, а также ликвидации ЧС на Кубани читайте здесь.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Всем миром: волонтерам в спасении морских птиц помогают бойцы с передовойЛиквидация ЧС в Алуште: как организована работа волонтеровРазвожаев оценил риски для курортного сезона в Севастополе

крым

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости крыма, крым, минсельхоз крыма, рыба, денис кратюк, танкеры "волгонефть 212" и "волгонефть 239" в керченском проливе, разлив нефтепродуктов в черном море