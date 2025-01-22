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Ежедневно почти 1000 километров – как чистят от мазута берег Черного моря
Ежедневно почти 1000 километров – как чистят от мазута берег Черного моря - РИА Новости Крым, 22.01.2025
Ежедневно почти 1000 километров – как чистят от мазута берег Черного моря
В Крыму, Севастополе и в Краснодарском крае продолжаются работы по ликвидации последствий разлива нефтепродуктов в Керченском проливе, произошедшего в... РИА Новости Крым, 22.01.2025
2025-01-22T10:06
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2025-01-22T10:10
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танкеры "волгонефть 212" и "волгонефть 239" в керченском проливе
разлив нефтепродуктов в черном море
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 янв – РИА Новости Крым. В Крыму, Севастополе и в Краснодарском крае продолжаются работы по ликвидации последствий разлива нефтепродуктов в Керченском проливе, произошедшего в результате крушения танкеров. О ситуации на утро среды сообщает пресс-служба МЧС России.В акватории Черного моря в зоне ЧС работают водолазы МЧС России, уже обследованы 3 221 квадратный километр. Также к мониторингу привлечены авиация, беспилотники, морские суда, катера.При подводных работах в районе села Витязево зафиксированы локальные загрязненные участки, водолазы собрали нефтепродукты со дна моря.Ситуация в Крыму и СевастополеНа данный момент, по информации спасателей, в Крыму обследуют порядка 525 километров берега от Керчи до села Портовое."Очищено почти 184 километра береговой линии. Собрано свыше 501 тонны загрязненного песка и грунта. Вывезено более 488 тонн, на берегу остается свыше 13 тонн", – говорится в сообщении.В Севастополе проверено 165 километров берега между поселками Ласпи и Андреевка. Собрано и вывезено свыше 244 тонн загрязненного мазутом песка и грунта.В работах по ликвидации последствий ЧС участвуют больше 5000 человек и более 670 единиц техники.Ситуация на КубаниВ Краснодарском крае спасатели и волонтеры обследуют 265 километров побережья. Ранее в районе урочища Кучугуры были зафиксированы локальные выбросы нефтепродуктов, отходы собраны."С берега вывезено свыше 170 000 тонн загрязненного песка и грунта, на временную площадку – более 131 000 тонн", – уточнили в ведомстве.Накануне в МЧС сообщали, что в акватории вдоль берега, в том числе в портах Анапы и Севастополя, было собрано свыше 16 тонн нефтесодержащих отходов, использовано 925 килограммов сорбента.Все о ситуации с выбросом мазута в Крыму и Севастополе, а также ликвидации ЧС на Кубани читайте здесь.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Спасать птиц в Крыму приехали волонтеры из Москвы и ПитераКак разлив мазута повлиял на работу рыбных хозяйств в КрымуИз одного из четырех резервуаров "Волгонефти-239" откачали мазут
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новости, новости крыма, крым, краснодарский край, мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации), танкеры "волгонефть 212" и "волгонефть 239" в керченском проливе, разлив нефтепродуктов в черном море
Ежедневно почти 1000 километров – как чистят от мазута берег Черного моря
На побережье Крыма и Кубани ежедневно обследуется почти 1000 километров – МЧС
10:06 22.01.2025 (обновлено: 10:10 22.01.2025)
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 янв – РИА Новости Крым. В Крыму, Севастополе и в Краснодарском крае продолжаются работы по ликвидации последствий разлива нефтепродуктов в Керченском проливе, произошедшего в результате крушения танкеров. О ситуации на утро среды сообщает пресс-служба МЧС России.
"Ежедневно обследуются более 955 километров береговой линии. Всего очищено более 300 километров берега, собрано более 171 000 тонн загрязненного грунта, из них более 131 000 тонн вывезено на площадки временного хранения", – говорится в сообщении.
В акватории Черного моря в зоне ЧС работают водолазы МЧС России, уже обследованы 3 221 квадратный километр. Также к мониторингу привлечены авиация, беспилотники, морские суда, катера.
При подводных работах в районе села Витязево зафиксированы локальные загрязненные участки, водолазы собрали нефтепродукты со дна моря.
Ситуация в Крыму и Севастополе
На данный момент, по информации спасателей, в Крыму обследуют порядка 525 километров берега от Керчи до села Портовое.
"Очищено почти 184 километра береговой линии. Собрано свыше 501 тонны загрязненного песка и грунта. Вывезено более 488 тонн, на берегу остается свыше 13 тонн", – говорится в сообщении.
В Севастополе проверено 165 километров берега между поселками Ласпи и Андреевка. Собрано и вывезено свыше 244 тонн загрязненного мазутом песка и грунта.
В работах по ликвидации последствий ЧС участвуют больше 5000 человек и более 670 единиц техники.
Ситуация на Кубани
В Краснодарском крае спасатели и волонтеры обследуют 265 километров побережья. Ранее в районе урочища Кучугуры были зафиксированы локальные выбросы нефтепродуктов, отходы собраны.
"С берега вывезено свыше 170 000 тонн загрязненного песка и грунта, на временную площадку – более 131 000 тонн", – уточнили в ведомстве.
Накануне в МЧС сообщали
, что в акватории вдоль берега, в том числе в портах Анапы и Севастополя, было собрано свыше 16 тонн нефтесодержащих отходов, использовано 925 килограммов сорбента.
Все о ситуации с выбросом мазута в Крыму и Севастополе, а также ликвидации ЧС на Кубани читайте здесь. Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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