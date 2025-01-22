https://crimea.ria.ru/20250122/ezhednevno-pochti-1000-kilometrov--kak-chistyat-ot-mazuta-bereg-chernogo-morya-1143552584.html

Ежедневно почти 1000 километров – как чистят от мазута берег Черного моря

Ежедневно почти 1000 километров – как чистят от мазута берег Черного моря - РИА Новости Крым, 22.01.2025

Ежедневно почти 1000 километров – как чистят от мазута берег Черного моря

В Крыму, Севастополе и в Краснодарском крае продолжаются работы по ликвидации последствий разлива нефтепродуктов в Керченском проливе, произошедшего в... РИА Новости Крым, 22.01.2025

2025-01-22T10:06

2025-01-22T10:06

2025-01-22T10:10

новости

новости крыма

крым

краснодарский край

мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации)

танкеры "волгонефть 212" и "волгонефть 239" в керченском проливе

разлив нефтепродуктов в черном море

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/01/06/1143128326_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_ab6a2e354ee790a9ce7c0a2250bff8ac.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 22 янв – РИА Новости Крым. В Крыму, Севастополе и в Краснодарском крае продолжаются работы по ликвидации последствий разлива нефтепродуктов в Керченском проливе, произошедшего в результате крушения танкеров. О ситуации на утро среды сообщает пресс-служба МЧС России.В акватории Черного моря в зоне ЧС работают водолазы МЧС России, уже обследованы 3 221 квадратный километр. Также к мониторингу привлечены авиация, беспилотники, морские суда, катера.При подводных работах в районе села Витязево зафиксированы локальные загрязненные участки, водолазы собрали нефтепродукты со дна моря.Ситуация в Крыму и СевастополеНа данный момент, по информации спасателей, в Крыму обследуют порядка 525 километров берега от Керчи до села Портовое."Очищено почти 184 километра береговой линии. Собрано свыше 501 тонны загрязненного песка и грунта. Вывезено более 488 тонн, на берегу остается свыше 13 тонн", – говорится в сообщении.В Севастополе проверено 165 километров берега между поселками Ласпи и Андреевка. Собрано и вывезено свыше 244 тонн загрязненного мазутом песка и грунта.В работах по ликвидации последствий ЧС участвуют больше 5000 человек и более 670 единиц техники.Ситуация на КубаниВ Краснодарском крае спасатели и волонтеры обследуют 265 километров побережья. Ранее в районе урочища Кучугуры были зафиксированы локальные выбросы нефтепродуктов, отходы собраны."С берега вывезено свыше 170 000 тонн загрязненного песка и грунта, на временную площадку – более 131 000 тонн", – уточнили в ведомстве.Накануне в МЧС сообщали, что в акватории вдоль берега, в том числе в портах Анапы и Севастополя, было собрано свыше 16 тонн нефтесодержащих отходов, использовано 925 килограммов сорбента.Все о ситуации с выбросом мазута в Крыму и Севастополе, а также ликвидации ЧС на Кубани читайте здесь.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Спасать птиц в Крыму приехали волонтеры из Москвы и ПитераКак разлив мазута повлиял на работу рыбных хозяйств в КрымуИз одного из четырех резервуаров "Волгонефти-239" откачали мазут

крым

краснодарский край

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости, новости крыма, крым, краснодарский край, мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации), танкеры "волгонефть 212" и "волгонефть 239" в керченском проливе, разлив нефтепродуктов в черном море