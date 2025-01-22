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Сбор мазута в Севастопольском главке МЧС - фейк - РИА Новости Крым, 22.01.2025
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Сбор мазута в Севастопольском главке МЧС - фейк
Сбор мазута в Севастопольском главке МЧС - фейк - РИА Новости Крым, 22.01.2025
Сбор мазута в Севастопольском главке МЧС - фейк
В Севастопольском главке МЧС назвали фейком сообщения о сборе мазута. РИА Новости Крым, 22.01.2025
2025-01-22T21:42
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 янв - РИА Новости Крым. В Севастопольском главке МЧС назвали фейком сообщения о сборе мазута. "Уважаемые севастопольцы и гости региона! В Главное управление МЧС России по городу Севастополю поступило сообщение, что в адрес граждан и организаций приходят электронные письма о приеме мазута в Главном управлении. Данная информация не соответствует действительности и является провокацией!", - говорится в сообщении.В ведомстве также предостерегли: письма подобного содержания рассылаются с фейковых адресов, и призвали доверять только проверенным источникам информации."В случае поступления подозрительных звонков, писем и сообщений незамедлительно сообщайте в правоохранительные органы", - призвали в Севастопольском ГУ МЧС.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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Сбор мазута в Севастопольском главке МЧС - фейк

В Севастопольском главке МЧС назвали фейком сообщения о сборе мазута

21:42 22.01.2025 (обновлено: 21:46 22.01.2025)
 
Фейк
Фейк
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 янв - РИА Новости Крым. В Севастопольском главке МЧС назвали фейком сообщения о сборе мазута.
"Уважаемые севастопольцы и гости региона! В Главное управление МЧС России по городу Севастополю поступило сообщение, что в адрес граждан и организаций приходят электронные письма о приеме мазута в Главном управлении. Данная информация не соответствует действительности и является провокацией!", - говорится в сообщении.
В ведомстве также предостерегли: письма подобного содержания рассылаются с фейковых адресов, и призвали доверять только проверенным источникам информации.
"В случае поступления подозрительных звонков, писем и сообщений незамедлительно сообщайте в правоохранительные органы", - призвали в Севастопольском ГУ МЧС.
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