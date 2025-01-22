https://crimea.ria.ru/20250122/sbor-mazuta-v-sevastopolskom-glavke-mchs---feyk-1143582569.html

Сбор мазута в Севастопольском главке МЧС - фейк

Сбор мазута в Севастопольском главке МЧС - фейк - РИА Новости Крым, 22.01.2025

Сбор мазута в Севастопольском главке МЧС - фейк

В Севастопольском главке МЧС назвали фейком сообщения о сборе мазута. РИА Новости Крым, 22.01.2025

2025-01-22T21:42

2025-01-22T21:42

2025-01-22T21:46

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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 янв - РИА Новости Крым. В Севастопольском главке МЧС назвали фейком сообщения о сборе мазута. "Уважаемые севастопольцы и гости региона! В Главное управление МЧС России по городу Севастополю поступило сообщение, что в адрес граждан и организаций приходят электронные письма о приеме мазута в Главном управлении. Данная информация не соответствует действительности и является провокацией!", - говорится в сообщении.В ведомстве также предостерегли: письма подобного содержания рассылаются с фейковых адресов, и призвали доверять только проверенным источникам информации."В случае поступления подозрительных звонков, писем и сообщений незамедлительно сообщайте в правоохранительные органы", - призвали в Севастопольском ГУ МЧС.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2025

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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